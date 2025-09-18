קונור מקגרגור וג'ון ג'ונס בבית הלבן?

בפרק 8 של “נוקאאוט!” , פודקאסט ספורט הזירה החדש של ONE, אולגה רובין, הלוחמת הבכירה בישראל, ויניב קמינסקי, שדר פרשן וכתב ONE, מדברים על כל מה שחם בעולם אמנויות הלחימה: מסכמים את אירועי סוף השבוע העמוס ומתחילים עם ה-UFC – הניצחון הענק של לופז על סילבה עם מרפק בסיבוב שהשאיר את כולנו פעורי פה ואת רובנו מאוכזבים, מה הלאה לסילבה והאם לופז מתקרב לקרב נוסף על התואר? קלווין גסטולום מפספס משקל שוב, טטיאנה סוארז חוזרת למסלול הניצחונות ועוד מהאירוע בטקסס.

קאנלו קרופורד – אחד מקרבות האיגרוף הגדולים של העשור האחרון ובכורת האיגרוף של דיינה ווייט בשידור חי בנטפליקס עם מעל 40 מיליון צופים ותצוגת תכלית של קרופורד, שהוכיח שהוא חייב להיות בדיון על הטוב ביותר בכל הזמנים עם שליטה מוחלטת על קאנלו. מסכמים את הבכורה של גייבל סטיבסון ב-MMA ואת הבכורה של יואל רומרו באגרוף בלי כפפות ואיך לעזאזל אפשר להיראות ככה בגיל 48?

ואיך אפשר בלי קונור מקגרגור וג׳ון ג׳ונס? הסופרסטאר האירי הכריז שהוא פורש מהמרוץ לנשיאות אירלנד ושהוא מרוכז כולו בהכנות לקראת האירוע הגדול בבית הלבן ביוני, ואחרי שדיינה ווייט הכריז רשמית שהוא אכן מעוניין שקונור יילחם שם, כל הסימנים מעידים שהחזרה הגדולה של מקגרגור תגיע ביוני בוושינגטון.

לעומת זאת, ההתבטאויות של הבוס הגדול ווייט לגבי ג’ון ג’ונס נשמעות שונה מאוד, והוא ממשיך לטעון שגם אחרי ההתנצלות של ג׳ונס וההכרזה שלו שהוא חוזר מפרישה ומעוניין להילחם גם הוא בבית הלבן, עדיין אי אפשר לסמוך עליו. מעניין יהיה לראות האם לבסוף השניים יגיעו להסכמות ואנחנו נזכה לראות את מי שנחשב בעיני רבים לגדול בכל הזמנים חוזר ובענק. עוד בפרק: דיברנו על המוות הפתאומי והטראגי של המתאגרף הבריטי האגדי, ריקי האטון, ענינו על שאלות מהבית ופרסמנו את תוצאות הסקרים מפרק 7, ועוד. האזנה נעימה.