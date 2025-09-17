נערים א': מהפכים וקאמבקים בארצית צפון

ליגה ארצית צפון בשנתון נערים א' יצאה לדרך בסופ"ש האחרון עם 18 קבוצות, בהן מספר קבוצות שלא שיחקו בעונה שעברה בליגה הארצית של שנתון נערים ב' ובהן: הפועל רמת השרון, ששיחקה בליגת העל וקבוצות ששיחקו בליגות המחוזיות: מכבי כפר יונה, הפועל אום אל פאחם, עירוני טבריה ובני ריינה - שזכתה באליפות מחוז יזרעאל.

המחזור הראשון במחוז הצפוני של הליגה הארצית התאפיין בהרבה משחקים עם אקורד סיום דרמטי. בני אעבלין, בית"ר כפר סבא ועירוני נשר זכו בכל הקופה, מכבי עמק חפר, הפועל טירת כרמל והפועל חיפה ניצלו מהפסדים. הפועל אום אל פאחם הצליחה לחזור מפיגור של ארבעה שערים עוד לפני תום הזמן החוקי.

הפועל עכו - מכבי כפר יונה 4:3

קבוצת ה"צו פיוס" מהשרון, שסיימה את העונה שעברה כסגנית אלופת ליגת שרון בשנתון נערים ב', פתחה את העונה בצורה מצוינת עם ניצחון מרשים על קבוצה, שחיזקה משמעותית את השורות ואירחה את המשחק באצטדיון העירוני בעיר, בו לאורך השנים משחקות קבוצות בוגרים מהליגות הבכירות. כפר יונה עלתה למשחק חדורת מוטיבציה ואמונה. בדקה ה-20 קפטן הקבוצה, שליו אבשלום, בעונה שעברה מלך שערי הקבוצה עם 43 כיבושים, כבש שער שהעלה את האורחת ליתרון 0:1. בדקה ה-30 כפר יונה הכפילה את יתרונה, שער שכבש אוראל מרן, שכבש בעונה שעברה 20 שערים - קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:2 לכפר יונה.

כפר יונה נערים א (באדיבות הקבוצה)

במחצית השניה המשחק הפך שוויני הרבה יותר מבחינת יחסי הכוחות, חילופים שביצע ליעד לבנסולד, מאמן עכו, שלחו לשדה המשחק שלושה שחקנים, שהבקיעו שערים. שער שכבש תאמר שאהין (46’) צימק את יתרונה של כפר יונה ל-2:1, אך כעבור רבע שער אוראל מרן השלים צמד והעלה את כפר יונה ליתרון 1:3, שהחזיק מעמד ארבע דקות - עד שאביתר רוזנצוויג כבש שער מצמק לזכות עכו וקבע 2:3 לזכות כפר יונה. בדקה ה-66 היה זה התור של כפר יונה לשלוח "אס" מהספסל, קאסם עבדל רחמן עלה לשדה המשחק ובדקה ה-75 כבש שער, שהעלה את כפר יונה ליתרון 2:4. בדקה ה-87 שער שכבש עלא סאלח המקומי צימק שוב את התוצאה, שנותרה בעינה עד לסיום המשחק - ניצחון 3:4 לזכות כפר יונה.

גיל כחלון, מאמן כפר יונה, שהוביל בעונה שעברה את קבוצת שנתון 2008 לזכייה באליפות והעפלה היסטורית לארצית, אמר בסיום המשחק: "היה משחק לא קל - כמו שצפוי להיות כל משחק בליגה הזאת. השחקנים נתנו את כל מה שיש להם ושיחקו עם המון לב והקרבה. הקבוצה התחזקה בשחקנים מובילים מליגות מחוזית, אבל הבסיס מהעונה שעברה, שהיה מצוין, המשיך איתנו. המטרות שלנו העונה זה להגיע לכל משחק ללא רגשי נחיתות, לתת הכל על המגרש וכל השאר זה בונוס".

הפועל מטה אשר - הפועל אום אל פאחם 4:4

הפועל אום אל פאחם חתומה על הקאמבק של המחזור. הקבוצה מואדי עארה הייתה בדרך לתבוסה קשה במשחק מול קבוצת ה"צו פיוס" מהגליל המערבי, אך הצליחה להתעשת בצורה מרשימה במשחק חוץ, שנערך בקיבוץ עין המפרץ, כשני קילומטרים מהאצטדיון בעכו. המחצית הראשונה הייתה במעמד צד אחד. הקבוצה המארחת כבשה ארבעה שערים ללא מענה מצד האורחת. אחמד חיג'אזי כבש צמד (11’, 13’), אדהם חאג' (23’) ועידן דהן (40’) הוסיפו שער כ"א ומטה אשר ירדה להפסקת המחצית הראשונה ביתרון 0:1.

