בישראל 144,834 ספורטאים פעילים, 23.4% נשים

ערב ראש השנה, תשפ"ו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני הספורטאים הפעילים בישראל. הנתונים מגלים כי 103,331 ספורטאים משתייכים לענפים קבוצתיים ו־41,503 לענפים אישיים.

שיעור הנשים מכלל הספורטאים הפעילים עומד על 23.4% בלבד, כאשר בענפי היחיד שיעור הנשים גבוה בהרבה - 39.2%, לעומת 17.2% בלבד בענפי הקבוצה.

הישגים בזירה הבינלאומית – מעבר למספרים, שנת הספורט האחרונה הייתה פוריה במיוחד: 252 מדליות הושגו בסך הכול, מתוכן 142 באליפויות אירופה ו-72 באליפויות עולם.

הספורטאים הצעירים תרמו 67 מדליות באירופה ו־34 במדליות העולם, בעוד הבוגרים זכו ב-75 מדליות באירופה ו-38 באליפויות העולם. במשחקי העולם נוספו 7 מדליות נוספות, בג'יו ג'יטסו, קיקבוקסינג, אגרוף תאילנדי והתעמלות.

כמו כן, במשחקים האולימפיים רשמו הנבחרות והספורטאים הישג שיא של 7 מדליות, בחלוקה להתעמלות (2), שיט (2) וג'ודו (3). בזירה הפראלימפית נרשמו 24 מדליות, מתוכן 11 באליפויות אירופה, 3 באליפויות עולם ו-10 במשחקים הפראלימפיים.