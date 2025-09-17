שוהם: החוכמה בליגה הזאת היא לקום מהפסדים

מכבי פ"ת התאוששה הערב מההפסד הכואב למ.ס כפר קאסם בתחילת השבוע, כשגברה ללא קושי רב, 0:3 על הפועל ר"ג במשחק השלמה מהמחזור השלישי. למיכאל זנדברג וחניכיו, לא מעט סיבות לדאגה אחרי הפסד שני תוך ארבעה ימים.

"הניצחון צריך להשכיח את כפר קאסם, אבל אנחנו צריכים לזכור את הדברים הלא טובים שקרו לנו לפני שלושה ימים. החוכמה בליגה הזאת היא לדעת לקום מהפסדים ולא להיות שאננים אחרי ניצחונות. זו ליגה מאוד קשה, כל משחק הוא קשה וצמוד ואני שמח שהתאוששנו יפה מהמשחק הקודם. זה מראה על בגרות של קבוצה ושחקנים. אבל אני תמיד אומר להם: אל תתרכזו במה שהיה", סיכם המאמן המנצח של פ"ת, נועם שוהם.

חזרתו של ריבולייה להרכב: "במשחק מול כפר קאסם אמרתי לו שהוא יפתח במשחק הבא. הוא וחוסה קורטז הצטרפו מאוחר לאימונים והגיעו רק למחנה. אחרי זה פרנק היה חולה למשך עשרה ימים והיה פחות בכושר. חטיב' תמיד שמקבל את הדקות מצוין. תהיה תחרות ביניהם ומי שיהיה יותר טוב ישחק".

מיכאל זנברג ונועם שוהם בתגובות למשחק

עתיד הזרים: "אני לא יודע אילו דברים אמרו. סמואל אווסו יישאר כמובן ואני מאוד מרוצה ממנו. לגבי קורטז וריבולייה, חשבתי שבגלל ששניהם חלוצים אולי נעשה איזשהו מהלך. אבל שמתי את קורטז בצד שמאל והוא התרגל לתפקיד ועושה את שלו. גם לו אמרתי לפני שבוע שהוא יהיה במכבי פ"ת ושלא יקשיב לרעשי הרקע".

הציפיות: "גם כשהייתי בשנה שעברה בכפר שלם ועשינו את הסיבוב הראשון המדהים, אז נכנסנו כביכול ללחץ לעלות ליגה. כל מאמן יגיד לך שהוא מעדיף קבוצה עם מטרות ולא סתם לדשדש באמצע הטבלה. נשארתי במכבי פ"ת כי החיבור שלי עם האנשים הוא מאוד טוב ואנחנו מדברים באותה השפה. אני שמח להיות פה ואעשה את הכול בשביל המטרה שהצבנו לעצמנו בתחילת העונה-לעלות ליגה".

מנגד, מיכאל זנדברג, היה הרבה יותר מאוכזב: "אני לא מסכיפ שנעלמנו מהדשא. עם הכדור היינו טובים והגענו לשני מצבים ב-0:0 שיכלו להוביל שזה ייראה אחרת. הגנתית לא היינו שם מאז המצבים האלה. בכדורגל אתה צריך להיות יותר הגנתי, רע ואגרסיבי, בטח נגד מכבי פ"ת. זה מה שהיה חסר לנו".

"שפת הגוף של השחקנים? אני חושב שבאנו בגישה טובה מההתחלה. ביום ראשון נגד בני יהודה הייתה שפת גוף לא טובה, אבל היום היא כן הייתה טובה. היה חסר לנו רוע ובלי הדברים האלה קשה לנצח משחקים".

שני ההפסדים האחרונים: "אני מתרכז קודם כל בדברים הטובים והיו דברים טובים במשחק. ננסה לתקן את הדברים הפחות טובים ונמשיך הלאה. עליית ליגה? כרגע זה לא רציני לדבר על הדברים האלה. אנחנו צריכים לתקן את מה שצריך לתקן ואם נתקן, אולי בהמשך יהיה אפשר לדבר על זה".