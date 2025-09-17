מכבי תל אביב והפועל ירושלים היו אמורות לערוך משחק שלישי בסדרת הגמר שיקבע את זהות האלופה בעונה שעברה, אך המצב הביטחוני מול איראן הכריע ו-2024/25 הסתיימה ללא הנפת צלחת. בכל מקרה, יש לשתיים הזדמנות להילחם על תואר כשהמנהלת ארגנה משחק סופר קאפ שייערך ב-21 בספטמבר בשעה 21:05. יניב לוי, חבר דירקטוריון מנהלת ליגת העל בכדורסל ואיש ההסתדרות, עלה לתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על המפגש הצפוי.

אתה מאוד דומיננטי בדירקטוריון המנהלת, מה דעתך, לאיזה כיוון אנחנו הולכים?

”כולנו עדים לתקופה מדהימה בכדורסל הישראלי. בשנתיים האחרונות, על אף המלחמה, הענף הוכיח שהוא עוצמתי וחזק. המנהלת לקחה את הדבר הזה צעד אחד קדימה בשיתוף עם ראשי הקבוצות. אני נמצא במנהלת בהתנדבות מלאה והיה לי חלום להיות שחקן, ג’ק צימרמן היה המודל, אבל אני באמת חושב ורוצה שכל ילד רביעי לפחות ירצה להיות כדורסלן. אנחנו רואים את ההתפתחות ומה קורה במכללות ובאירופה, ואם אנחנו רוצים להיות בקצב, צריך לעשות מהלכים וארי שטינברג ודייויד מובילים אותנו למקום טוב מאוד”.

מה קורה בין המנהלת לאיגוד?

”אני אופטימי. כולם מבינים שאם בשעה זו, כשהכדורסל הישראלי בפריחה אדירה, המנהלת והאיגוד ימצאו את עצמם בריבים, מי שישלם את המחיר זה הילדים, כי כל הענף הזה ייכנס לסחרור. עמוס פרישמן באמת מוכיח את עצמו, גם ארי, הם אנשי שיח והקשבה. אני מאמין שכשמגיעים אנשי מקצוע שהם לאו דווקא גדלו בכדורסל, ויש להם ניסיון בניהול, השילוב עם האנשים שכן מהכדורסל, יכול לקחת את הענף למקומות אדירים”.

יניב לוי (דוברות ההסתדרות)

למה בהסתדרות לקחתם חסות על הסופר קאפ?

”אני חושב שספורט זה דרך טובה להגיע לציבור הרחב בישראל, גם ארנון יו”ר ההסתדרות רואה את הספורט כדרך חיים. לקחנו חסות עם הסופר החברתי שלנו, ואני מבחינתי ראיתי את הכסף הזה הולך לקידום הכדורסל בישראל”.

יש הפרשים גדולים מתחילת העונה במשחקים הראשונים.

”אלה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, על מבנה הליגה, כמות הקבוצות הליגה. זה מה שקורה כשיש קבוצות גדולות יותר עם סגלים רחבים, אני מקווה שנמצא את האיזון מול הקבוצות הקטנות גם מהפריפריה. יש הרבה מה לעשות, אבל השת”פ בין המנהלת לקבוצות הוא אדיר. חלק מהחולות שראינו בוועדת שרעבי כבר לא נמצאות”.

אני יודע ששואלים אותכם בהסתדרות למה אתם לא שובתים כדי להצטרף למאבק של משפחות החטופים.

”אם היינו יודעים שזה יחזיר חטוף אחד, היינו שובתים. שביתה זה אמצעי ולא מטרה. אני יודע שכרגע אין בכלל מגעים לעסקה. יש לנו משק חזק, על אף ולמרות הממשלה. אם הייתי יודע שיש עסקה בפתח והצבעה גורלית על הנושא, היינו יוצאים לשביתה. אנחנו מדינה שממנת את המלחמה מהכסף של הנינים שלנו. המלחמה מוצדקת, אבל עולה לנו עשרות מיליארדים. לכן גם מלחמות צריך לדעת איך לסיים ומתי, ואני כולי תקווה שבראיון הבא נדבר נטו על ספורט”.