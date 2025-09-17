יום רביעי, 17.09.2025 שעה 18:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

"מכבי תסיים במקום ה-18, מקווה שהפועל 20"

אקס הצהובים ושחקן פנרבחצ'ה, בולדווין, דירג את איכות קבוצות היורוליג ולא נתן לצהובים יותר מדי סיכוי, כשהוא מקווה שהאדומים יסיימו אחרונים. צפו

|
הפרחים לווייד בולדווין (דראגן טאשיץ')
הפרחים לווייד בולדווין (דראגן טאשיץ')

עונת 2025/26 ביורוליג תצא לדרך בסוף החודש,  עם שתי הישראליות, מכבי והפועל תל אביב, שבונות סגלים מעניינים במיוחד ויקוו להתברג בחלק העליון של הטבלה. היום (רביעי), אקס מכבי ושחקן פנרבחצ’ה כיום, ווייד בולדווין, עשה “דירוג עיוור” של קבוצות התחרות הבכירה של אירופה, בה לא נתן יותר מדי סיכוי לקבוצתו לשעבר. 

באופן לא מפתיע, בולדווין הימר על פנרבחצ’ה כמי שתסיים במקום הראשון את העונה הסדירה, אך מה שמעניין יותר הוא הדירוג הנמוך בו שם את מכבי. הסגל שהצהובים בונים לא הרשים במיוחד את האמריקאי, שדירג את הקבוצה של עודד קטש “לצערו” במקום ה-18 בלבד. 

אגב, כשהגיע להפועל, בולדווין שם את האדומים של עופר ינאי במקום ה-20 בלבד, ואמר “אני מקווה שהם יסיימו במקום ה-20”. בולדווין שיחק במכבי תל אביב כשנתיים, בין 2022 ל-2024. 

בולדווין דירג את איכות הקבוצות ביורוליג

הדירוג המלא של בולדווין: 1. פנברחצ’ה, 2. אולימפיאקוס, 3. פנאתינייקוס, 4. מונאקו, 5. ברצלונה, 6. ריאל מדריד, 7. פרטיזן בלגרד, 8. אנדולו אפס, 9. הכוכב האדום, 10. ארמני מילאנו, 11. ז’לגיריס, 12. ולנסיה, 13. דובאי, 14. באיירן מינכן, 15. בסקוניה, 16. פריז באסקט, 17. וילרבאן, 18. מכבי תל אביב, 19. וירטוס בולוניה, 20. הפועל תל אביב. 

