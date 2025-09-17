יום רביעי, 17.09.2025 שעה 23:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג׳ על
לוח תוצאות

הדרבי כתום, ניצחון בכורה למכבי חיפה בנערים ג'

במשחק שנעל את המחזור הרביעי ניצחה בני יהודה 2:3 גדול במשחק הדרבי את הפועל ת"א, שלושה ימים לאחר ניצחון הבכורה של מכבי חיפה. כלל התוצאות בפנים

בני יהודה נערים ג (מטעם המועדון)
בני יהודה נערים ג (מטעם המועדון)

המחזור הרביעי בליגת העל של שנתון נערים ג' הגיע אמש (שלישי) לסיומו, זאת לאחר שנמתח על פני ארבעה ימים. שבעה מתוך תשעת המשחקים נערכו במהלך השבת, אך מחזור ניתן לסכם כמובן רק לאחר סיומם של כל המשחקים.

בפסגת הטבלה שתי קבוצות, שנהנות ממאזן מושלם: מכבי ת"א ומכבי פ"ת. השתיים מקדימות בשתי נקודות את הפועל פ"ת, שגם לה מאזן נטול הפסדים. במרכז הטבלה ניתן למצוא שתיים אחרות, שהביאו ניצחון בכורה בשבת האחרונה: הפועל רעננה ומכבי חיפה, שסיימה את העונה שעברה עם המאזן הטוב ביותר בליגת מרכז של שנתון ילדים א'.

כמו כן, מצויה במרכז הטבלה גם הפועל כפר סבא, שספגה הפסד ראשון העונה. בירכתיי הטבלה שתי קבוצות צפוניות, שמאזנן נטול נקודות: בני סכנין ועירוני קרית שמונה, שזוכתה להחרגה מירידת ליגה.

בני יהודה ת"א - הפועל ת"א 2:3

משחק הדרבי התל אביבי נעל אמש (שלישי) את המחזור. בני יהודה קיוותה לאזן את מאזנה, שעמד על ניצחון אחד ושני הפסדים, בעוד שהפועל ת"א קיוותה לזכות בניצחון שלישי בארבעה משחקים. שחקני בני יהודה היו במיטבם, גילו תכליתיות ולמרות שבדקות הסיום ספגו שני שערים, לבסוף חגגו ניצחון שני העונה.

שקד יעיש, שפתח לראשונה בהרכב בני יהודה אחרי שני משחקים בהם נכנס כמחליף, הרשים בביצועיו עם שני שערים (‘22’,27). יהלי כרשיש, קפטן הכתומים, כבש בדקה ה-60 שער בבעיטת פנדל ובשערו השלישי העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:3. לאחר מכן, שערים שכבשו דניאל שאול (‘76) ורני מגל (‘79) צימקו את התוצאה עבור האורחים, ובסיום ניצחון 2:3 לזכות בני יהודה.

יוסי אברהם, שמאמן את בני יהודה יחד עם עוזרו, דניאל מרום, אמר בסיום המשחק: “אני גאה בשחקנים שלי. עשינו הכנה טובה ולמדנו את הפועל ת״א, כך שהגענו למשחק מוכנים. הפגנו שליטה מוחלטת במחצית הראשונה, עם שני גולים שנבעו מלחץ גבוה והתקפות מעבר מהירות. השער הראשון נוצר ממהלך כדורגל יפה, בישול מצוין של יהלי כרשיש  לשקד יעיש”.

השער השני נוצר הודות ללחץ גבוה וחטיפת כדור קרוס של המגן, גיא חנגל לשקד יעיש, שכבש שער שני. השער השלישי גם נוצר כתוצאה מלחץ גבוה, שהוביל לפנדל. בשלהי המשחק הייתה ירידת מתח, ספגנו שערים שלא קשורים לכדורגל, אבל נעבוד על זה קשה ונלמד את הלקחים”.

בנוגע למטרות הקבוצה הוסיף יוסי אברהם: “המטרות שלנו העונה להגיע לפלייאוף העליון, להסתכל לכל קבוצה בלבן של העיניים ולשחק כדורגל אטרקטיבי, כזה שבאים לראות ולהנות. מי שיגיעו למשחקים שלנו יראו קבוצת כדורגל מיומנת. יש מבצר בשכונת התקווה, לא יהיה קל להוציא בו נקודות. המטרה העיקרית שלנו היא לקדם שחקנים לעבר המשך דרכם במחלקה ובמטרה שיגיעו לקבוצת הבוגרים”. 

שחקני בני יהודה בחדר ההלבשה (מטעם המועדון)שחקני בני יהודה בחדר ההלבשה (מטעם המועדון)

יתר התוצאות:

מכבי ת"א - הפועל באר שבע: 1:4 (כבשו למנצחת: אסף להב - צמד, יהלי נסים, דניאל פרץ. כבש לבאר שבע: אור חסון)

מכבי פ"ת - מ.כ נווה יוסף חיפה: 0:2 (אור אליאסי - צמד) 

מכבי פ"ת נערים גמכבי פ"ת נערים ג' (נזיה סולטאן)

הפועל כפר סבא - הפועל פ"ת: 4:0 (ליאם דמארי - 55, לידור חכמון, טל איתי ואורן אביוב)

הפועל ירושלים - הפועל ראשל"צ: 0:3 (עידו קסוטו, איתמר גבעון ורני תותי)

בית"ר ירושלים - הפועל חדרה: 1:3 (כבשו למנצחת: יונתן פטלביץ', מיכאל מזרחי, דוד אראל כבש לחדרה: יהב בוכריס)

מ.ס אשדוד - עירוני קרית שמונה: 0:2 ( אורן ביטון ואושר אבוטובול-כהן)

הפועל רעננה - מכבי נתניה: 0:2 ליעם לוי ואיתי פוקס)

מכבי חיפה - בני סכנין: 1:8 (כבשו למנצחת: יוגב אוחיון ומור ויינר - צמד כ"א, רודי ג'רוס, גוואד עלי, הראל אלקריף, חסן סרחאן. כבש לסכנין: מוחמד אבו ריא)

