יום רביעי, 17.09.2025 שעה 14:02
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"נדרוש מהמשטרה והקבוצות בקרה על השלטים"

אחרי השלט של אוהדי מכבי תל אביב נגד חמאס, סנט פאולי והפועל ת"א, במנהלת הבהירו: "אין מקום לשלטים פוגעניים או לכל התבטאות מפלגת, מבזה ומעליבה"

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי השלטים שנראו באצטדיונים בתקופה האחרונה, במנהלת הליגות הוציאו הודעה ברורה: "לאחרונה התרבו מקרים בהם מונפים במגרשי הכדורגל שלטים פוגעניים. אין מקום לשלטים מסוג זה, או לכל התבטאות מפלגת, מבזה ומעליבה ואנו מגנים זאת. אנו נדרוש ממשטרת ישראל, מהקבוצות וממנהלי האירוע של הקבוצות הקפדה יתרה ובקרה על הכנסת השלטים לאצטדיונים".

התגובה הזו מגיעה למחרת השלט שהציגו אוהדי מכבי ת"א במהלך הניצחון 0:4 על הפועל פ"ת. בשלט שהונף ביציע אלופת המדינה נכתב באנגלית: “FUCK HAMAS, FUCK ST PAULI, FUCK HAPOEL” (“פאק חמאס, פאק סנט פאולי, פאק הפועל”). תוכן השלט עורר זעם גדול אצל משפחות שכולות: “זה ביזיון של שלט, אוהדי מכבי ת”א הניפו שלט שפגע במשפחות השכולות של אוהדי הפועל ת”א”.

אבל כאמור, זה לא רק זה. השלט של אוהדי מכבי ת"א הוא רק עוד דוגמא לתופעה שרואים יותר ויותר באצטדיונים לאחרונה: לאו דווקא שלטים של אוהדים שתומכים בקבוצה שלהם, אלא מנצלים את המשחקים כדי לשלוח מסר.

כזכור, אחד השלטים שעלו לכותרות יותר מכל היה שלט שהציגו אוהדי הפועל ב"ש מול הפועל ת"א. “שני דברים שחייבים להשמיד: אופ"א וחמאס", נכתב בשלט שעורר סערה גדולה לאור הרגישות של התקופה הזו בצל המלחמה ומעמדה של ישראל בעולם הספורטיבי, כולל במסגרות אופ"א.

השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד גהשלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

שלט נוסף שנראה באצטדיונים הוא זה של אוהדי בית”ר ירושלים במשחק מול הפועל ת”א. נכתב בו: “הלוואי שיישרפו החזירים האדומים”.

השלט של אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גהשלט של אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
