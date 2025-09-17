יום רביעי, 17.09.2025 שעה 15:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

מכבי תל אביב הביסה 66:99 את רעננה בהכנה

מתגבשים: דאוטין (18 נקודות), ווקר (15) ובלאט (14) סידרו לצהובים ניצחון שלישי ברצף בהכנה לפני הסופר קאפ ביום ראשון בהיכל נגד הפועל ירושלים

|
ג'ימי קלארק (האתר הרשמי של מכבי ת
ג'ימי קלארק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב המשיכה את ההכנה הנהדרת שלה לקראת העונה עם ניצחון שלישי ברציפות, כשהביסה היום (רביעי) את מכבי רעננה 66:99. הצהובים נהנו מערב קליעה מרשים עם 14 שלשות, רגע לפני משחק הסופר קאפ ביום ראשון מול הפועל ירושלים בהיכל. ג'ף דאוטין הוביל את קלעי הקבוצה עם 18 נקודות, לוני ווקר הוסיף 15 ותמיר בלאט סיים עם 14 נקודות לצד 6 אסיסטים.

מכבי פתחה עם בלאט, ווקר, אושיי בריסט, ג'יילן הורד ורומן סורקין, כשמהרגעים הראשונים נראו שיתופי פעולה יפים שהסתיימו בסלים קלים. בלאט דייק מחוץ לקשת ודאוטין הוסיף שלשה משלו, כשמנגד רעננה עוד נשארה קרובה. אחרי דאנק במתפרצת של קלארק סיימו הצהובים את הרבע הראשון ביתרון 19:23.

ברבע השני מכבי לחצה על הגז עם ריצת נקודות מרשימה, בהובלת דאוטין ו־ווקר שקלע שתי שלשות רצופות. הפער חצה את רף 10 הנקודות והחבורה של עודד קטש ירדה למחצית ביתרון 38:52. המחצית השנייה כבר הפכה להצגה חד צדדית, קלארק צלף שתי שלשות, סורקין קלע סל ועבירה ובלאט המשיך לחלק מסירות ולצלוף מבחוץ. ההפרש קפץ ל־27 נקודות לקראת סיום הרבע השלישי (58:76).

הרבע האחרון כבר היה גארבג' טיים, כשמכבי המשיכה להפגיז מחוץ לקשת, ווקר ובלאט עם שלשות נוספות, ודאוטין הוסיף נקודות חשובות בצבע. היתרון צמח ליותר מ־30 נקודות והמשחק הסתיים בניצחון מוחץ 66:99 לצהובים, שמקווים לשמור על המומנטום גם במשחק הרשמי הראשון של העונה, הסופר קאפ מול ירושלים.

