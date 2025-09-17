השחרור הבינלאומי של דיופ הגיע להפועל ב"ש

השחרור הבינלאומי של ג'יבריל דיופ הגיע למשרדי הפועל באר שבע והוא יוכל לקחת חלק במשחק הקרוב נגד בני סכנין. כזכור, הבלם הסנגלי היה אמור להיכלל בסגל נגד הפועל ירושלים, אבל האישור המיוחל לא הגיע ולכן לא הצליחו להעבירו בפורטל ההתאחדות לכדורגל.

בבאר שבע ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד בני סכנין ועורכים היום (רביעי) אימון כפול. הבלם הפורטוגלי-ישראלי מיגל ויטור והשוער ניב אליאסי ימשיכו להיעדר בגלל פציעות.

בקבוצה ממשיכים בחיפושים אחרי שחקן התקפה זר לעמדת כנף ימין, אך הזמן לא לטובתם. במועדון מבינים שכדי לצרף שחקן עד סגירת החלון ביום ראשון, יצטרכו להנחית אותו עד יום שישי. כמו כן, מרגע לרגע גדל הסיכוי שארנולד גריטה יישאר בקבוצה מאחר ולא הצליח למצוא עד כה יעד חדש.