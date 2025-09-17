"קורנו התחתן באמת, אנחנו לא קשורים לאירוע"

מנכ”ל מכבי חיפה איציק עובדיה התראיין היום (רביעי) בתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחס לקיץ שעבר על הקבוצה, שהיה עמוס מאוד מבחינת רכש ושחקנים שעזבו, לסגל שנבנה בצוותא עם ליאור רפאלוב, למינויו של דייגו פלורס ולעוד שלל נושאים במועדון.

בפתיחת העונה היו הרבה סימני שאלה, אבל המשחקים האחרונים שינו דברים. איך אתה רואה את זה? גם נכנסת השנה לעניין המקצועי יותר לעומק.

”תראו איך ניצחון אחד עושה פלאים. בגדול, אנחנו עם תוכנית עבודה מאוד מסודרת, עם מצפן מאוד ברור לאן אנחנו רוצים שהקבוצה והמועדון ילכו. אחד הדברים העיקריים זה שלמעשה עשינו איזה חישוב מסלול מחדש אחרי השנתיים האחרונות, בניסיון לבצע את השינויים הנדרשים כדי שמכבי חיפה תגיע למקום שבו היא צריכה להיות”.

“זה כלל שינויים בגזרה של הצוות המקצועי ועד לכמובן שחקנים, הרבה מאוד שינויים ברמת מערכת. הזמן עוד יצטרך לתת פתרונות, אבל אנחנו מאמינים בדרך ובעבודה שלנו. בצד המקצועי מי שמוביל זה ליאור רפאלוב, כמובן שאני לצידו בכל מה שצריך. קיבלנו החלטה ביחד עם ההנהלה על מאמן זר אחרי השנים האחרונות”.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

למה דווקא מאמן זר ולא ישראלי?

”חלק מהחישוב מסלול היה הרעיון להביא אתיקה מקצועית שונה, עם רמת דרישות קצת יותר גבוהה. שזה משהו שיכול קצת לנער את השמיכה ולהכניס אנרגיות חדשות בתוך כפר גלים”.

לא קיבלת את זה מהצוותים הקודמים שלך?

”כן קיבלנו ועשו פה הישגים נהדרים, אנחנו גאים במה שנעשה פה בשנים האחרונות. יחד עם זאת, לפעמים, גם כשמצליחים, צריך לבצע שינויים. אז היו כאן שנים של הצלחות גם בלי צלחת אליפות, אבל הקבוצה הייתה טובה ומאומנת בצורה טובה והיינו מסופקים. אך כשהגענו להחלטה לעשות שינוי, ראיינו מספר מאמנים מחו”ל והתאפסנו על מספר מועמדים רלוונטיים. השניים שהגיעו לישורת האחרונה, אחד מהם היה דייגו פלורס. אני שמח ושלם עם המינוי הזה”.

איציק עובדיה (עמרי שטיין)

מה פלורס הביא שונה שלא היה אצל ברק בכר למשל?

”ההשוואה הזו מבחינתי לא נכונה. הגישה של להביא מישהו ללא דעות קדומות, שלומד את המערכת מחדש ומנתח אנליטית את סגל השחקנים הקיים והרצוי, זו הייתה החלטה נכונה לאותו הזמן. מישהו חדש שמסתכל מבחוץ ממבט אחר, הדעות הקדומות מבחינתנו היו יכולות לשבש. מהרגע שדייגו הגיע ואפילו קצת לפני, התחלנו לעשות שינויים. היו שחקנים שהיו מושאלים וחזרו, שחקנים חדשים שקלטנו, יש כאן מהפכה כמותית של משהו בסדר גודל של למעלה מ-30 שחקנים שנכנסו ויצאו מהמועדון בתקופה קצרה. כמובן שכל זה נתון למבחן, עם כל הכבוד לתוצאה המכובדת מול אשדוד”.

כשאתה יושב לפני כמה שבועות וקורא כותרות ושומע פרשנויות שפלורס לא יגיע למחזור הרביעי. מה עבר לך בראש?

”ידענו שהביקורת תגיע, היא הגיעה בצורה אגרסיבית וקצת בחוסר עניין. קיבלנו הגרלה מאוד קשה באירופה, ראקוב לדעתי תגיע לשלבים המאוחרים בקונפרנס ליג. אני מסוגל להבין את הביקורת, אך מצד שני אנחנו צריכים להיות עסוקים באמת המקצועית שלנו. כל עוד אנחנו שלמים עם מה שאנחנו עושים ויודעים עד כמה שניתן לדברר את זה, בין אם זה מקובל או לא על פרשנים. זה לגיטימי לבקר אותנו”.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

“המועדון שלנו הוא לא כזה ששולף מהמותן החלטות, הדברים נעשים בצורה מחושבת ומתונה. אנחנו רואים את התמונה הכללית ומבינים שיש כאן מצפן ברור של כולנו. לא עלה על הפרק להיפרד מפלורס אז”, הוסיף.

הצלחתם לקבל אישור לקבל את פייר קורנו כישראלי, אבל החלטתם שלא להביא זר נוסף.

