בריסקר צריך ניתוח, אטיאס מחכה לתוצאות הבדיקה

מכבי רמת גן עלתה הערב (רביעי) למשחק גביע ווינר שלה מול מכבי ראשון לציון באולם זיסמן ללא מייקל בריסקר ויונתן אטיאס שסובלים מפציעות ברך. במקרה של בריסקר, כבר ברור כי ההיעדרות תהיה ארוכה.

אחרי התייעצות עם מספר רופאים נקבע כי הגארד, שהצטרף העונה למכבי רמת גן, יצטרך לעבור ניתוח בברכו. אטיאס, שנפצע בברכו במהלך משחק גביע ווינר סל בתחילת השבוע מול הפועל ירושלים, עבר בדיקת MRI והקבוצה מחכה לפענוח הסופי.

כפי שדיווחנו אתמול, בקבוצה מנסים לצרף שני שחקנים במקומם. אחד מהם הוא, כאמור, גיל בני, שלא ישחק העונה בעירוני אילת, לאחר שזו תישאר בסופו של דבר בליגה הלאומית, בעקבות החלטת בית הדין של איגוד הכדורסל, לבטל את האיחוד שלה עם הפועל עפולה.