יום רביעי, 17.09.2025 שעה 14:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

אוריין גורן בסגל בארסה לליגת האלופות לנוער

על המטוס יחד עם לבנדובסקי ופדרי: אחרי שכבש בבכורה בנוער, הקשר הישראלי בן ה-16 ייצא למשחק מול ניוקאסל. גם אברימה בן ה-15 ובנו של קלייברט בסגל

|
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

רק לאחרונה אוריין גורן ערך את הבכורה הרשמית בקבוצת הנוער של ברצלונה ומחר (חמישי, 17:00) הוא עשוי גם לערוך בכורה בליגת האלופות עד גיל 19. היום בצהריים פורסם הסגל והקשר הישראלי בן ה-16 נכלל בסגל של המאמן פול פלנאס למשחק מול ניוקאסל. אגב, קבוצת הנוער של בארסה תטוס למשחק מול הקבוצה האנגלית באותו מטוס של הקבוצה הבוגרת.

כזכור, רק בסוף השבוע גורן כיכב בניצחון של בארסה 0:4 על סראגוסה במחזור הפתיחה של ליגת הנוער בספרד. הקטלונים כבשו אחרי התקפה שהחלה אצל גורן וכללה מסירה בעקב, והסתיימה עם שער נהדר של הקשר הישראלי.

בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני התלהבו וכתבו: "אוריין עצמו החל את המהלך עם שילוב נפלא עם אדריאן גררו, וסיים ברמה גבוהה מול השוער היריב. הקישור של ברצלונה נצץ: פדרו ויאר קטע מתפרצות, פדרו רודריגס יצר סכנה, ואוריין הצטרף מהקו השני עם הרבה מאוד איכות”.

בסגל של קבוצת הנוער למשחק מול ניוקאסל נכלל גם שיין קלייברט, בנו של חלוץ העבר ההולנדי, פטריק קלייברט. כמו כן נכלל גם אברימה טונקארה, קשר בן 15 בלבד שנחשב לכישרון גדול מאוד בלה מאסיה.