”נשבע לך שהוא באמת התחתן הבחור (קורנו), אנחנו באמת לא קשורים לאירוע. הבן אדם התחתן אמיתי, הוא לא התחתן בשביל מכבי חיפה ולא בשביל איציק עובדיה. אני לא הייתי השדכן. שמחתי אגב להכיר את אשתו במשחק ביום שני, שזו הפעם הראשונה שפגשתי אותה”.

בהודעה שהוצאתם, לא היה ברור שהוא נישא לה.

”אני לא יודע על איזו הודעה אתה מדבר. מאיזה מקום משרד הפנים העניק לקורנו מעמד של תושב ארעי? מהמקום שהוא נישא לבחורה ישראלית. אנחנו לא מסתירים שום דבר, בכל הפניות שלנו לגורמים המוסמכים נאמר בצורה מפורשת. מדובר בסוף בחיים פרטיים. אנחנו אמנם נותנים דין וחשבון להרבה מאוד אוהדים וגורמים, אבל כששחקן מחליט בחיים שלו להתחתן, צריך לתת לחיים הפרטיים מקום”.

פייר קורנו (עמרי שטיין)

אז למה שלא תביאו עוד זר?

“אני לא מתחבר לעניין של כסף לא כסף, ככל שנגיע למסקנה שיש זר שנהיה מעוניינים לראות אותו במסגרת שלנו, אז כנראה שנעשה את זה. יש סגל רחב מאוד לרשות המאמן, אני לא נכנס למיקרו מקצועי כי זה באמת התחום של רפאלוב”.

תהיינה עוד החתמות עד סוף החלון?

”אנחנו לא במרוץ. אם יהיה משהו רלוונטי, או שחקן שהוא חופשי, ואם לא אז לא”.

הסגל שיש עכשיו יכול לקחת את האליפות העונה?

”יכול להתמודד על לא לרדת ליגה (צוחק). ברצינות, יש משהו שאנחנו עושים כאן במועדון שהוא לא בשביל להתמודד על כל תואר אפשרי? אנחנו פה בשביל זה, כך היה וכך יהיה”.

הדיווחים על מרין פטקוב בבולגריה לא נכונים?

”הם לא נכונים. אתה יודע כמה שמות שאני לא מכיר אותם הופיעו בהקשר של מכבי חיפה?”.

מרין פטקוב (IMAGO)

המבחן הגדול יהיה המשחקים הקרובים. גם דרבי, גם הפועל ב”ש, גם מכבי ת”א. אולי אתם מחכים גם לזה כדי לקבל החלטה לקראת ההמשך?

”מאחר שיש לי הרבה ניסיון, אין משחק שהוא לא חשוב. אין נקודות שהן לא חשובות. גם ברמת הביטחון שלנו, אנחנו צריכים לנצח בכל מגרש ובכל משחק. אין ספק שהמשחקים הקרובים מספקים לנו אתגרים מקצועיים שאנחנו מאוד אוהבים”.

איך רפאלוב השתלב בכל התפקיד עד עכשיו?

”אני לא מופתע, הוא נכנס לפרטים ברמה מאוד מתודית. הוא קשוב, מתייעץ, משתף. יש לו צוות ויש לו אישיות חזקה, כריזמטית. הוא בהחלט במגמה מאוד מאוד טובה של התחלה של תפקיד חדש, שבעיניי ולתפיסת מאוד מתאים לו. אבל זו לא הפתעה מבחינתי, זיהיתי את זה עוד קצת קודם”.

יניב קטן אתמול עלה פה לשידור ואמר שהיה נותן לרפאלוב את התפקיד לכמה שנים.

”ככל שאתה שואל אותי אני אומר לך שרפאלוב פה לכמה שנים טובות”.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

כמה אבו פאני היה קרוב לחזור למכבי חיפה?

”אני יכול להגיד שהוא הוזמן למכבי חיפה, האופציה לחזור הוגשה והייתה פתוחה בפניו. אנחנו רצינו לראות אותו פה. מבחינה מקצועית, הוא יכול היה להיכנס למשבצת שהייתה חסרה לנו. אבו פאני עזב כאן לפני שנתיים, אבל הוא היה מאוד כנה ואמר שהוא לא מיצה את אירופה. אני חושב שזה היה מאוד בריא וככה זה צריך להתנהל. הרעש התקשורתי שם על זה זרקור פחות חיובי, אבל לא צריך להתייחס לזה כך”.

מוחמד אבו פאני (IMAGO)

אמרו שהשתלבת בפן המקצועי, אתה לוקח סיכון כי אתה עלול לאבד את התפקיד. אנחנו יודעים שבשנה שעברה לא היית יותר מדי מחובר עם אלברמן.

