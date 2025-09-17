יום רביעי, 17.09.2025 שעה 12:12
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

צ'לסי השקיעה הכי הרבה, נתון חריג לברצלונה

מחקר גילה: הבלוז בזבזו הכי הרבה כסף על בניית הסגל הנוכחי, האנגליות בטופ, אלופת ספרד שילמה רק עבור 40% משחקניה, מהנתונים הנמוכים ביותר בעולם

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

מחקר חדש של CIES, אתר מחקרי הכדורגל, חושף את 100 המועדונים בעולם שהשקיעו את הסכומים הגדולים ביותר בדמי העברות (כולל בונוסים, ללא קשר אם שולמו בפועל) לצורך בניית הסגל הנוכחי שלהם. על פי הדו"ח, בצמרת הרשימה נמצאת אלופת העולם צ’לסי, עם השקעה עתק של 1.314 מיליארד אירו, כאשר ההעברה היקרה ביותר היא זו של מוייסס קייסדו, 134 מיליון אירו, שהם 10% מהסכום הכולל.

מאחורי הבלוז ניצבות מנצ’סטר סיטי עם 1.128 מיליארד אירו ומנצ’סטר יונייטד עם 1.071 מיליארד אירו. את החמישייה הראשונה משלימות ליברפול (1.065 מיליארד) וארסנל (1.001 מיליארד). מחוץ לאנגליה, הקבוצה שהשקיעה הכי הרבה היא פאריס סן ז’רמן, אלופת אירופה המכהנת, עם 873 מיליון אירו, מקום שביעי בטבלה, ממש לפני ריאל מדריד (854 מיליון).

במקום ה־19 מדורגת אל הילאל הסעודית עם 451 מיליון אירו, המועדון הלא אירופי הראשון ברשימה. על פי CIES, הסכומים שהושקעו על ידי עשרת המועדונים המובילים גדלו ב־15% בהשוואה לשנה שעברה (מ־8.44 ל־9.67 מיליארד אירו), ואילו הסכום המצטבר של מאה הראשונים עלה ב־12% (מ־26.23 ל־29.42 מיליארד). העלייה מוסברת ישירות בהיקף ההעברות ההיסטורי שנרשם בקיץ 2025.

שחקני צשחקני צ'לסי חוגגים (IMAGO)

עשרת המובילות לפי סכום השקעה (במיליארד אירו):

צ’לסי – 1.314

מנצ’סטר סיטי – 1.128

מנצ’סטר יונייטד – 1.071

ליברפול – 1.065

ארסנל – 1.001

טוטנהאם – 974

פאריס סן ז’רמן – 873

ריאל מדריד – 854

ניוקאסל – 816

אתלטיקו מדריד – 572

* ברצלונה במקום ה-15 עם 463 מיליון אירו. הקטלונים החתימו רק 40% מהשחקנים שלהם בתמורה לתשלום (השאר גדלו במועדון או הגיעו בחינם) לעומת צ'לסי עם 69%, מנצ'סטר יונייטד עם 85% וארסנל עם 88%. ריאל מדריד החתימה 65% מהשחקנים שלה בתמורה לתשלום. מבין 100 הראשונות בעולם, רק לסביליה, אל סאד, ריאל סוסיאדד, אל דוחייל, אטלנטה יונייטד ונאום SC אחוז שחקנים נמוך יותר מברצלונה שחתמו בתמורה לתשלום

