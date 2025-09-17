אוריין גורן בסגל בארסה לליגת האלופות לנוער

רק לאחרונה אוריין גורן ערך את הבכורה הרשמית בקבוצת הנוער של ברצלונה ומחר (חמישי, 17:00) הוא עשוי גם לערוך בכורה בליגת האלופות עד גיל 19. היום בצהריים פורסם הסגל והקשר הישראלי בן ה-16 נכלל בסגל של המאמן פול פלנאס למשחק מול ניוקאסל. אגב, קבוצת הנוער של בארסה תטוס למשחק מול הקבוצה האנגלית באותו מטוס של הקבוצה הבוגרת.

כזכור, רק בסוף השבוע גורן כיכב בניצחון של בארסה 0:4 על סראגוסה במחזור הפתיחה של ליגת הנוער בספרד. הקטלונים כבשו אחרי התקפה שהחלה אצל גורן וכללה מסירה בעקב, והסתיימה עם שער נהדר של הקשר הישראלי.

בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני התלהבו וכתבו: "אוריין עצמו החל את המהלך עם שילוב נפלא עם אדריאן גררו, וסיים ברמה גבוהה מול השוער היריב. הקישור של ברצלונה נצץ: פדרו ויאר קטע מתפרצות, פדרו רודריגס יצר סכנה, ואוריין הצטרף מהקו השני עם הרבה מאוד איכות”.

בסגל של קבוצת הנוער למשחק מול ניוקאסל נכלל גם שיין קלייברט, בנו של חלוץ העבר ההולנדי, פטריק קלייברט. כמו כן נכלל גם אברימה טונקארה, קשר בן 15 בלבד שנחשב לכישרון גדול מאוד בלה מאסיה.