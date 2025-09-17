הקשר ויקטור סטינה על סף חתימה בבני יהודה

ארבעה ימים לסוף חלון ההעברות ול-ONE נודע כי בני יהודה קרובה לצרף רכש נוסף לסגל במסגרת מאבקי העלייה שלה לליגת העל.

הקשר ויקטור סטינה סיכם במועדון וצפוי להצטרף לזהובים, במקומו של הקשר מוסה טראורה, שהגיע לישראל וברח כדי לחתום בקבוצה אחרת. המולדבי, אשר שיתף פעולה עם גיא דהן בזימברו קישינב, צפוי לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות ולהצטרף.

סטינה, כבש שני שערי ליגה לזכותה של קישינב, המדורגת בצמרת הטבלה בליגה ואפילו נכנס כמחליף במשחק במסגרת מוקדמות המונדיאל נגד ישראל בתחילת החודש, בו כזכור ישראל ניצחה 0:4.

בעברו, שיחק גם באסטרה ג'ורג'יו הרומנית ובעונה שעברה בלאריסה היוונית וללא ספק מדובר בחיזוק משמעותי עבור הקבוצה מהשכונה. יש לציין, שגם טוענת נוספת לעלייה, מכבי פתח תקווה בדקה לגבי השחקן.