ליגה לאומית 25-26
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
72-54מכבי הרצליה5
74-44הפועל כפ"ס6
63-94מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

זיו על עזיבת יפו: לדעתי היה מהר מדי ומוקדם מדי

המאמן, שסיים את דרכו אצל הבולגרים וסיכם בהפועל נוף הגליל, ב"שיחת היום": "השארתי שם קבוצה שצריכה להיות בחלק העליון של הטבלה. מתחיל פרק חדש"

|
אלון זיו (שחר גרוס)
אלון זיו (שחר גרוס)

אחרי שעזב את מכבי קביליו יפו, המאמן אלון זיו סיכם בהפועל נוף הגליל וצפוי לחתום בשורותיה רשמית. היום (רביעי) הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ והתייחס למעבר.

עזבת את יפו ואתה חותם בנוף הגליל?
”נכון, סיכמתי באופן רשמי בשעות האחרונות ומתחיל פרק חדש”.

איך אתה רואה את הפרק הישן שלך?
”בעונה שעברה היה מוצלח מאוד. הגעתי ליפו כשהקבוצה הייתה מתחת לקו האדום והצלחנו להישאר בסטייל עם 9 נקודות פור. אז הכל היה נראה ורוד, ובעונה הזו פתחנו עם ציפיות גדולות ולא עמדנו בהן בטווח הקצר. אני חושב שבשבוע-שבועיים האחרונים סידרנו את השורות, אך לא הייתה מספיק סבלנות”.

שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)

למה לא הייתה סבלנות?
”צריך לשאול את הבעלים. אני חושב שהשארתי קבוצה, מבחינת סגל, שצריכה להיות בחלק העליון של הטבלה. יש דברים שדיברנו עליהם במהלך ההכנה, שצריך עוד שחקן או שניים כדי לייצב את הקבוצה. הפתיחה הייתה פחות טובה, לדעתי האישית זה היה מהר מדי ומוקדם מדי כי הייתה היכולת לסדר את הדברים. אבל זהו, פרק שהיה ונגמר, הם אנשים טובים והכל נגמר בצורה מכובדת. זה הכדורגל”.

מה אתה יכול לספר על נוף הגליל?
”הם פתחו את העונה עם ארבעה הפסדים, אז הביטחון פחות בשמיים. הקבוצה רוצה לארגן את עצמה מחדש”.

המנכ”ל, גיל ברעם, לקח קשה את המצב של הקבוצה. נאחל לו בריאות.
”בריאות לכולם, יכול להיות שזה המצב של הקבוצה וגם היום יום שלנו. אנחנו בתקופה שאף אחד לא מרגיש נוח מדי, נאחל לו רפואה שלמה”.

גיל ברעם (פרטי)גיל ברעם (פרטי)

מה זה להיות מאמן כדורגל שמפוטר יום אחד ומחר חותם במקום אחר? צריך להיות עם עצבים חזקים.
”זה לא מתוך בחירה ולא בטוח שזה הדבר הנכון לקפוץ אחרי יום ממקום למקום, אבל צריך ללכת אחרי התחושות”.

קיבלת פיצוי?
”היה פיצוי מלא, אני לא חותם על הסכמים שיש בהם רק חודש או חודשיים פיצוי. יפו היו מחויבים לשלם עד סוף השנה, וברגע שחתמתי בקבוצה חדשה אז מגיעים להבנות. לא נפגעתי, בואו נגיד ככה”.

