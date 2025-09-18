"התאכזבתי מהיחס שלי און קיבל מבית"ר י-ם"

איתן מזרחי, שחקן העבר ואביו של לי און מזרחי, שעבר מבית”ר ירושלים למכבי נתניה, התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” והתייחס לקריירה של בנו. לי און מזרחי בן ה-22 ניהל מגעים בתקופה האחרונה עם נתניה אחרי שבבירה הבהירו לו שהוא לא בתוכניות, וכעת הוא יוצא לדרך חדשה.

הבן עובר לנתניה ועוזה את בית”ר.

”כן זה חלק מהכדורגל. הילד גדל מגיל שלוש בבית וגן, אבל זה עובר. הפרפרים עוברים ומתחילים להתעסק בקריירה. זו פרידה אחרי תקופה ארוכה ולי און יצא לדרך חדשה”.

לכמה זמן חתמתם?

”שנתיים פלוס אופציה”.

איך אתה עם זה שלא הלך בבית”ר?

”המטרה שלנו הייתה שלי און ישתלב במועדון ויוביל אותו לתארים. הוא גדל בבית של אוהדי בית”ר ירושלים ורצינו לראות אותו מצליח במועדון”.

הוא קיבל את ההזדמנות להוכיח את עצמו בבית”ר?

”לא. זה פספוס. הוא לא קיבל את ההזדמנות לעזור לבית”ר ירושלים. זה עובדתי, ראינו את זה בהרבה משחקים כולל שער השוויון ב-3:3 נגד מכבי חיפה”.

למה הוא לא קיבל?

”אני מכבד את אנשי המקצוע. אני מנסה לנטרל את הרגשות ובתור אבא זה קשה. אני חושב שמי שראה את לי און משחק יודע מה היכולות שלו. יש הרבה קבוצות שרצו אותו, גם כאלה שלא ידעתם בתקשורת”.

דיברת עם אלמוג כהן על המעמד שלו?

”דיברתי עם אלמוג פעם אחת או פעמיים אני רוצה לסמוך על אנשי המקצוע. אני לא אשקר. התאכזבתי מהיחס שלי און קיבל. ציפיתי שיעריכו אותו ויקדמו אותו וזה לא קרה. גם כשהוא הבקיע ועשה דברים יפים הוא לא קיבל חיבוק ופרגון, לעומת כאלה שכן קיבלו פרגון והערכה. לזכותו אפשר לומר שהוא בנוי טוב מנטלית והוא יודע איפה לקחת את הדברים יותר ופחות”.

לי און מזרחי (רדאד ג'בארה)

היו לו 21 הופעות בשנה שעברה ופתאום הקיץ זה השתנה. אז הוא נפגע?

”הסיפור האמיתי הוא כזה. כולם יודעים שהוא שחקן מוכשר וגם אם תשאלו את הצוות המקצועי הוא יגיד לכם את זה. לי און רצה להיות שחקן הרכב ולקבל קרדיט ולהראות את מה שהוא יכול מול הקהל הגדול הזה ועבור המועדון הזה שהוא אוהב. יש אג’נדות ותפיסת עולם וכנראה הצוות המקצועי ראה שיש מספר אחד ומספר שתיים ומי שבא להיות מספר שתיים צריך לקבל את זה. יש מי שזה לא מתאים לו”.

גם בנתניה יש את רותם קלר. נתניה פתחה לא טוב את העונה.

”יש תמיד תחרותיות. לא משנה איפה. בסוף צריך להוכיח ולהיות טובים. המטרה זה להראות את היכולות שלך. ואם אתה טוב ויש לך אפשרות להתחרות בצורה מקצועית לכל דבר על התפקיד בהרכב אז זה מספיק. אני לא אגיד לך עכשיו שיש כאלה שלא משחקים טוב ומקבלים הרכב לא שמנה מה, לעומת לי און שהיה טוב ולא קיבל”.

דיברתם עם יוסי אבקוסיס?

”יוסי אימן אותו והוא עשה איתו את הצעדים הראשונים שלו בבוגרים. יוסי הראשון שהעלה אותו לקבוצה הבוגרת. אנחנו נהנה מהמשחקים ואנחנו מקווים שנתניה תעלה על דרך המלך. הגענו למועדון גדול עם מסורת ואוהדים. יש לו שם. הוא מגיע למועדון גדול והוא יצטרך להוכיח את עצמו”.

תודה לך.

”תודה לכם. המסר שלי זה שהשחקנים הצעירים הישראליים צריכים לצמוח ולגדול. מילה טובה לתקשורת על הקידום”.