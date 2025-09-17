יום רביעי, 17.09.2025 שעה 18:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

קטש: מרוצה מהסגל, למרות שהוא לא מושלם

הצהובים פתחו את עונת 2025/26 במסע״ת, המאמן: ״יש אתגר השנה, ייקח זמן עד שנתחבר. מתגעגעים לימי חמישי עם הקהל״. קולדבלה: ״זה מועדון של אנשים״

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תפתח את העונה ביום ראשון במפגש עם הפועל ירושלים בסופר קאפ אחרי שמשחק האליפות בין הקבוצות לא נערך בעונה שעברה. הצהובים שכבר החלו במשחקי ההכנה, יציגו סגל שעבר שינויים רבים הקיץ, כמעט באופן קבוע בשנים האחרונות, במשחקם הרשמי הראשון העונה. מדובר בין היתר על לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’ף דאוטין ג’וניור, טי.ג’יי ליף ואורוש טריפונוביץ’. היום (רביעי), ערכו במועדון מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת העונה.

מאמן הקבוצה, עודד קטש, אמר: ״אני רוצה להביע את ההתרגשות שיש לנו כמו בכל שנה ופתיחת עונה. אני רוצה לברך את כולם, לבעלים, לספונסרים, לצוות, לכולם, על כל המאמץ שנעשה כדי לבנות קבוצה טובה ותחרותית. התחרותיות לא הולכת והופכת לקלה, אלא להפך. התחרותיות רק גדלה ואנחנו כבר שנתיים-שלוש חווים קשיים להישאר שם״.

״מפה אגדי שהלוואי שהחטופים יחזרו במהרה, שהחיילים שלנו יחזרו בשלום, שהפצועים יחלימו. זו המתנה הכי גדולה שנוכל לקבל השנה. אנחנו מתגעגעים לאוהדים שלנו, מתגעגעים הביתה״, המשיך המאמן.

עודד קטש (שחר גרוס)עודד קטש (שחר גרוס)

קטש הוסיף: ״מעט מדי בשנים האחרונות חווינו את החוויה הזאת שהפכה את מכבי למועדון מיוחד. הביתיות הזאת של ימי חמישי. אנחנו לא שוכחים את זה ורוצים לשוב לשם. אנחנו מחזקים את מי שצריך ורוצים לספוג את זה שוב״.

״אתגר מאוד גדול לפנינו. שמרנו בסיס מסוים משנה שעברה, אבל בכל זאת יש פה המון פרצופים חדשים. יש לנו חובה לייצר תלכיד מסוים וזה לא הולך להיות פשוט. אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל זה ייקח זמן. אני נהנה מהחיבור ומהרצון של השחקנים להתפתח. רק ביחד נוכל לעשות את זה. יאללה מכבי!״, אמר.

עודד קטש (אורן בן חקון)עודד קטש (אורן בן חקון)

עוד הוסיף קטש: ״אנחנו מודעים לציפיות ולמסורת. דווקא בגלל שהשנה שעברה הייתה מאתגרת ויש במה להתגאות במה שהיה שם, אפשר היה לראות שנשארנו תחרותיים עד הסוף. תמיד נרצה להיות טובים יותר. אנחנו בונים משהו חדש והחובה היא עלינו לעשות את המיטב. נעשו מאמצים לא פשוטים לגרום לזה לקרות מצד ההנהלה. אנחנו רוצים לנסות ולהיות טובים יותר בכל הזדמנות שתהיה לנו. אנחנו בעצמנו צריכים עוד לגלות מה מייחד אותנו. צריך להתגבש ולהבין. זה לא יהיה פשוט ולא יהיה קל, אבל זו המחויבות שלנו״.

״הסגל? אני מרוצה ממה שיש לי ומרוצה מהאופי של חומר השחקנים. באמת שאנחנו לקראת עונה יוצאת דופן. אני לא חושב שהרבה קבוצות היו יכולות להכיל את מה שקורה במועדון הזה בשנתיים האחרונות. לטוב ולרע. אנחנו בוחרים שחקנים לפני אופי ורק על ידי האופי והחיבור נוכל לעשות דברים גדולים. צריך זמן״, המשיך המאמן.

קטש הוסיף: ״אני רוצה לעבוד על עוד הרבה דברים. כמעט ולא הספקנו. ההכנה היא קצרה מדי. לקבוצה שנבנית מההתחלה זה לא מספיק זמן בכלל. אנחנו רוצים לעבוד על עוד הרבה דברים. זה תהליך שנבנה ואנחנו מתרכזים בדברים מסוימים. יש פה רצינות ומוכנות לעבור תהליך מצד הסגל״.

