מריאליטי לאולימפיאדה - אליפות העולם ב-OCR

בפעם הראשונה בהיסטוריה השתתפה נבחרת ישראל באליפות העולם במסלול מכשולים - OCR 100 מטר. 13 ספורטאים ישראלים נחתו בגטבורג שבשוודיה, ושם, למרות הגשם הבלתי פוסק והתנאים הקשים, רשמו הישגים היסטוריים

בקטגוריית העלית גברים, ישראל הוכיחה שהיא מעצמה עולמית - מתוך שמונה שעלו לרבע הגמר, חצי היו ישראלים. ואז הגיע רגע טלוויזיוני נדיר כאשר שני חצאי הגמר התפתחו לדרמה יוצאת דופן.

בחצי גמר אחד - התאומים הישראלים גל ושיר שרים (כוכבי נינג’ה ישראל) נאלצו להתחרות זה מול זה, כדי לקבוע מי מהם יעלה לגמר על מדליית הזהב והכסף. בחצי הגמר השני - שני אחים אמריקאים מצאו את עצמם באותה סיטואציה בדיוק. ישראלי אחד ייאבק בוודאות על הזהב בעוד ישראלי אחר ייאבק על הארד.

גל שרים ניצח את אחיו שיר, עלה לגמר הגדול, ובסופו של דבר סיים כסגן אלוף עולם. שיר סיים רביעי אחרי שכבר השנה הוכתר כסגן אלוף אירופה. מי שסיים במקום השלישי הוא לא אחר מאשר זוכה 'נינג'ה אמריקה' לשנת 2025 - מה שהפך את הקרב הזה לאחד המרתקים והיוקרתיים ביותר שידע הענף.

האחים שרים (באדיבות המשפחה)

את ההפתעה הגדולה ביותר סיפק שמעון בן יאיר מעפולה - שהפך לאלוף עולם בקטגוריית המאסטרס (40+). בן יאיר, אחד מחלוצי הענף בישראל ומנהל מתחם נינג'ה גריפ, הפך את המתחם למחנה האימונים הלאומי של הנבחרת. במתחם שלו מתאמן גם רון כרמל אמויאל - אלוף אירופה לג'וניורס 2024 בקטגוריית הג'וניורס, כאשר באליפות העולם סיים במקום השישי. בן יאיר עשה זאת מתוך שליחות אמיתית למען הצלחת ישראל - ובסופו של דבר היה זה שנתן הופעה ענקית בתנאים הקשים, וניצח את כל הדו־קרבים בדרך למדליית הזהב.

גם הדור הצעיר כבש את הבמה. בקטגוריית הנוער: נבו בק - מקום שלישי, תאו הררי - מקום רביעי, לוטם רומברג - מקום שישי, כשהיא גם האירופאית הגבוהה ביותר בתחרות שנשלטה על ידי האמריקאיות. נציין שאלופת אירופה, מאי יהלום הישראלית, לא השתתפה הפעם. בקטגוריית הג'וניורס: לירוי מרואלי - מקום חמישי, רון כרמל אמויאל - מקום שישי בעולם.

אז מה שהתחיל כידוע כתוכנית טלוויזיה, '”נינג'ה ישראל' - הפך היום לענף ספורט בינלאומי מוכר רשמית על ידי משרד הספורט. הדרך כבר סומנה לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 כאשר ה-OCR הוא חלק מהקרב חמש המודרני, עם מטרה גדולה עוד יותר: להפוך לענף עצמאי במשחקי 2032. ישראל כבר בטופ העולמי, והמסע רק מתחיל.

