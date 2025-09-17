מקבוצה שהייתה קרובה להתפרק, למחזיקת גביע

"ניצחון של הרוח", ציין בפני ONE היו"ר חיים כהן, לאחר הנפת גביע ליגה ג' דרום. הוא לא מתבייש לומר כי קבוצתו לא הייתה במיטבה בניצחון 1:2 על מכבי אשקלון ובכל זאת שמח עד הגג, הרי שכולנו זוכרים מה קרה במהלך הקיץ. חוב שהיה קשור בעונת המשחקים 2016/17 כמעט ומנע מהקבוצה הבוגרת של מ.כ. באר שבע לפתוח את עונת 2025/26.

מכבי אשקלון, במסגרת סיבוב ג' בגביע המדינה בכדורגל, אירחה במגרש הסינתטי את מ.כ. באר שבע טל שועה. מעבר לכך שעלתה לשלב הבא בגביע והתקרבה עוד קצת לדלת של בית הנשיא, המנצחת קטפה את גביע המחוז, הרי הוא גביע ליגה ג' דרום ובמקרה שלנו – מי שעשתה זאת הייתה מ.כ. באר שבע טל שועה.

הישאם אשוי, אוריאל אלחיאני ופליקס ויליק הוציאו ההתמודדות לדרך, כשעל הקווים אפשר היה למצוא את וויליאם מצארווה (אשקלון) ואור קיון (באר שבע), בעונת הבוגרים הראשונה בקריירה שלו. לאחר 31 דקות משחק, מכבי אשקלון עלתה ליתרון בזכות שער של אולי כרמל. אשקלון שמרה על היתרון במשך 71 דקות, אז באר שבע חזרה למשחק בזכות בעיטת עונשין מדויקת.

אביעד סמדג'ה עם הגביע (באדיבות מ.כ. באר שבע טל שועה)

מוסא סויטי, שבעונה החולפת התכבד ב-15 שערים בכל המסגרות במדי מ.כ. באר שבע טל שועה, לא התבלבל מול זיו סעדון וקבע 1:1. יש לציין כי בדקות 89 ו-93 ראה צמד צהובים שהובילו את הישאם אשוי להוציא לעברו הכרטיס האדום. בדקה ה-74 ישראל נגה, שבעונה החולפת התכבד בתשעה שערי ליגה, סגר עניין עם 1:2 מפתיע ומתוק לזכות מ.כ. באר שבע טל שועה.

לאחר שריקת הסיום, ברגליים רועדות, הרי לא מדובר בשחקני ליגת העל, אלא בחבר'ה שאוהבים כדורגל ומגיעים מאהבה למועדון ובהערכה לחיים לוי, היו"ר, החלו בחגיגות לנוכח זכייתם בגביע ליגה ג' דרום והעפלה לשלב הבא, כשממשיכים הם במסע לעבר לחיצת יד לנשיא המדינה, יצחק הרצוג.

לאחר הניצחון ההירואי, הזכייה בגביע המחוז והעפלה לשלב הבא במסגרת גביע המדינה בכדורגל, מ.כ. באר שבע טל שועה ציינו ברשתות החברתיות: "מכירים את זה שהכל הולך קשה קשה ויש איזה קול פנימי שאומר לכם להמשיך כי הפירות יהיו מתוקים? בגלל החוב המדובר כבר השלמנו עם העובדה שהקבוצה נסגרת והשחקנים אפילו קיבלו הודעה לחפש לעצמם קבוצה.

אסף אמויאל עם הגביע (באדיבות מ.כ. באר שבע טל שועה)

זאת כי הבית החם שהיה להם נסגר אחרי 12 שנים. ואז הגיעה כתבה של האחד והיחיד יונתן גינזבורג שבעקבותיה הגיעו המון טלפונים שהוכיחו לנו שהצלחנו לגעת בהמון אנשים. קיבלנו עזרה אדירה מההתאחדות לכדורגל ומהמון המון אנשים טובים בדרך והתחלנו את העונה, האימון הראשון היה יומיים לפני המשחק הראשון בגביע.

ואז הגענו לגמר מחוז בגביע המדינה (פעם שלישית רצוף) והיינו בפיגור של שער מול קבוצה מצוינת, אבל הרוח שלנו תמיד נושבת, ומהפך בזק ב-20 הדקות האחרונות משערים של מוסא סוויטי וישראל נגה מביאים לנו תואר ראשון ומתוק ביותר. כנראה שבשלב הבא תבוא קבוצה מליגה א' שתשלח אותנו לאשפוז, אבל עד שזה יקרה תנו לנו ליהנות קצת. מחזיקת גביע ליגה ג' דרום".