”אני אתייחס להכל חוץ מלמשפט האחרון. יש לי אחריות כוללת על כל מה שנעשה פה, אני לא חושש לקבל החלטות ולהיות מעורב. ככל שצריך את העזרה שלי אני פתוח לכל גורם במועדון. אני לא חושש להיות חשוף לביקורת, אני יודע לאן אני קם בבוקר. אני לא מרגיש בסכנה כזו או אחרת, אני מגויס למועדון ברמה של שליחות. בסופו של דבר היום סביב מכבי חיפה, 650 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, כל מה שנאמר סביב המועדון זוכה להד תקשורתי חסר פרופורציה. ולכן זה גם מביא איתו לא מעט ספקות, דעות וכו’”.

“עשינו את הטקס המרגש לגדי קינדה ז”ל, הטלפון שלי קרס מאנשים ששמים את המועדון במקום של איזה כבוד המועדון הזה מסוגל לעשות לשחקן שלא איתנו. אז יש גם דברים שמחזקים אותי בעשייה הזו, לא כל דבר זה ניצחנו והפסדנו. גם עכשיו אתם מדברים איתי ביותר נוחות כי ניצחנו את אשדוד, יגיע גם קשיים בדרך”.

התפאורה המדהימה של אוהדי מכבי חיפה לזכרו של גדי קינדה ז"ל (עמרי שטיין)

הייתם הרבה זמן להיות סגורים לתקשורת, ועכשיו אתם יותר פתוחים. איך אתה רואה את שינוי המדיניות הזו?

”אנחנו בוויכוח פנימי פה, בעיקר שלי מול דודו בזק, שרוצה יותר פתיחות ואני קצת פחות. אני חושב שאנחנו צריכים להיות עסוקים בעשייה, אני מבין גם את הצד של התקשורת. אני בענף המון שנים, אם היינו עסוקים בלתת מענה לתקשורת על כל מהלך שאנחנו עושים, לא היינו מצליחים לעשות את השינויים האלה. יש את הצורך ומעת לעת זה נכון לדבר ולהשמיע, כדי שאנשים יבינו, שאנחנו לפחות חושבים שאנחנו יודעים לאן אנחנו מובילים ורוצים לעשות טוב למועדון ולאוהדים. רצינו מאוד להיות באירופה והתאכזבנו, אבל יש עוד מטרות. נמשיך, נשנה, נוביל ונעשה”.

מקודם זרקנו על כסף. בסוף לא לשחק באירופה זה גם בור בתקציב, אולי כשאין לך אירופה אתה כן צריך להסתכל על רישום 8 זרים בטופס שזה עוד תשלום.

”אין לנו שום מגבלה של מגבלות במסגרת הפייר פליי קודם כל. השיקול של בונוס העידוד על השחקן הישראלי הוא בהחלט על השולחן שלנו, מההיבט של השחקן הישראלי דווקא ולא אם נקבל בונוס או לא. אם נגיע להחלטה מקצועית שנצטרך לצרף עוד שחקן נעשה זאת, השיקול הכלכלי במכבי חיפה הוא משני, קודם כל הפן המקצועי. מצד שני, יש כן חשיבות לקידום של שחקנים צעירים שנמצאים במערכות שלנו. יש לנו את מחלקת הנוער, להערכתי, הטובה בישראל. אנחנו משקיעים שם המון משאבים, בסופו של דבר יש למחלקה מטרות גדולות – בין היתר לקדם שחקנים צעירים”.

רפאלוב, עובדיה ואגבה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הזכרת את מחלקת הנוער, אז מה לגבי כל עניין המתאזרחים. אתמול יניב קטן אמר שאין זהות לקבוצה, מה שאמרת על מחלקת הנוער לא מתנגש עם זה?

”אני אשמח, שבכל עונה יעלה שחקן או שניים ממחלקת הנוער לבוגרת. יש לנו גם את שיתוף הפעולה עם כפר סבא, אנחנו לא מאבדים את הזהות שלנו. מצד שני, אין לנו באג’נדה להיות עם שישה-שבעה שחקני בית”.

יניב קטן (שחר גרוס)

אבל זה תמיד אפיין את מכבי חיפה.

”יש חילופי משמרות, זה גם עניין של שנתונים לפעמים. רצינו מאוד לראות את אלימלך וחג’ג’ בקבוצה הבוגרת, הגענו להחלטה שזה יגיע לאיזה תקרת זכוכית. בסוף אנחנו מועדון תחרותי, אבל אין להמעיט בהשקעה יוצאת הדופן שאנחנו עושים במחלקת הנוער אם לא 3 שחקנים עולים מהנוער לבוגרת. אני מאוד שמח לראות את ההשתלבות של עיסאת, שעושה צעדים ראשונים כבלם בבוגרת. זה בסדר, יש לנו סבלנות לקדם את השחקנים האלה”.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

אתם הולכים לשחרר עוד שחקנים? חלאילי? גוני נאור?

”נקבל החלטות בשיתוף עם פלורס ורפאלוב, בראייה רחבה על כל העונה וגם מבחינת האינטרס הספציפי של השחקנים”.

מה עם גיא מלמד?

“הוא שחקן בסגל”.

מה קורה במו”מ עם הקבוצה האמריקאית שרוצה להיכנס שותפה במכבי חיפה?

”המו”מ לא קורה, הייתה התעניינות ראשונית וזה לא משהו שמתפתח כרגע”.