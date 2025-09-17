אוסקר גלוך, באיירן וליברפול: היחסים ב-Winner

אחרי שאתמול (שלישי) קיבלנו את המנה הראשונה של עונת 2025/25 בליגת האלופות, הערב המחזור הראשון ימשיך עם עוד מפגשים לוהטים ומסקרנים: אייאקס של אוסקר גלוך תארח את אינטר, באיירן מינכן וצ’לסי יתמודדו ראש בראש באליאנץ ארנה, ליברפול תארח את אתלטיקו מדריד ופאריס סן ז’רמן את אטאלנטה.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

אינטר פייבוריטית ברורה במפגש מול גלוך ואייאקס עם יחס של פי 1.65 לניצחון, לעומת יחס של פי 4.25 אם ההולנדים ייצאו עם ידם על העליונה. תוצאת תיקו באיטליה תניב למנחשים נכונה יחס של פי 3.70.

באיירן מינכן עדיפה על צ’לסי, כאשר הבווארים קיבלו יחס של פי 1.65 להשיג שלוש נקודות מול הבלוז. ניצחון לחבורה של אנצו מרסקה ייתן למנחשים נכונה יחס של פי 4.00, בעוד תיקו יניב יחס של פי 3.85.

ומה לגבי ליברפול? המייטי רדס עם יחס של פי 1.45 לניצחון, כשאתלטיקו מקבלת יחס די גבוה של פי 5.40 אם תשיג שלוש נקודות באנפילד. תוצאה ללא הכרעה תתן יחס של פי 4.10.

פ.ס.ז’ היא הפייבוריטית המוחצת של הערב כמובן, עם יחס של פי 1.35 לניצחון אל מול יחס של פי 6.25 במידה שאטאלנטה תפתיע על אדמת צרפת. חלוקת נקודות תניב יחס של פי 4.75 למנחשים נכונה.