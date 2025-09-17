יום רביעי, 17.09.2025 שעה 23:46
31-31אוניון סט. ז'ילואז1
30-21ארסנל2
32-31קרבאח אגדם3
31-21ריאל מדריד4
30-11טוטנהאם5
14-41בורוסיה דורטמונד6
14-41יובנטוס7
12-21בודה גלימט8
12-21סלביה פראג9
10-01אולימפיאקוס10
10-01פאפוס11
00-00אייאקס12
00-00אטאלנטה13
00-00אתלטיקו מדריד14
00-00ברצלונה15
00-00באיירן מינכן16
00-00צ'לסי17
00-00קלאב ברוז'18
00-00פ.צ. קופנהאגן19
00-00איינטרכט פרנקפורט20
00-00גלאטסראיי21
00-00אינטר22
00-00קייראט23
00-00באייר לברקוזן24
00-00ליברפול25
00-00מנצ'סטר סיטי26
00-00מונאקו27
00-00נאפולי28
00-00ניוקאסל29
00-00פאריס סן-ז'רמן30
00-00ספורטינג ליסבון31
03-21בנפיקה ליסבון32
02-11מארסיי33
01-01ויאריאל34
03-11פ.ס.וו. איינדהובן35
02-01אתלטיק בילבאו36

בדקה ה-90: בודו גלימט סחטה 2:2 מסלביה פראג

בתום דרמה אדירה במשחקם הראשון בהיסטוריה בליגת האלופות, הנורבגים, שגם הספיקו להחמיץ פנדל, חזרו מפיגור כפול. 0:0 מאכזב לאולימפיאוקס מול פאפוס

|
קספר האוגה (IMAGO)
קספר האוגה (IMAGO)

משחקי המחזור הראשון של ליגת האלופות נמשכו הערב (רביעי) עם המשחקים המוקדמים, כאשר בודו גלימט סחטה 2:2 מסלביה פראג בתום קאמבק דרמטי, בעוד שבמשחק המקביל, אולימפיאקוס סיימה ב-0:0 מאכזב מול אלופת קפריסין, פאפוס. 

סלביה פראג – בודו גלימט 2:2

איזו דרמה. צמד של יוסופה אמבודג’י הסנגלי (23’ ו-74’) כבר שם את אלופת צ’יכה בעמדה בטוחה לניצחון, אלא שהנורבגים, שהיממו בעונה שעברה את אירופה עם העפלה סנסציונית לחצי גמר הליגה האירופית, עשו זאת שוב. קספר האוגה הספיק להחמיץ פנדל בתווך, אך זה לא שבר את רוחה של האורחת, שהצליחה לחזור בזכות שער של דניאל באסי (78’) ועוד גול של סונדרה פט בדיוק בדקה ה-90, בדרך לנקודה יקרה כנגד כל הסיכויים, אותה הבטיח ניקיטה חייקין, שוער בודו גלימט, עמוק בתוך תוספת הזמן, עם הצלת ענק. 

אולימפיאקוס – פאפוס 0:0

פאפוס, שללא ספק הייתה הסוס השחור של המוקדמות שהתחילו אי שם עם העפלה על חשבונה של מכבי תל אביב בסיבוב השני, ממשיכה להפתיע. עם אקס צ’לסי ובלם נבחרת ברזיל לשעבר, דויד לואיז, שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, הקפריסאים הצליחו להחזיק מעמד למרות חיסרון מספרי החל מהדקה ה-26 בעקבות הרחקת ברונו, אל מול היוונים, שפותחים עם נקודה מאכזבת לעיניי הקהל הביתי במשחק שהיו אמורים לנצח. 

