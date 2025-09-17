ריאל מדריד תערער: העונש להאוסן עקב ההרחקה

הבלם הצעיר של ריאל מדריד, דין האוסן, הושעה ממשחק אחד בעקבות הכרטיס האדום שספג באצטדיון אנואטה בשבת האחרונה מול ריאל סוסיאדד. ריאל מדריד ניסתה לערער על ההחלטה של השופט חוסה לואיס חיל מנסאנו, אך ערעורה נדחה, והוועדה המשמעתית של ההתאחדות הספרדית קבעה כי האוסן ירצה עונש הרחקה ממשחק ליגה אחד.

בכך לא יעמוד האוסן לרשותו של צ’אבי אלונסו במשחק הקרוב מול אספניול בברנבאו (שבת, 17:15). ההיעדרות מציבה את ריאל מדריד בפני בעיה קשה בחלק האחורי, שכן גם אנטוניו רודיגר פצוע וגם טרנט אלכסנדר ארנולד נפגע במשחק ליגת האלופות מול מארסיי. המשמעות: ייתכן שדויד אלאבה או ראול אסנסיו, שזכו למעט מאוד דקות עד כה העונה, ייאלצו למלא את מקומו.

בהחלטתה, הוועדה המשמעתית הסתמכה על סעיף 27 לתקנון, שלפיו הכרעת השופט במהלך המשחק נחשבת סופית, אלא אם מדובר ב"טעות חומרית מובהקת". לטענת הוועדה, התיעוד שהציגה ריאל מדריד לא הוכיח כי חיל מנסאנו טעה בדו"ח הרשמי שלו, בו כתב: “הורחק בשל כך שעצר יריב ומנע הזדמנות ודאית לשער”. מבחינתה, לא הוצגה כל הוכחה לסתור את הקביעה כי האוסן משך את אויארסבאל מאחור והכשילו.

ההחלטה הזו עוררה מחלוקת עזה, שכן גם ועדת השופטים פרסמה סרטון ניתוח רשמי ובו הודתה כי ההרחקה לא הייתה מוצדקת. בדברי ההסבר נאמר כי “העונש ההוגן ביותר היה כרטיס צהוב”, אך יחד עם זאת הודגש כי שופטי ה־VAR פעלו נכון כשלא התערבו, שכן מדובר במהלך גבולי ולא בטעות ברורה ומוחלטת. דוברת הוועדה, מרתה פריאס, הסבירה: “במקרה הזה לא התקיימו 100% מהקריטריונים להרחקה על מניעת שער ודאי. ההחלטה הנכונה הייתה כרטיס צהוב, אך זהו תחום אפור שבו ניתן לפרש גם אחרת, ולכן ה־VAR לא היה אמור להתערב”.

הוועדה המשמעתית הבהירה כי אינה מוסמכת לפרש את חוקי המשחק מחדש, תפקיד המוטל על השופטים בלבד: “הגופים המשמעתיים אינם יכולים להפוך לגוף ששופט מחדש אירועי משחק. ההכרעה אם מדובר בהזדמנות ודאית לשער היא החלטה טכנית של שופט המשחק ואינה ניתנת לערעור”. בהתאם לכך, האוסן קיבל את העונש המינימלי הקבוע – השעיה ממשחק אחד.

דין האוסן מורחק (IMAGO)

בריאל מדריד הביעו תסכול גדול מההחלטה ואף הזכירו כי בכוונתם להמשיך להיאבק על צדקתם. המועדון כבר הודיע כי יפנה לערכאת הערעורים בתקווה להפוך את הקערה על פיה ולאפשר להאוסן לשוב למשחקים הקרובים. בתוך כך, במועדון הדגישו כי ימשיכו גם בקו המאבק הרחב יותר, נגד מה שהם מכנים "שרשרת טעויות שיפוטיות" שנגרמו להם בליגה הספרדית.

כך או כך, המקרה של דין האוסן הפך לסמל נוסף במאבק המתמשך של ריאל מדריד מול גורמי השיפוט בלה ליגה. מצד אחד, ועדת השופטים מודה כי מדובר בהחלטה שגויה; מצד שני, המערכת המשמעתית מסרבת להתערב. עבור ריאל מדריד, שנותרה עם סגל חסר בהגנה, מדובר בכאב ראש מקצועי, ובעבור האוסן, בתחושת עוול קשה.