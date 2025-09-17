"בורגר סאלון" תייצג את ישראל בטורניר בינ"ל

ב-17.9 תישמע שריקת הפתיחה בטורניר הצ'מפיונס-ליג היוקרתי בכדורגל 6X6. הטורניר יתקיים בבולגריה, במתחם בית הנבחרות שבסופיה. האליפות תשודר בערוץ ONE, כשאת ישראל תייצג קבוצת "בורגר-סאלון", שזכתה באליפות הארץ לאחר ניצחון דרמטי על אבן יהודה, שתשחק שבוע לאחר מכן בטורניר היורוקאפ.

עבור "בורגר סאלון" זו תהיה השנה הרביעית בה היא משחקת בטורניר בינלאומי. הקבוצה מתבססת על שחקנים מאזור עפולה והעמקים, וחלק מהשחקנים גם הובילו את נבחרת ישראל בשישיות, שחזרה לא מזמן מקמפיין גביע העולם בבאקו.

בקבוצה ביקשו להודות לכל הספונסרים שמלווים את הקבוצה, וכמובן ל"מדינת הכדורגל" - אירגון כדורגל החובבים הגדול בישראל.

שחקנה של "בורגר סאלון", אופק מלול, אמר לקראת הטורניר: "אנחנו דוגלים בסגנון משחק התקפי ופתוח ככה שתמיד מעניין לראות את המשחקים שלנו. אנחנו יודעים שהרמה בטורניר גבוהה מאוד, מדובר בקבוצות שמתאמנות באופן סדיר במהלך השנה. אנחנו קבוצה מנוסה ונגיע לכל משחק כדי לשלוט וליזום, אנחנו תלויים בכושר של גיא רפאלי אז הסוף ידוע מראש".