המחצית השנייה הייתה שונה בתכלית. הפועל אום אל פאחם בחרה לשחק על כבודה וככל שחלפו הדקות גברה האמונה, שתוכל למחוק את יתרון המארחת. מוחמד אגבאריה היה האיש החם של אום אל פאחם עם שלושער (55’, 65’, 88’), בין לבין גם מאליק מוחמד כבש שער (82’) - וכך אום אל פאחם מחקה את היתרון של מטה אשר והצליחה להשוות את התוצאה ל-4:4. בדקה ה-89 הורחק בכרטיס אדום ישיר המגן האורח, איברהים אגבאריה, אך אום אל פאחם הצליחה להגן על שערה וחזרה לביתה עם נקודה אחת יקרה.

אחמד הייתם אבו ואסל, מאמן אום אל פאחם, אמר בסיום המשחק: "לצערי במשחק הראשונה לא היינו מוכנים הגנתית. למרות שידענו שהם מתבססים על כדורים ארוכים - ספגנו שלושה שערים כאלה. במחצית השנייה החלפנו מערך והחלטנו שאנחנו לא נגררים למשחק הארוך. לשמחתי, זה עבד וחזרנו ל-4:4. המטרות שלנו העונה - חד משמעית להישאר בליגה בצורה מכובדת ולהכין שחקנים לליגה הלאומית לנוער בעונה הבאה.

אום אל פאחם נערים א (צילום מועיד עויסאת)

הפועל כרמיאל - עירוני נשר 2:1

קבוצת ה"צו פיוס" מהגליל שמטה יתרון של שער אחד והחלה עונה עם הפסד כואב. מנגד, האורחת מהמפרץ האמינה ושבה לביתה עם כל הקופה, בסיומו של משחק שבו כל השערים הובקעו במחצית השנייה. עומאר נח'לה העלה את כרמיאל ליתרון 0:1 בדקה ה-49, אך שער שכבש הדר כהן (56’) קבע שוויון 1:1. בדקה ה-81 עלה לשדה המשחק בשורות נשר הראל איבגי, שכעבור 10 דקות כבש שער מהפך, שסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 1:2.

בית"ר כפר סבא - הפועל נוף הגליל 3:4

המשחק בין קבוצת "צו פיוס" מהשרון לקבוצה הגלילית, שנעל את המחזור, סיפק שני מהפכים, שבעה שערים וסיומת דרמטית במיוחד. יוגב מנשה (13’) העלה את כפר סבא ליתרון 0:1, אך שערים שכבשו איתי אברהם (19’, פנדל) ועדי חורי (25’) חוללו מהפך והעניקו לנוף הגליל יתרון 1:2. שער שכבש עידן אפק (31’) המקומי קבע שוויון 2:2. קצב השערים נרגע בחצי הראשון של המחצית השנייה, אך לא להרבה בזמן. שער שכבש איתי כהן (70’) חולל מהפך נוסף וקבע 2:3 לזכות כפר סבא. שער שכבש ריצ'ארד אשקר (79’) האורח קבע שוויון 3:3. עמוק בתוך תוספת הזמן, שער שכבש יונתן סבח קבע ניצחון 3:4 דרמטי לזכות כפר סבא.

קובי אטיאס, מאמן כפר סבא, אמר בתום המשחק: "פתחנו את העונה על הצד הטוב ביותר - מול אחת הקבוצות הטובות בליגה. התפתח משחק מאד קצבי עם מצבים מסוכנים רבים בשני הצדדים. ידענו לסיים את המשחק עם ידינו על העליונה בזכות הרבה נחישות ורצון. סגל השחקנים הוא ברובו כזה, שממשיך מהעונה שעברה מהליגה המחוזית, מבוסס על נערים מוכשרים שצריכים לעשות את ההתאמות לליגה הזאת. אני מאמין בהם לחלוטין. פנינו להמשך העונה עם רצון לסיים במרכז הטבלה ומעלה, זה ריאלי בהחלט".

יתר התוצאות:

עליה כפר סבא - מכבי עמק חפר 1:1 (כבש לכפר סבא: עומאר זינאלדין (51’). כבש לעמק חפר: יהודה לבקוב (96’).

עירוני טבריה - הפועל חיפה 1:1 (כבש לטבריה: אורי שריקי (2’), כבש לחיפה: טל אל ארוזמנוב (92’).

בני ריינה - בני אעבלין 1:0 (כבש לאעבלין עמוק בתוספת הזמן: האדי חיג'אזי).

מכבי חיפה/חוף הכרמל - הפועל רמת השרון 3:1 (כבש לחוף הכרמל: שער עצמי. כבשו לרמת השרון: טל גריב, עידו בר ושער עצמי).

מ.כ נווה יוסף חיפה - הפועל טירת כרמל 1:1 (כבש לנווה יוסף: עילאי בוכניק (21’). כבש לטירת כרמל בתוספת הזמן - גיא מורג).