עודד קטש (חגי מיכאלי)עודד קטש (חגי מיכאלי)

״ניסיון יורוליג זה חשוב. יש פה שחקנים מצוינים ומוכשרים שהגיעו מסגנון אחר של כדורסל. ברור לנו שייקח זמן. הפוטנציאל קיים. מן הסתם, השאיפה היא להביא שחקנים שמתאימים. פה אנחנו צריכים לחבר את זה. זאת החובה שלנו להכיר להם כמה שיותר ולבנות את זה. הקיץ עשינו הרבה מאמצים והיו הצלחות לצד אכזבות. אנחנו מאוד גאים בתוצאה הקיימת. אנחנו לא קבוצה מושלמת ואם נרגיש שבמסגרת האפשרויות שנוכל לחזק את הקבוצה יש לנו את מה שנדרש״, סיכם המאמן.

קודם לכן, אחד מבעלי המועדון, שמעון מזרחי, פתח את מסיבת העיתונאים: ״אנחנו בפתיחה של שנה ועונה חדשה, אבל אי אפשר להתמקד בעונה הבאה מבלי להיזכר בעונות הקודמות שעברו עלינו מאז תחילת הקורונה ותחילת מלחמת חרבות ברזל. המשחקים שלנו נערכים מחוץ לבית שלנו, בבלגרד, שהפכה לבית השני שלנו״.

״זה המקום לציין שבלגרד מארחת אותנו למופת, משהו שלא מובן מאליו. השבוע חזרנו לארץ משני משחקי אימון שנערכו שם. הטורניר התקיים בהתראה קצרה ובזכות עבודה נהדרת של קאלודיו קלדובלה״, המשיך מזרחי.

שמעון מזרחי (רועי כפיר)שמעון מזרחי (רועי כפיר)

״יש לנו לא מעט פנים חדשות בסגל. הצלחנו לשמר שישה שחקנים שהיו איתנו בעונה שעברה והעלנו שני שחקנים מהנוער. זו שאיפתנו וגאוותנו מימים ימימה, עוד מימי מיקי ברקוביץ׳, לראות שחקני נוער בולטים משתלבים בקבוצה הבוגרת. נסיים בתקווה לשנה ברוכה וטובה, מי ייתן ונראה במהרה בימינו את חזון שובו בנים ובנות לגבולם״, המשיך הבעלים.

מזרחי סיכם: ״אנחנו קודם על מסתכלים על האופי ולא על היכולת. יכולת באה עם אופי. כשאני רואה את הצוות הזה אני רואה צוות מלוכד ואופי חזק. מדובר באנשים שרוצים להצאמץ וללמוד ושואפים את רוח המועדון וזה מה שחשוב״.

המנהל המקצועי, קלאודיו קולדבלה אמר: ״אני רוצה להתחיל מהתפילות שלנו לחטופים ולמשפחות שלהם. אנחנו רוצים לראות אותם בבית במהרה ומקווים שזה יקרה עכשיו. אני מודה למי שהגיע ולמי שעובד ועוזר לכך שנצליח. להנהלה, לבעלים, לספונסרים, לרופאים שלנו ולצוות המקצועי״.

קלאודיו קולדבלה (רדאד גקלאודיו קולדבלה (רדאד ג'בארה)

״מכבי תל אביב היא הקבוצה של האנשים, האוהדים מאוד חשובים לנו. לפי כמות המנויים שנמכרו ניתן לראות כמה אנחנו חשובים גם להם וכמה הם רוצים אותנו קרוב אלינו. אנחנו רוצים להיות קרוב לאוהדים שלנו ומחכים לארח משחקים גם אצלנו בבית״.

עוד אמר: ״ההתעניינות מסורקין? אנחנו מאוד גאים שב-NBA רוצים שחקן שלנו ואנחנו גאים בכך ששחקן שלנו העדיף להישאר פה. מעבר לשחקן הגדול שהוא, מדובר באדם מדהים״.

מנכ״ל המועדון, אבי בן טל, דיבר גם הוא: ״כולנו כאן, הבעלים, הקבוצה, המשרד והצוות המקצועי, כדי לפרוץ גבולות ולעבוד ללא הפסקה למען הצלחת הקבוצה. אני מתחייב להביא את כל כולי למען המטרה הזאת. מדינת ישראל נמצאת במצב מורכב בתחום הספורט, ומצפה לסקר את המועדון בצורה פטריוטית ואוהדת, יחד עם ישירות ואמת. יאללה מכבי״.

אבי בן טל (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)אבי בן טל (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)
