רמת גן ניצחה את מכבי ראשון לציון בגביע ווינר

מכבי עירוני רמת גן רשמה הערב (רביעי) את ניצחונה הראשון העונה במסגרת גביע ווינר, אחרי שגברה 75:83 על מכבי ראשון לציון. החבורה של ברנר יכולה לנשום לרווחה לאחר שספגה שתי תבוסות להפועל באר שבע/דימונה ולהפועל ירושלים.

הרבע הראשון היה התקפי במיוחד והסתיים עם 24:27 לטובת רמת גן, כשגם הרבע השני היה צמוד במיוחד ולהפסקה הקבוצות ירדו ביתרון נקודה בלבד לטובת החבורה של ברנר.

הרמת גנים התעוררו ברבע השלישי והצליחו להגדיל את הפער ולסגור עניין ברבע האחרון. ראשון לציון הפסידה להפועל ירושלים במחזור הפתיחה, אך ניצחה את באר שבע דימונה, ולמעשה זהו ההפסד השני שלה העונה.

מי שבלטו אצל ברנר היו רונאלדו סגו שקלע 16 נקודות ועמית אלון שקלע גם הוא 16. גם אדם אריאל בלט עם 13. בקבוצה מעיר היין, אמין סטיבנס כיכב עם 23 נקודות ועשרה ריבאונדים, אך זה לא הספיק לקבוצתו.