יום רביעי, 17.09.2025 שעה 20:15
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-31אוניון סט. ז'ילואז1
30-21ארסנל2
32-31קרבאח אגדם3
31-21ריאל מדריד4
30-11טוטנהאם5
14-41בורוסיה דורטמונד6
14-41יובנטוס7
00-00אייאקס8
00-00אטאלנטה9
00-00אתלטיקו מדריד10
00-00ברצלונה11
00-00באיירן מינכן12
00-00בודה גלימט13
00-00צ'לסי14
00-00קלאב ברוז'15
00-00פ.צ. קופנהאגן16
00-00איינטרכט פרנקפורט17
00-00גלאטסראיי18
00-00אינטר19
00-00קייראט20
00-00באייר לברקוזן21
00-00ליברפול22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-00מונאקו24
00-00נאפולי25
00-00ניוקאסל26
00-00אולימפיאקוס27
00-00פאפוס28
00-00פאריס סן-ז'רמן29
00-00סלביה פראג30
00-00ספורטינג ליסבון31
03-21בנפיקה ליסבון32
02-11מארסיי33
01-01ויאריאל34
03-11פ.ס.וו. איינדהובן35
02-01אתלטיק בילבאו36

"לאמין? מקווה שרשפורד ימשיך כמו מול ולנסיה"

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התייחס להיעדרות של הכוכב מחר ב-22:00 מול ניוקאסל באלופות: "לכל אחד יש מחליף", "זכייה? אנחנו קבוצה צעירה אך מנוסה"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

כשהיא תצטרך להסתדר פעם נוספת ללא לאמין ימאל הפצוע, ברצלונה תפתח את עונת 2025/26 בליגת האלופות במשחק חוץ קשה במיוחד, כאשר תתארח מחר (חמישי, 22:00) בסיינט ג’יימס פארק אצל ניוקאסל. הקטלונים, שמעודדים אחרי ה-0:6 המרשים על ולנסיה בליגה, ינסו לפתוח ברגל ימין את המסע שלו במפעל הבכיר ביבשת, בו הגיעו בעונה שעברה לחצי הגמר. 

“מעולם לא הייתי כאן, אבל זו אחד האצטדיונים עם האווירה הטובה ביותר” אמר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, על הסייט ג’יימס פארק. “אני מצפה ליריבה נהדרת, אינטנסיבית וערה לכל כדור שני. אדי האו מאמן מצוין והם עושים עבודה נהדרת”.

פליק התייחס ליכולת המרשימה שהציגה בארסה במשחק הליגה האחרון: “מה שראינו מול ולנסיה היה חיובי מאוד. אנחנו משחקים טוב בכל היבט. עם הביטחון הזה, חשוב שנשחק טוב מחר. אנחנו צריכים לשלוט בכדור ולנצל את המרחבים. זה לא יהיה משחק קל, הם מאוד חזקים”.

על למין יאמאל:
“מתי לאמין יחזור? אני לא חושב שצריך להפעיל עליו לחץ. יש לנו צוות רפואי נהדר. נראה איך הוא מתפתח. אם הוא חוזר, זה יהיה כשהוא בכושר מלא – 100%. הוא שחקן צעיר ואנחנו צריכים להקפיד על הטיפול בו.”

ברצלונה מתעללת בולנסיה עם שישייה מטורפת!

על הרצון לזכות בליגת האלופות: “מהניסיון שלי, מדובר תמיד בלתת כל מה שיש בכל משחק. ראינו את זה בשנה שעברה. למדנו ויש לנו להשתפר כל יום. כל שחקן צריך להראות את יכולתו. יש לנו קבוצה צעירה, עם שלושה נעדרים. מחר נראה מה אנחנו יכולים לעשות”.

על הלחץ מסביב: “אנחנו קבוצה צעירה אך מנוסה. הספרדים יודעים מה זה לשחק תחת לחץ. בעונה שעברה היינו כמה נקודות מאחור בליגה והצלחנו להפוך את המצב. היינו בטוחים בעצמנו, אבל חשוב להתחיל טוב מההתחלה”.

על ראפיניה, שלא פתח במשחק האחרון בעקבות איחור שלו לאימון, ולאחר מכן כבש צמד: “ראפיניה הוא אחד השחקנים המרכזיים שלנו. הוא מתחיל ללחוץ על היריב, וזה דבר מצוין לראות”.

על ההיעדרות של לאמין ימאל והיכולת הטובה של מרקוס רשפורד: “אני רוצה לדבר על השחקנים שיכולים לשחק. מחר הוא (לאמין) לא יכול לשחק, ונראה ביום ראשון. יש לנו סגל טוב ויש אנשים לכל מיקום. רשפורד בקבוצה. אם מישהו לא יכול לשחק, מישהו אחר יכול להיכנס. אני מקווה שהוא יראה באנגליה את מה שהוא עשה ביום ראשון. אני עוקב אחרי מרקוס מאז יונייטד. יש לו מהירות, יכולת אחד על אחד וסיומת מצוינת. מה שראיתי בשבועות הראשונים היה מאוד טוב, ויש לו עוד פוטנציאל להראות. נפלא שיש אותו בקבוצה”.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

פליק התייחס למועדון החזרה לכשירות של לאמין: “אני לא חושב שצריך להפעיל עליו לחץ. יש לנו צוות רפואי נהדר. נראה איך הוא מתפתח. אם הוא חוזר, זה יהיה כשהוא בכושר מלא – 100%. הוא שחקן צעיר ואנחנו צריכים להקפיד על הטיפול בו”.

בלם ברצלונה, כריסטיאן כריסטנסן, דיבר על הרצון להמשיך במועדון: “הבהרתי למועדון בקיץ שאני לא רוצה לעזוב. רציתי לחזור בכושר מלא. שנה שעברה הייתה קשה עבורי. חזרתי קצת מוקדם במחנה הקדם-עונה כדי להיות מוכן. אני מקווה להישאר. אני חושב שזה תלוי בביצועים שלי. אני רוצה להישאר כאן, זו התוכנית שלי”.

האם הניסיון שלו בפרמייר ליג מתקופתו בצ’לסי עשוי לעזור לו בסיינט ג’יימס פארק: “אנחנו בליגת האלופות, וזה יהיה משחק מהיר מאוד. אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. האווירה תשחק חלק גדול במשחק – זה אחד האצטדיונים הכי מיוחדים שאני חוויתי.”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */