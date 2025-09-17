אביו של דור פרץ: אשמח שיאריך חוזה במכבי ת"א

דור פרץ פתח את העונה הנוכחית במכבי תל אביב בדיוק כפי שסיים את האחרונה, אם לא טוב יותר. הקשר של ז’רקו לאזטיץ’ לא מפסיק להבקיע והוא ללא ספק אחד הברגים הכי חשובים בסגל האלופה, כשבפגרת הנבחרות האחרונה אף מצא את הרשת נגד נבחרת איטליה החזקה. אביו של הקשר, יעקב פרץ, שחקן עבר בעצמו, התראיין היום (רביעי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על ההצלחה הגדולה של בנו.

דור נמצא בתקופה מדהימה, צמדים לכל עבר, איך אתה חי את הרגעים האלה?

”קודם כל תודה על הפרגון. אני שמח שיש פה את הנושא ששונה קצת מהרגיל וזה הגולים בעצם, גם מרגש אותנו ומשמח מאוד. הלוואי שזה ימשיך ככה”.

איך הוא עשה את השינוי הזה פתאום?

”אני חושב שעשו לו את השינוי הזה, מבחינת מיקום וסוג השחקנים. המאמן, הוא, הקבוצה. זה לא התחום שלי, אני מסתכל מהצד כמו צופה ונהנה כרגע. רק שימשיך ככה”.

אנחנו בתחילת העונה והקצב שלו גבוה עם 7 שערים, השינוי שלו מבחינת עמדה קרה תוך כדי תנועה, אבל אולי באיחור מסוים. יש תחושה שפספסנו את דור הגולר.

”ללכת אחורה אי אפשר ללכת אף פעם, אז בוא נהיה מרוצים – הוא, מכבי ובכלל. אני בטוח שהוא שמח וגם הקבוצה, והלוואי וזה ימשיך ככה”.

דור פרץ חוגג (רדאד ג'בארה)

יכול להיות שאנחנו עומדים בפני תרחיש של מעבר לחו”ל?

”קודם כל הוא שחקן תחת חוזה ושני הצדדים מכבדים את החוזה. אבי נמני מלווה את דור לאורך כל השנים, בסביבה שכולם מכביסטים כולל הבית של דור. לאן זה יתפתח? אני בטוח שישבו עם מכבי ונראה”.

אתה לא מרגיש פספוס על הקריירה של דור בחו”ל?

”אני שמח, איפה שהבן שלי ישחק. לגבי חו”ל, אני באמת לא יודע. הוא ילד גדול בן 30, נולדה לו ילדה לפני חודשיים, אני חושב שהוא לא עסוק בזה, תאמין לי. מי שמכיר אותו, הוא לא עסוק בזה. הוא כל כולו במה שקורה עכשיו”.

אבל אנחנו רואים את הכושר והיכולות שלו, זה שחקן ששווה. אתם תאריכו את החוזה במכבי?

”אני מאוד מרוצה במכבי, ודור מרוצה במכבי, לא סתם אני אומר את זה. השחקן תחת חוזה. הארכת החוזה? אני ברמה האישית מאוד אשמח, מכבי ת”א זה דור”.

דור פרץ ואלעד מדמון חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

כל הנושא של האנרגיות והחשיבה החיובית שלו, מאוד מקרין על הקבוצה. מכבי ת”א הזו יותר רגועה, שקטה ושקולה, שזה מאוד דור פרץ. מאיפה הגיע האופי הזה?

”זו האישיות שלו, הוא מאוד מאוד יסודי ופדנט, מאוד חברותי ומאוד ידאג לגבש. אם יש העונה כמות כזו של זרים והרבה צעירים, והוא נחשב מהבוגרים יותר, הוא מספיק אחראי לדעת לעשות את כל החיבורים בחדר ההלבשה. והוא למד מהרבה טובים, שרן ייני, ערן זהבי, הוא למד מהם הרבה דברים על להיות קפטן. מי שמכיר את דור, הוא מאוד רוחני – הוא לא איש של רשתות חברתיות והוא הרבה יותר איש של עולם הספר והרוגע, או עולמות של אפילו קצת יוגה. הוא בסקאלה אחרת. גילוי נאות, אמא שלו היא מורה ליוגה”.

איך אתה רואה את מכבי של השנה?

”הייתי אתמול במשחק וממש נהניתי לראות, אגב הפועל פ”ת מאוד הרשימה אותי. מכבי נראית מצוין”.

ראינו גם את דור בנבחרת, שם הוא בא לידי ביטוי ללא עצירה.

”הלוואי וזה ימשיך, גם לדור ברמה האישית וגם למכבי בכלל”.

דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את ההבדלים בין הגדולות לקטנות?

”אולי הקבוצות מחוברות טוב, אולי מאמנים שעושים כמה עונות באותה קבוצה מחוברים יותר טוב, אני לא יודע. אבל באמת בקבוצות הגדולות זה בא יותר לידי ביטוי”.

הבן שלי החליף את החולצות של ערן זהבי בחולצות של דור פרץ.

”אנחנו מאוד אוהבים את ערן בבית, וזה מאוד משמח”.

ערן צריך להמשיך או לפרוש?

”מי אני שאגיד לערן מה לעשות (צוחק), רק הוא יחליט”.