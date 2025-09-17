יום רביעי, 17.09.2025 שעה 14:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
72-54מכבי הרצליה5
74-44הפועל כפ"ס6
63-94מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

הקשר ויקטור סטינה על סף חתימה בבני יהודה

לאחר בריחת טראורה, הקשר המולדבי מזימברו קישינב שמשחק עם גיא דהן וגם פגש את נבחרת ישראל - צפוי לנחות בארץ ב-48 השעות הקרובות. שיחק גם ביוון

|
ויקטור סטינה מול ניקולו בארלה (IMAGO)
ויקטור סטינה מול ניקולו בארלה (IMAGO)

ארבעה ימים לסוף חלון ההעברות ול-ONE נודע כי בני יהודה קרובה לצרף רכש נוסף לסגל במסגרת מאבקי העלייה שלה לליגת העל.

הקשר ויקטור סטינה סיכם במועדון וצפוי להצטרף לזהובים, במקומו של הקשר מוסה טראורה, שהגיע לישראל וברח כדי לחתום בקבוצה אחרת. המולדבי, אשר שיתף פעולה עם גיא דהן בזימברו קישינב, צפוי לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות ולהצטרף.

סטינה, כבש שני שערי ליגה לזכותה של קישינב, המדורגת בצמרת הטבלה בליגה ואפילו נכנס כמחליף במשחק במסגרת מוקדמות המונדיאל נגד ישראל בתחילת החודש, בו כזכור ישראל ניצחה 0:4.

בעברו, שיחק גם באסטרה ג'ורג'יו הרומנית ובעונה שעברה בלאריסה היוונית וללא ספק מדובר בחיזוק משמעותי עבור הקבוצה מהשכונה. יש לציין, שגם טוענת נוספת לעלייה, מכבי פתח תקווה בדקה לגבי השחקן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */