לידור פסו כבש, אולימפיאקוס זכתה בסופר קאפ

כדוריד: הישראלי עם שער בכורה ב-23:24 על א.א.ק אתונה, שהייתה ללא דן טפר הפצוע. דרבי כחול-לבן נערך אף בגרמניה. וגם: ליגת ווינר ונבחרת הנוער

פסו בסופר קאפ ביוון עם שער בכורה (Paris Sarrikostas HHF)
פסו בסופר קאפ ביוון עם שער בכורה (Paris Sarrikostas HHF)

שער בכורה ללידור פסו במדי אולימפיאקוס, האלופה היוונית, שניצחה 23:24 בסופר קאפ את מחזיקת הגביע א.א.ק אתונה (השוער דן טפר החמיץ את המשחק בגלל פציעה קלה). אז דרבי ישראלי נמנע באתונה, אבל אחר התקיים בסוף השבוע בגרמניה.

מדובר על יונתן דיין (4 שערים) וקבוצתו באלינגן שגברו 30:36 על לובק שוורטאו ונדב כהן (צמד שערים). מי שמשקיף מהמקום הראשון בבונדסליגה הגרמנית השנייה הוא השוער יהב שמיר, שגם מוביל את טבלת השוערים בליגה בעצירות (36 בשלושה משחקים). הוטנברג שלו גברה 36:40 על קרפלד ניידרהיין - כאשר שמיר סיפק משחק סולידי עם 9 עצירות ב-28 אחוזים.

גיחה נוספת לאירופה - היא של נבחרת הנוער של ישראל, שתקיים הערב (רביעי) ומחר שני משחקי הכנה מול הנבחרת המקומית. מדובר בהכנה המסכמת של הנבחרת לקראת טורניר מוקדמת אליפות אירופה עד גיל 18, שייערך בחודש הבא בליטא (מול הנבחרת המקומית, צ'כיה ואסטוניה - שתי הראשונות יעפילו לאליפות). התקווה באיגוד הכדוריד לראות שתי נבחרות צעירות בקיץ הבא באליפויות אירופה, לאחר שנבחרת העתודה כבר הבטיחה את מקומה באליפות אירופה עד גיל 20.

נבחרת הנוער של ישראל המריאה לסלובקיה (איגוד הכדוריד)נבחרת הנוער של ישראל המריאה לסלובקיה (איגוד הכדוריד)

כאן, ביום שישי, תצא לדרך עונת המשחקים בליגת ווינר עם מחזור הפתיחה. מי שבמקביל הניעו את ההכנות לקראת פתיחת העונה בליגת אתנה הן קבוצות הנשים: מחר (20:15) - האלופה מכבי הארזים ר"ג תארח את הפועל אשדוד בחצי גמר גביע הליגה ע"ש רונית שטייגר (לאחר שר"ג ניצחה את מכבי פ"ת ואשדוד את חולון). בחצי הגמר השני, הפועל ראשל"צ תארח את מחזיקת גביע המדינה בנות הרצליה (השתיים גברו, בהתאמה, על הפועל קרית אונו ועל מכבי ראשל"צ ברבע הגמר).

