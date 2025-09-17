"הספורט הישראלי ממשיך להופיע בכל העולם"

הערב (רביעי) נערך בתל אביב טקס האזכרה ה-53 לזכר י״א חללי מינכן, אשר נרצחו על ידי מחבלים במהלך המשחקים האולימפיים ב-1972. האירוע, הנחשב לאחד הקשים בתולדות הספורט הישראלי, נערך באנדרטה לזכרם.

הטקס נערך להנצחת זכרם של דוד ברגר, יוסף גוטפרוינד, משה ויינברג, אליעזר חלפין, מארק סלבין, זאב פרידמן, יוסף רומנו, קהת שור, אנדריי שפיצר, עמיצור שפירא ויעקב שפרינגר ז״ל, שנרצחו בטבח הנורא במהלך אולימפיאדת מינכן.

יו״ר הוועד האולימפי וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד, אמרה בטקס: “למרות הזמן הרב שחלף, הפצעים לא הגלידו ואנו עדיין עדים לרוצחים צמאי דם. הספורט הישראלי ממשיך להופיע בכל במה עולמית, וכל הצלחה משקפת את עוצמת האופי הישראלי ומנציחה את יקירינו שנשמתם נוכחת בכל מדליה אולימפית”.

טקס זכרון י"א חללי מינכן

יעל ארד (שחר גרוס)

בצל הקריאות להחרים את ישראל, ארד הדגישה: “ספורט הוא גשר בין עמים, תרבויות, דתות ואנשים - והספורט הישראלי מבטא את ערכי התנועה האולימפית במלואם: כבוד הדדי, נחישות ומקצועיות. לא ניסחף אחרי הקיצוניים, ולא נגרר לראות בספורט זירה פוליטית”.

היא הוסיפה: “נחבר ונאחד - ולא נפרק ונהרוס. הקיצוניים ימצאו עצמם בודדים במערכה זו. אני גאה בספורטאים הישראלים על עמידתם האיתנה בימים קשים. נופיע תחת דגל ישראל בכל מקום, תוך שמירה על ביטחונם האישי של הספורטאים. החללים ממינכן יהיו לעד חלק ממורשתנו, וכולי תקווה שתהיה לנו שנה של שקט ושכל החטופים ישובו”.

אושרת, בתו של יוסף רומנו ז״ל, אמרה: “לצערנו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אהובנו נרצחו באכזריות ובשפל על ידי פחדנים ומוגי לב, אבל החושך הגיע גם לכאן. זה החזיר אותנו ליום בו נשבר הלב, אי שם בספטמבר 1972. העם ביגון גדול, אך לא מוותר. המסר למצטרפים לשורותינו הכואבות הוא שכל ניצחון והישג מרחיב את הלב והופך מתוק יותר”.

טקס זיכרון י"א חללי מינכן (שחר גרוס)

“חבל שהעולם לא הפנים את קול זעקתנו מ-1972. נמשיך להתחרות בכפוף לערכי הספורט ולעמוד בזקיפות קומה. רוחם של 11 כוכבי מינכן מאירה את דרכנו. הלוואי שנהיה טובים יותר אחד לשני, עם ערכים של כבוד, כך אני זוכרת את אבי וחבריו”.

סגנית האלופה האולימפית בגלישת רוח, שרון קנטור, אמרה בשם הספורטאים האולימפיים בטקס: “אני נושאת עליי אחריות ללמוד, לזכור ולהעניק את הכבוד הראוי למי שלא שבו הביתה. אנחנו כאן כדי לספר את סיפורם לדורות הבאים. נמשיך להנציח את זכרם, לא רק כספורטאים אלא גם כעם”.

יעקב טומרקין, נציג ועדת הספורטאים בוועד האולימפי, הוסיף: “זה רגע טעון שמזכיר את המחיר הכבד ששילמו הספורטאים, המאמנים והשופטים שיצאו לייצג את מדינת ישראל. אני זוכר אותי עומד כאן בגיל 13, עם המשפחות בגרמניה בטקס לציון 50 שנה, והחוויה המחישה עד כמה גדול היה האסון”.

יעקב טומרקין ושרון קנטור (שחר גרוס)

מנכ״ל משרד התרבות והספורט, כפיר כהן, ציין בטקס: “אנחנו כאן כדי לזכור את הספורטאים והמאמנים שבאו לייצג את ישראל ונרצחו באכזריות. היום, 53 שנה אחרי, אנחנו ממשיכים בשליחותם. כל דגל שמונף במשחקים האולימפיים הוא ניצחון קטן אך משמעותי עבור מדינתנו, כי הוא ניצחון גם על הטרור”.

“אנחנו בימים מורכבים, כמעט שנתיים עברו מאסון 7 באוקטובר, אויבנו מנסים בכל יום להילחם בנו, להוקיע אותנו, להרוג אותנו - אבל אנחנו עדיין כאן ונמשיך לחיות פה כישראלים, להתחרות ולהתייצב על הפודיום בגאווה. אני מתחייב שנמשיך לפתח את הספורט בישראל כדי להניף את הדגל ולהיאבק גם על החזרת החטופים הביתה”.

נציגת שגרירות גרמניה, הלנה מרקס, כיבדה בנוכחותה באירוע ודיברה בעברית: “משפחות קורבנות הספורטאים היקרות, לעמוד כאן היום ולייצג את גרמניה זה כבוד גדול. זה היה אחד הרגעים החשוכים בתולדות המדינה שלי, זמן קצר אחרי השואה”.

כפיר כהן מנכ"ל משרד התרבות והספורט (שחר גרוס)

“המדינה שלי לא שוכחת זאת וזוכרת את הרגעים הקשים הללו. יש לנו את האחריות להזכיר את קורבנות משחקי 1972, זו האחריות ההיסטורית שלנו. יש בין ישראל לגרמניה יחסים חמים ואסור לנו לשתוק על מקרי אנטישמיות, כי שתיקה הייתה חלק מההיסטוריה. אני מאחלת שיהיה זכרם של החללים ברוך תמיד”.

מ”מ וסגן ראש עיריית תל אביב, אסף זמיר, הוסיף: “אני שמח לראות שהמסורת להנציח את זכרם של החללים נמשכת. השנה אנו מברכים שנה טובה עם גוש בגרון. האווירה שבה מדברים על אנשים שנטלו את חייהם רק בגלל שהם ישראלים ויהודים, היא לא רק נחלת העבר אלא מציאות יום-יומית. אנחנו מאבדים את טובי אנשינו למען הזכות לחיות כאן, וזה שובר את הלב וקשה מנשוא. לעולם לא נשכח את החללים שנרצחו, ולא נשכח את משפחותיהם. הם גיבורינו לנצח”.

אסף זמיר (שחר גרוס)

טקס זיכרון י"א חללי מינכן (שחר גרוס)

טקס זיכרון י"א חללי מינכן (שחר גרוס)

גילי לוסטיג (שחר גרוס)

טקס זיכרון י"א חללי מינכן (שחר גרוס)