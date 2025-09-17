"לאמין? מקווה שרשפורד ימשיך כמו מול ולנסיה"

כשהיא תצטרך להסתדר פעם נוספת ללא לאמין ימאל הפצוע, ברצלונה תפתח את עונת 2025/26 בליגת האלופות במשחק חוץ קשה במיוחד, כאשר תתארח מחר (חמישי, 22:00) בסיינט ג’יימס פארק אצל ניוקאסל. הקטלונים, שמעודדים אחרי ה-0:6 המרשים על ולנסיה בליגה, ינסו לפתוח ברגל ימין את המסע שלו במפעל הבכיר ביבשת, בו הגיעו בעונה שעברה לחצי הגמר.

“מעולם לא הייתי כאן, אבל זו אחד האצטדיונים עם האווירה הטובה ביותר” אמר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, על הסייט ג’יימס פארק. “אני מצפה ליריבה נהדרת, אינטנסיבית וערה לכל כדור שני. אדי האו מאמן מצוין והם עושים עבודה נהדרת”.

פליק התייחס ליכולת המרשימה שהציגה בארסה במשחק הליגה האחרון: “מה שראינו מול ולנסיה היה חיובי מאוד. אנחנו משחקים טוב בכל היבט. עם הביטחון הזה, חשוב שנשחק טוב מחר. אנחנו צריכים לשלוט בכדור ולנצל את המרחבים. זה לא יהיה משחק קל, הם מאוד חזקים”.

על למין יאמאל:

“מתי לאמין יחזור? אני לא חושב שצריך להפעיל עליו לחץ. יש לנו צוות רפואי נהדר. נראה איך הוא מתפתח. אם הוא חוזר, זה יהיה כשהוא בכושר מלא – 100%. הוא שחקן צעיר ואנחנו צריכים להקפיד על הטיפול בו.”

על הרצון לזכות בליגת האלופות: “מהניסיון שלי, מדובר תמיד בלתת כל מה שיש בכל משחק. ראינו את זה בשנה שעברה. למדנו ויש לנו להשתפר כל יום. כל שחקן צריך להראות את יכולתו. יש לנו קבוצה צעירה, עם שלושה נעדרים. מחר נראה מה אנחנו יכולים לעשות”.

על הלחץ מסביב: “אנחנו קבוצה צעירה אך מנוסה. הספרדים יודעים מה זה לשחק תחת לחץ. בעונה שעברה היינו כמה נקודות מאחור בליגה והצלחנו להפוך את המצב. היינו בטוחים בעצמנו, אבל חשוב להתחיל טוב מההתחלה”.

על ראפיניה, שלא פתח במשחק האחרון בעקבות איחור שלו לאימון, ולאחר מכן כבש צמד: “ראפיניה הוא אחד השחקנים המרכזיים שלנו. הוא מתחיל ללחוץ על היריב, וזה דבר מצוין לראות”.

על ההיעדרות של לאמין ימאל והיכולת הטובה של מרקוס רשפורד: “אני רוצה לדבר על השחקנים שיכולים לשחק. מחר הוא (לאמין) לא יכול לשחק, ונראה ביום ראשון. יש לנו סגל טוב ויש אנשים לכל מיקום. רשפורד בקבוצה. אם מישהו לא יכול לשחק, מישהו אחר יכול להיכנס. אני מקווה שהוא יראה באנגליה את מה שהוא עשה ביום ראשון. אני עוקב אחרי מרקוס מאז יונייטד. יש לו מהירות, יכולת אחד על אחד וסיומת מצוינת. מה שראיתי בשבועות הראשונים היה מאוד טוב, ויש לו עוד פוטנציאל להראות. נפלא שיש אותו בקבוצה”.

בלם ברצלונה, כריסטיאן כריסטנסן, דיבר על הרצון להמשיך במועדון: “הבהרתי למועדון בקיץ שאני לא רוצה לעזוב. רציתי לחזור בכושר מלא. שנה שעברה הייתה קשה עבורי. חזרתי קצת מוקדם במחנה הקדם-עונה כדי להיות מוכן. אני מקווה להישאר. אני חושב שזה תלוי בביצועים שלי. אני רוצה להישאר כאן, זו התוכנית שלי”.

האם הניסיון שלו בפרמייר ליג מתקופתו בצ’לסי עשוי לעזור לו בסיינט ג’יימס פארק: “אנחנו בליגת האלופות, וזה יהיה משחק מהיר מאוד. אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. האווירה תשחק חלק גדול במשחק – זה אחד האצטדיונים הכי מיוחדים שאני חוויתי.”