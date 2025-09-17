בקצב הנוכחי: אמבפה יסיים עונה עם 76 שערים

קיליאן אמבפה פשוט בלתי ניתן לעצירה. בתוך 35 ימים בלבד הוא כבש עשרה שערים והראה שוב עד כמה הוא שחקן יוצא דופן. מול מארסיי הוא היה אחראי ל־10 מתוך 28 הבעיטות של ריאל מדריד לשער, ובקצב הכיבושים הנוכחי הוא עשוי לסיים עונה עם 76 שערים, מספר שהיה עוקף אפילו את עונת השיא של כריסטיאנו רונאלדו. אמבפה, שבעבר שיחק כקיצוני שמאלי, הפך לחלוץ מרכזי קטלני, עם גנים של טורף ושאיפה מתמדת להפוך למספר 9 האולטימטיבי, גם כשהוא לובש את החולצה מספר 10.

הממוצעים שלו פשוט מפחידים: 1.2 שערים למשחק במדי ריאל מדריד, עם שישה שערים בחמשת משחקיו הראשונים העונה (ארבעה בליגה ואחד בליגת האלופות). אם ריאל תשחק את מלוא מספר המשחקים האפשרי העונה (עד 63), אמבפה עשוי לסיים עם כ־73–76 שערים. לשם השוואה, עונת השיא של רונאלדו כללה 61 שערים עם ממוצע של 1.13 למשחק, נתון שאמבפה כרגע אפילו עוקף.

גם בסטטיסטיקה של המשחק מול מארסיי אמבפה בלט בכל פרמטר: לא רק הכובש המצטיין עם צמד, אלא גם זה שבעט הכי הרבה למסגרת (5), יצר הכי הרבה מצבים (6), וביצע הכי הרבה מסירות לשליש האחרון (20). מאז אמצע אוגוסט, כשכבש צמד מול טירול, הוא לא הפסיק לכבוש: צמדים מול אוססונה, אוביידו ומארסיי, שער מול סן סבסטיאן ועוד צמד במדי נבחרת צרפת. רק מול מיורקה הוא לא מצא את הרשת.

קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)

בליגת האלופות הוא כבר טיפס למקום השישי בכל הזמנים, כשצמד הפנדלים מול מארסיי העלה אותו ל־57 שערים ב־88 הופעות, לצד תומאס מולר ועקיפת רוד ואן ניסטלרוי (56). בכך הפך אמבפה לשחקן שכבש הכי הרבה שערים במפעל בלי לזכות בו, כשהוא מקדים שמות כמו זלאטן איברהימוביץ' (48), אנטואן גריזמן (42), סרחיו אגוארו (41) והארי קיין (40). בסך הכל, יש לו תשעה שערים ב־15 משחקים עם ריאל מדריד, אחרי 42 ב־64 משחקים בפאריס סן ז’רמן ושישה בתשעה משחקים במונאקו.

"אני לא חושב על אם אני מנהיג או לא, אני פשוט קיליאן אמבפה", אמר בחיוך אחרי הניצחון על מארסיי. "אני לא מציב גבולות לעצמי. אם זה אומר להבקיע, אז להבקיע, ואם זה אומר לבשל, אז לבשל". עם 50 שערים במדי ריאל ב־64 הופעות בלבד, הוא השחקן הראשון מאז רונאלדו שעושה זאת בקצב כזה. עכשיו כל שנותר הוא לשבור עוד מחסום, ולהוסיף למדף גם זכייה בליגת האלופות.