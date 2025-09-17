המאמן שדרש לפצוע שחקני יריבה וערער - נדחה

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל הכריע בעניינו של המאמן שכתב לילדים בני 11-12 לפגוע, בדרישה ולא בבקשה, בשחקני היריבה על מנת לנצח בכל מחיר. ב-21/05 נערך דיון בעניינו של המאמן, פלקחין ויאצ'סלב, המכונה בקבוצת הילדים כאדם בשם סלבה. יש לציין כי אימן עד אותה עת בקבוצת ילדים ג' של הכח מכבי עמידר רמת גן צפון.

ב-13/05, טרם הדיון, עו"ד ענבל עמית, תובע ההתאחדות, העביר כתב אישום בסעיפי עבירה "התנהגות בלתי ספורטיבית" (בנסיבות מחמירות) ו"התנהגות בלתי הולמת" (בנסיבות מחמירות). הראיות שהועמדו לנגד תובע ההתאחדות: תכתובת וואטספ, תלונת איגוד השופטים והודעת גינוי איגוד השופטים. עמדת המאשימה לעונש היה הרחקה לצמיתות.

אל הדיין, עליו היה אמון עו"ד נעם ליובין, הגיעו דאז עו"ד אוהד כהן, ב"כ הנאשם (המאמן), פלקחין ויאצ'סלב וכך גם אמא של אחד מהשחקנים בקבוצה, ששמה מופיע במאגרי ההתאחדות לכדורגל. לאחר שהדיין, עו"ד נעם ליובין, שמע את כלל הצדדים, החליט כי המאמן אשם תחת סעיף האישום "התנהגות בלתי הולמת" ועל כן גזר עליו עונש הרחקה לצמיתות.

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

סיום עונשו נקבע לתאריך 22/05/2124, כלומר – הרחקה ל-99 שנים בפועל. "הרחקה לצמיתות מכל תפקיד אימון והדרכה, ומכל תפקיד באשר הוא בהתאחדות לכדורגל או באחת מן הקבוצות המסונפות להתאחדות לכדורגל", נכתב בסוף פסוק מטעם הדיין, עו"ד נעם ליובין. והנה, כארבעה חודשים מאוחר יותר, הוגש ערער על ההחלטה מצד עו"ד אוהד כהן, ב"כ של המאמן, ויאצ'סלב.

הערער הגיע לידיהם של ד"ר עדי זרנקין (אב"ד), פרופסור מיגל דויטש ועו"ד אסף הדסי, שציינו בהחלטתם: "לאחר ששמענו את טענות ב"כ המערער ותגובת ב"כ ההתאחדות, נחה דעתנו כי דין הערעור להידחות. המעשים המיוחסים למערער, שבהם הודה והורשע ע"י בית הדין קמא, הינם חמורים ביותר ואינם מאפשרים הקלה כלשהי בעונש".

"לדעתנו", סיכמו ד"ר עדי זרנקין (אב"ד), פרופסור מיגל דויטש ועו"ד אסף הדסי, בהחלטתם, "אין המערער ראוי לשמש כמאמן ומדריך או למלא תפקיד אחר כלשהו בתחום הכדורגל. לפיכך, הערעור נדחה". יש לציין כי שמו של פלקחין ויאצ'סלב, נכון לכתיבת שורות אלה, עדיין מופיע ב"בעלי תפקיד" בקבוצת ילדים ג' של הכח מכבי עמידר רמת גן, על אף הרחקתו לצמיתות.

כדורגל (IMAGO)

יש להדגיש כי מיד לאחר פרסום המקרה המזעזע, דדי בן דיין, המנהל המקצועי במחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן גינה את דבריו של המאמן ואף במועדון השעו אותו מכל תפקיד. מעבר לכך, גם איגוד המאמנים גינה המקרה בחריפות, במכתב שיצא ועליו חתומים צחי נהרדע, מנכ"ל איגוד מאמני הכדורגל וניסים בכר, יו"ר איגוד מאמני הכדורגל.

מתוך דבריו של דדי מאותה תקופה: "הורים יקרים שבוע טוב!! אני מצטער על מה שקרה אתמול זה בזוי ואנחנו לא ניתן יד ולא נעבור על האירוע של אתמול בשקט. ברגע שהגיע אלינו אותם התכתבויות הגבנו בחומרה והשעינו את המאמן ישר!! החינוך של הילדים חשוב אלף פעמים לפני ניצחון כזה או אחר!!!.

