אייל לחמן נגד אלירז שדה: מקנא שרוסו מפורסם

עימות מפתיע התפתח בצל העונה החדשה של תוכנית הריאליטי "גולסטאר" בדרום אפריקה, כאשר אלירז שדה כתב בתגובה לפוסט שעלה ברשתות החברתיות: "כל הכבוד שהוא עושה מה שההפקה אמרה לו. ג'ובאני עושה רק מה שההפקה אומרת לו ואת נופלת בבלוף". הדברים עוררו סערה, ואייל לחמן, שנכח גם הוא בצילומים והשתתף בתוכנית לצד רוסו ושדה, יצא להגנה נחרצת על ג'ובאני רוסו בפוסט ארוך שפרסם.

לחמן כתב: "מהיום שהגיע לישראל, ג’ובאני רוסו הוא אחד מהשחקנים הנערצים בכדורגל הישראלי. בהפועל באר שבע לא ישכחו לעולם את הגביע שהביא להם, במכבי חיפה לא ישכחו את האליפויות ולא בכדי אדם מכובד כמו יעקב שחר שומר לו אמונים כחלק בלתי נפרד ממועדון הפאר מכבי חיפה. ג'ובה, אחד הסמלים הגדולים של תוכנית הריאליטי האדירה, גולסטאר, בזכות היותו אמיתי וישיר”.

“אם אומרים שעיניים הם חלונות של הלב, כשמסתכלים לגובאני בעיניים, מזהים לב זהב. ואז מגיע הבחור הזה אלירז, ובלהט הטוקבקים בהם הוא עסוק (בלתי נתפס כמה אדם יכול להיות רדוד ומשועמם ולהתעסק יום יום, כל היום, בטוקבקים...), בקנאות אובססיבית, מנסה לגמד את ג'ובה מאחורי גבו, כביכול ג’ובאני עושה או אומר דברים בהנחיית ההפקה. בושה וחרפה”.

ג'ובאני רוסו (שחר גרוס)

“כל מי שקורא את מה שכתב נחרד: למה לפגוע לרוסו בפרנסה? למה לגמד ככה אדם? סמל של התכנית, שחקן ומאמן בחסד, כזה שכבר שנים בשבילו אנשים מסתכלים בטלוויזיה. הרי ידוע וברור שג’ובאני הוא המאמן האמיתי של גולסטאר. הדמות הדומיננטית והמובילה, זה שבאמת מבין כדורגל ושבמערך המקצועי של גולסטאר, הוא הדמות היותר רצינית ועל פיו יישק דבר”.

“מי שכותב על משתתף אחר בתוכנית שהוא עושה דברם של ההפקה, בעצם מצייר אותו כשתול ובובה בלי דעה ואישיות של עצמו. מי שעושה דבר כזה הוא קנאי אובססיבי שרק מתפוצץ מזה שג’ובאני רוסו אהוב ומפורסם ומנסה להקטין ולגמד אותו מאחורי גבו, ללעוג לו, לצחוק עליו ולנצל את העובדה שג’ובאני מתקשה בעברית ואולי הדברים לא יגיעו אליו. זוהי כתיבה מזלזלת, פוגענית ומתנשאת שמוציאה את דיבתו של רוסו ופוגעת בפרנסתו ובאמינותו”, כתב לחמן.

אייל לחמן (חגי מיכאלי)

“ואולי, בכלל ההסבר הוא הרבה יותר פשוט. שבתפיסת העולם של אלירז, לא מסתדר לו, לא מתלבש לו, הוא לא מתמודד ואפילו בז למי שאומר אמת בפנים, למי שלא משקר, לאדם כמו ג’ובאני האהוב שפיו וליבו שווים", סיכם.