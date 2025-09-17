יום רביעי, 17.09.2025 שעה 16:25
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הסכמנו להצעות המגשרת, כנראה שמכבי לא"

עורך דין שי אליאס, שמייצג את אורי עזו, ב"שיחת היום": "יש הסכמה מאותו דיון על השאלתו של אורי לקבוצה אחרת ונקדם את זה במקביל להליך המשפטי"

אורי עזו ועו
אורי עזו ועו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

לאחר שבית הדין האזורי לעבודה קיבל את בקשת מכבי תל אביב והורה להעביר את הסכסוך בין המועדון לאורי עזו להכרעת המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, תהליך גישור בעניין השחקן יערך היום (רביעי). נציגו של עזו, עו”ד שי אליאס, עלה לתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על הסאגה הארוכה ומה מצפה בהליך הגישור.

אתה יכול לעדכן אותנו בתוצאות הליך הגישור?
”אני לא יכול להיכנס להליך עצמו, אבל יכול להגיד שזה נמשך כמה שעות”.

הלכתי איתך למספר גישורים, והם נגמרו אחרי כמה דקות.
”הייתה החלטה של בית הדין ב-10.9 שנלך לגישור אצל מגשרת בדימוס. כיבדנו את ההחלטה, גם מכבי, והגישור היה באווירה נעימה בלי צעקות. היו עורכי הדין של מכבי ועוד נציג הקבוצה. המגשרת הציעה שתי הצעות שנשמעות הגיוניות מאוד – אני לא יכול לפרט, אבל הסכמנו להן. כנראה שהצד השני לא, ולכן קרה מה שקרה”.

אורי עזו (שחר גרוס)אורי עזו (שחר גרוס)

המגשרת לא עשתה ריכוז של שני הצדדים?
”זה לא הגיע לזה ונקטע עוד קודם. יש מתווה שמאוד ברור כרגע, יש הסכמה מאותו דיון על השאלת אורי לקבוצה אחרת ונקדם את זה במקביל להליך המשפטי”.

היה דיבור על השאלה לאשדוד עם אפשרות רכישה ומכבי לא רצתה, לאן זה הולך?
”אני מנותק לגמרי כי אני לא מנהל מו”מ מול הקבוצות, מתעסק רק בפן המשפטי”.

אז מכאן הציפייה היא השאלה של עזו והעברת ההליך לבוררות?
”זו לא ציפייה אלא הסכמה, למעט קבוצות אחרות שנקובות שם, הוא אמור להיות מושאל”.