אנחנו חודש לפני סיום העונה, לבוא לעשות שינוי כזה או אחר כרגע ממש לא משרת אף אחד. מדובר באדם שטעה ובגדול, לבוא ולתלות אותו במרכז העיר זה לא הדרך שלי. יום הכיפורים, בפתח בואו נמחל, ניתן צ’אנס וננשום וניתן לסיים את העונה ואת האירוע המכוער הזה. נקווה שלא יחזור יותר, גם אם קשה לחלק מההורים הם תמיד מוזמנים אלי. תודה, דדי בן דיין, מנהל מחלקת הנוער".

דדי בן דיין (שחר גרוס)

בין תכתובת הוואטספ, אפשר היה למצוא המשפטים הבאים (שגיאות הכתיב – במקור): "שני רגליים קדימה קפוץ עליו", "רגל ישרה על הברך", "ברך זה הדבר הכי פציע", "מי מסוגל לעשות את זה אני יתן לו לפתוח", "ממש תפצעו", "שיצא על אלונקה", "בכל מחיר מחר ניצחון", "זה כבוד שלי פה מול משה", "לשבור", "ממש לפצוע אותם אני דורש לא מבקש".

בין דבריו של הדיין, עו"ד נעם ליובין, מפרוטוקול הדיון, אפשר היה למצוא הדברים הבאים: "מעשיו של הנאשם הינם חמורים. בקוד האתי שהינו חלק מתקנון היסוד, בפרק המוקדש למאמנים נאמר בין היתר כי: "מאמן יפעל מתוך דאגה מוגברת לספורטאי קטין". הנאשם, לא רק שעבר על הקוד האתי, אלא חטא בכך שכיוון, ותימרץ את שחקניו לפגוע פיזית בשחקני הקבוצה היריבה.

יוזכר, מדובר בילדים בני 11, כולל הכוונה מדויקת היכן לפגוע בשחקני הקבוצה היריבה (בברך), ותמרוץ השחקנים להבטיח לו כי יעשו כן, על מנת לפתוח בהרכב. איני מקבל את טענתו של הנאשם ובא כוחו כמו גם מצד חלק מן הורי הקבוצה שצירפו מכתבים התומכים במאמן, כאילו מדובר היה ב"דירבון" שחקניו ותו לא.

כדאי שאותם הורים המבקשים לתמוך בנאשם וטענו כי מדובר היה רק בדירבון, חושבים לעצמם מה היה קורה אילו מאמן הקבוצה היריבה היה כותב לשחקניו את אשר נאמר על ידי הנאשם, כנגד ילדיהם שלהם. האם גם אז היה אומרים לעצמם כי מדובר רק ב"דירבון"? ספק בליבי אם כך היה הדבר.

לכן ובנסיבות המאוד חריגות שנוצרו, ובשל ההכוונה המדויקת של הנאשם לגבי רצונו מצד השחקנים כולל הכוונתו המדויקת לגבי אופי הפגיעה ומיקומה! והבטחתו לשחקניו כי מי שיבטיח שינהג באלימות כזו, יפתח בהרכב, הרי שאיני מוצא לנכון כי הנאשם ראוי לחסד כלשהו ואיני רואה כיצד הנאשם יכול להמשיך ולשמש דוגמה לדור כדורגלנים – יהא גילם אשר יהא".

יש לציין כי תשעה הורים העבירו מכתבי הערכה למאמן, שהוצגו בפני בית הדין המשמעתי, אך אלו, כמפורט מעלה, לא התקבלו. התיק אומנם נסגרת במסדרונות ההתאחדות לכדורגל, אך עו"ד אוהד כהן, ב"כ של המאמן, צפוי לערער על ההחלטה בבית המשפט המחוזי, הרי שמדובר כאן בפגיעה חמורה בזכויותיו של המיוצג.

הדיין נעם ליובין (שחר גרוס)

עו"ד אוהד כהן, ב"כ של המאמן, פלקחין ויאצ'סלב, הגיב, כשציין בפני ONE: "העונש אינו סביר ואינו מידתי, מדובר במאמן שאת כל חייו הקדיש למען הילדים ונפל בלשונו באופן חד פעמי, נדהמתי מכמות ההורים שפנו והיה חשוב להם לציין אותו לשבח על עבודתו ותרומתו לקידום ילדיהם.

בימים אלו משרדנו שוקל להגיש ערעור על ההחלטה של ביה"ד העליון של ההתאחדות לבית המשפט המחוזי, באופן כללי אני מאמין שעונש ל-99 שנים הוא לא רציני ועדיף היה להסירו לחלוטין מהתקנון".