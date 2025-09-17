יום רביעי, 17.09.2025 שעה 16:28
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

אפריפה לא העפיל לחצי הגמר בריצת 200 מטרים

הישראלי בן ה-21 עצר את השעון על 20.47 שניות באליפות העולם, סיים 4 במקצה שלו ולא העפיל לחצי: ״מסתכל קדימה, אעבוד קשה ואעשה הכל כדי להצליח״

|
בלסינג אפריפה (איגוד האתלטיקה)
בלסינג אפריפה (איגוד האתלטיקה)

בלסינג אפריפה סיים היום (רביעי) במקום הרביעי במקצה המוקדמות החמישי, בו הוא סיים בזמן של 20.47 שניות, כאשר בחר להאט לפני קו הסיום והחמיץ את ההעפלה לחצי הגמר בחמש מאיות השנייה. פספוס גדול.

אפריפה סיכם את הופעתו באליפות העולם: "הרגשתי מעולה, היה לי כאב בכף הרגל אבל אני יודע שהייתי יכול בקלות להעפיל לחצי הגמר. אני אחזור הביתה לנוח ואתחיל עונה חדשה, אתכונן לאליפות אירופה לבוגרים".

עוד הוסיף על השנה שעבר: "אני שמח ומופתע שעברתי קבוצה באמצע העונה. עשיתי תוצאות טובות, אני מסתכל קדימה, יש לי את היכולות והכישרון, אעבוד קשה כמה שצריך ואעשה הכל כדי להצליח".

בלסינג אפריפה (איגוד האתלטיקה)בלסינג אפריפה (איגוד האתלטיקה)

בלסינג אפריפה בן ה-21 הוא שיאן ישראל ושולט ללא עוררין בריצות הקצרות בארץ. לאחרונה הוכיח כי הוא האצן הטוב ביותר מבין האירופאים בני גילו בריצה הזו, לאחר שניצח באליפות אירופה עד גיל 23.

אפריפה מחזיק בשיא הלאומי בריצת 200 מטר שעומד על 19.96 שניות, אותו הוא קבע לפני כשלוש שנים כאשר הוכתר לאלוף העולם עד גיל 20. אלא שמאז עבר זמן רב.

כזכור, בשנה האחרונה בלסינג אפריפה עבר להתאמן עם נבחרת הולנד במטרה לשפר את יכולותיו מול יריבי אימון חזקים ולממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */