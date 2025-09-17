יום רביעי, 17.09.2025 שעה 14:02
כדורגל ישראלי

"בורגר סאלון" תייצג את ישראל בטורניר בינ"ל

שידורים ישירים בערוץ ONE: הקבוצה מהעמקים זכתה באליפות הארצית לאחר שגברה על אבן יהודה, ותייצג את המדינה בליגת האלופות בכדורגל שישיות בסופיה

|

"בורגר סאלון" (מדינת הכדורגל)

ב-17.9 תישמע שריקת הפתיחה בטורניר הצ'מפיונס-ליג היוקרתי בכדורגל 6X6. הטורניר יתקיים בבולגריה, במתחם בית הנבחרות שבסופיה. האליפות תשודר בערוץ ONE, כשאת ישראל תייצג קבוצת "בורגר-סאלון", שזכתה באליפות הארץ לאחר ניצחון דרמטי על אבן יהודה, שתשחק שבוע לאחר מכן בטורניר היורוקאפ.

עבור "בורגר סאלון" זו תהיה השנה הרביעית בה היא משחקת בטורניר בינלאומי. הקבוצה מתבססת על שחקנים מאזור עפולה והעמקים, וחלק מהשחקנים גם הובילו את נבחרת ישראל בשישיות, שחזרה לא מזמן מקמפיין גביע העולם בבאקו.

בקבוצה ביקשו להודות לכל הספונסרים שמלווים את הקבוצה, וכמובן ל"מדינת הכדורגל" - אירגון כדורגל החובבים הגדול בישראל.

שחקנה של "בורגר סאלון", אופק מלול, אמר לקראת הטורניר: "אנחנו דוגלים בסגנון משחק התקפי ופתוח ככה שתמיד מעניין לראות את המשחקים שלנו. אנחנו יודעים שהרמה בטורניר גבוהה מאוד, מדובר בקבוצות שמתאמנות באופן סדיר במהלך השנה. אנחנו קבוצה מנוסה ונגיע לכל משחק כדי לשלוט וליזום, אנחנו תלויים בכושר של גיא רפאלי אז הסוף ידוע מראש".

