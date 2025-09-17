יום רביעי, 17.09.2025 שעה 16:29
משלחת המחוקקים האמריקניים ביקרה במכון וינגייט

המשלחת זכתה לסקירות מקצועיות של הנהלת המכון, נפגשה עם המדליסטיות הרשקו ושחם וצפתה באימוני נבחרת הסייף וההתעמלות:  "מחכים לכם בלוס אנג'לס"

הביקור במכון וינגייט
הביקור במכון וינגייט

במכון וינגייט נערך הבוקר (רביעי) ביקור של משלחת מחוקקים אמריקניים שהגיעה להתרשם מהישגי מדינת ישראל בתחום הספורט ההישגי. המשלחת, שמנתה 20 חברי בית נבחרים ממגוון מדינות זכתה לסקירות מקצועיות של הנהלת המכון, נפגשה עם המדליסטיות האולימפיות רז הרשקו ואופיר שחם וצפתה באימונים של נבחרת הסייף באקדמיה למצוינות של מכון וינגייט ונבחרת התעמלות המכשירים.

20 מחוקקות ומחוקקים אמריקניים הגיעו לביקור מיוחד במכון וינגייט. הבוקר (רביעי) ביקרה במכון משלחת ובה 20 חברות וחברי בתי הנבחרים ממדינות וושינגטון, אורגון, אלסקה מונטנה ואיידהו. בין חברי המשלחת הייתה גם חברת בית הנבחרים ממדינת איידהו ברברה אהרט שהייתה בעברה מאמנת כדורסל, הסנאטור מאלסקה ביל וילקובסקי ורבים נוספים.

המשלחת החלה את ביקורה בהתכנסות באולם ע”ש אגנס קלטי שם הועברה למחוקקים סקירה נרחבת על תחומי הפעילות העיקריים של המכון, ולאחר מכן הציגו הספורטאיות האולימפיות רז הרשקו ואופיר שחם את הדרך המקצועית בקריירה שלהם. הרשקו שיתפה את המחוקקים ברגע שחוותה באולימפיאדת פריז 2024 שם הקדישה את המדליה האולימפית שלה לזכרו של סרן יונתן גוטין ז”ל, חברה שנפל בקרבות על קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר. 

לאחר מכן סיירו המשתתפים במכון וינגייט, צפו באימון סייף של חניכי האקדמיה ובאימון נבחרת התעמלות המכשירים. כחלק ממטרת הביקור צפויים המחוקקים לסייע בקידום שיתופי פעולה בתחומי החדשנות בספורט ההישגי עם מכוני ספורט הישגי מקבילים במדינותיהם. 

מנכ”ל מכון וינגייט, גיא אטיאס: “דווקא בתקופה שבה אנו נתקלים בניסיונות לבודד את ישראל בתחרויות ספורט בינלאומיות מטעמים אנטישמיים, מכון וינגייט נחוש לקחת חלק מרכזי בהובלת שיתופי פעולה עם מדינות, איגודים ומכונים שרואים בספורט את היכולת לחבר בין בני אדם ולהוביל לערכים משותפים של התמדה, נחישות ומצוינות. אנו מבקשים להודות למשרד החוץ ולסוכנות היהודית שסייעו בהובלת הביקור והצלחתו”.

המשלחת הגיעה במסגרת משלחת רחבה של 250 מחוקקים מדינתיים מכל 50 מדינות ארה”ב, של משרד החוץ תחת הכותרת “50 states One Israel”, את המחוקקים ליוותה מטעם משרד החוץ סגנית הקונסול הכללי בסן פרננסיקו מיה אבישי.

