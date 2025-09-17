יום רביעי, 17.09.2025 שעה 16:18
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

בקצב הנוכחי: אמבפה יסיים עונה עם 76 שערים

הצרפתי עשוי לנפץ את שיאו של רונאלדו אם ימשיך לכבוש בממוצע שכבש עד כה העונה. וגם: הפך לשחקן שכבש הכי הרבה שערים אי פעם בצ'מפיונס מבלי לזכות

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה פשוט בלתי ניתן לעצירה. בתוך 35 ימים בלבד הוא כבש עשרה שערים והראה שוב עד כמה הוא שחקן יוצא דופן. מול מארסיי הוא היה אחראי ל־10 מתוך 28 הבעיטות של ריאל מדריד לשער, ובקצב הכיבושים הנוכחי הוא עשוי לסיים עונה עם 76 שערים, מספר שהיה עוקף אפילו את עונת השיא של כריסטיאנו רונאלדו. אמבפה, שבעבר שיחק כקיצוני שמאלי, הפך לחלוץ מרכזי קטלני, עם גנים של טורף ושאיפה מתמדת להפוך למספר 9 האולטימטיבי, גם כשהוא לובש את החולצה מספר 10.

הממוצעים שלו פשוט מפחידים: 1.2 שערים למשחק במדי ריאל מדריד, עם שישה שערים בחמשת משחקיו הראשונים העונה (ארבעה בליגה ואחד בליגת האלופות). אם ריאל תשחק את מלוא מספר המשחקים האפשרי העונה (עד 63), אמבפה עשוי לסיים עם כ־73–76 שערים. לשם השוואה, עונת השיא של רונאלדו כללה 61 שערים עם ממוצע של 1.13 למשחק, נתון שאמבפה כרגע אפילו עוקף.

גם בסטטיסטיקה של המשחק מול מארסיי אמבפה בלט בכל פרמטר: לא רק הכובש המצטיין עם צמד, אלא גם זה שבעט הכי הרבה למסגרת (5), יצר הכי הרבה מצבים (6), וביצע הכי הרבה מסירות לשליש האחרון (20). מאז אמצע אוגוסט, כשכבש צמד מול טירול, הוא לא הפסיק לכבוש: צמדים מול אוססונה, אוביידו ומארסיי, שער מול סן סבסטיאן ועוד צמד במדי נבחרת צרפת. רק מול מיורקה הוא לא מצא את הרשת.

קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)

בליגת האלופות הוא כבר טיפס למקום השישי בכל הזמנים, כשצמד הפנדלים מול מארסיי העלה אותו ל־57 שערים ב־88 הופעות, לצד תומאס מולר ועקיפת רוד ואן ניסטלרוי (56). בכך הפך אמבפה לשחקן שכבש הכי הרבה שערים במפעל בלי לזכות בו, כשהוא מקדים שמות כמו זלאטן איברהימוביץ' (48), אנטואן גריזמן (42), סרחיו אגוארו (41) והארי קיין (40). בסך הכל, יש לו תשעה שערים ב־15 משחקים עם ריאל מדריד, אחרי 42 ב־64 משחקים בפאריס סן ז’רמן ושישה בתשעה משחקים במונאקו.

"אני לא חושב על אם אני מנהיג או לא, אני פשוט קיליאן אמבפה", אמר בחיוך אחרי הניצחון על מארסיי. "אני לא מציב גבולות לעצמי. אם זה אומר להבקיע, אז להבקיע, ואם זה אומר לבשל, אז לבשל". עם 50 שערים במדי ריאל ב־64 הופעות בלבד, הוא השחקן הראשון מאז רונאלדו שעושה זאת בקצב כזה. עכשיו כל שנותר הוא לשבור עוד מחסום, ולהוסיף למדף גם זכייה בליגת האלופות.

