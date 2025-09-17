יום רביעי, 17.09.2025 שעה 16:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

המועמדים והפיצויים: התרחישים לפיטורי אמורים

מאמן יונייטד חווה את הרגע הקשה ביותר שלו מאז שהגיע, כשבמועדון כבר מדברים על חמישה מועמדים שיכולים להחליפו והציבו לו אולטימטום. ובכמה יפוצה?

רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

לאחר ההפסד הכואב בדרבי באתיחאד מול מנצ’סטר סיטי, מאמן יונייטד רובן אמורים אמר: “בחודשים האחרונים קרו דברים רבים שלא נחשפו. אני מקבל את זה, אבל לא אשנה את דרכי. אם ארצה לשנות את הפילוסופיה שלי, אעשה זאת. אם לא, אולי הם יצטרכו להחליף את המאמן. אני אדבוק בסגנון שלי עד שאבין שעליי לשנות”. דבריו הגיעו אחרי תבוסה מול פיל פודן וארלינג הולאנד, שהעמיקו את המשבר של יונייטד, עם ארבע נקודות בלבד בליגה והדחה מהגביע האנגלי על ידי גרימסבי מהליגה הרביעית.

המספרים של אמורים מאז מונה ביונייטד רחוקים מלספק: הוא חתם רשמית ב־11 בנובמבר 2024, ומאז רשם שמונה ניצחונות בלבד ב־31 משחקי פרמייר ליג, נתון שאינו מתקבל על הדעת במועדון במעמד של יונייטד. לפי דיווח ב’מירור’, להנהלת השדים האדומים נמאס, והמאמן הפורטוגלי קיבל אולטימטום ברור, שלושה משחקים להציל את משרתו: צ’לסי בבית, ברנטפורד בחוץ וסנדרלנד בבית. ללא שינוי דרמטי, אמורים ייאלץ לארוז.

באנגליה כבר מדווחים על רשימת מחליפים אפשריים, הכוללת חמישה שמות: אוליבר גלזנר (קריסטל פאלאס), גארת’ סאות’גייט (ללא קבוצה), אנדוני איראולה (בורנמות’), מאוריסיו פוצ’טינו (מאמן נבחרת ארה"ב) ומרקו סילבה (פולהאם). גלזנר מגיע אחרי עונה היסטורית עם פאלאס שכללה זכייה בגביע ובמגן הקהילה, איראולה הוביל את בורנמות’ למקום התשיעי עם סגל צעיר ומבטיח, וסילבה שמר את פולהאם בצמרת האמצע עם סיום במקום ה־11. פוצ’טינו, שכבר אימן את טוטנהאם, פ.ס.ז’ וצ’לסי, מתמקד בהכנות למונדיאל עם נבחרת ארה"ב, בעוד סאות’גייט מחפש עבודה מאז פוטר מהנבחרת האנגלית ביולי האחרון.

שוב ברשימות של יונייטד. סאותשוב ברשימות של יונייטד. סאות'גייט (רויטרס)

לפי דיווח ב’דיילי מייל’, הפיטורים של אמורים עלולים לעלות למועדון הון עתק: 12 מיליון ליש”ט (כ־13.8 מיליון אירו) אם יבוצעו לפני 1 בנובמבר. הפורטוגלי חתם על חוזה ל־2.5 עונות בשווי 6.5 מיליון ליש”ט לעונה (כ־7.5 מיליון אירו), עם אופציה להארכה של שנה נוספת. כעת, נותרו לו שלושה משחקים גורליים שיכריעו אם ימשיך ביונייטד, או שהקבוצה תפנה לעידן חדש.

