תביעה נגד עירוני טבריה: "העסקה בתנאי עבדות"

אילן בן דיין, בן 53, שעבד כאיש משק בעירוני טבריה במשך 11 שנים, הגיש תביעה בסך 1,408,862 ש"ח נגד העמותה לקידום כדורגל בטבריה, המפעילה את קבוצת הכדורגל בליגת העל. את התביעה הגיש באמצעות עו"ד שי טל בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת עילית (נוף הגליל).

לפי כתב התביעה, בן דיין הועסק משנת 2014 ועד פיטוריו בסוף מאי 2025 ללא הסכם עבודה בכתב, טוען שללא תלושי שכר סדירים ותוך "רמיסה גסה של חוקי העבודה, העסקה פוגענית בתנאי עבדות". התובע טוען כי השתכר כ-4,500 שקלים בלבד לחודש, כאשר בפועל עבד כ־350 שעות, 14 שעות ביום, שישה ימים בשבוע, עם שכר הנמוך משכר המינימום.

בכתב התביעה נטען כי התובע עבד שעות נוספות רבות, לרבות בימי שבת ומחוץ לעיר, אך לא קיבל כל תגמול. בנוסף, במהלך עונת 2024/25 חווה לדבריו התעמרות והשפלות מצד מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, לרבות פגיעה בפרטיותו כאשר נלקח ממנו הטלפון הנייד ללא רשות. עוד נכתב כי "כחודשיים לפני פיטוריו, הותקף פיזית, התקיפה בוצעה על ידי מאמן הכושר, שלומי ודררו, אשר הלם בתובע מכת אגרוף בראשו. על התובע הופעלו לחצים כבדים מהגשת תלונה במשטרת ישראל נגד ודררו".

עורך הדין שי טל (מערכת ONE)

התביעה כוללת דרישות לפיצוי בגין שכר שלא שולם, שעות נוספות, עבודה בשבת, פיצויי פיטורים, אי-הפרשות לפנסיה, דמי הבראה, פדיון חופשה, פיצוי על התעמרות בעבודה, וכן פיצויים בגין הפרת חוקי שכר מינימום והיעדר תלושי שכר.

עו"ד שי טל, המייצג את התובע, כתב כי מדובר ב"קיפוח מתמשך ושיטתי של זכויות בסיסיות, ניצול ציני של מצבו של עובד מסור שבמשך יותר מעשור שירת את הקבוצה ללא תנאים מינימליים של כבוד".

מנגד בעירוני טבריה הודפים את הטענות, כאשר מבחינת הקבוצה, ההנהלה המובילה כיום את הקבוצה קיבלה את בן דיין שהיה כבר עובד. הם טוענים במשך 4 שנים איים כל שני וחמישי על התפטרות. כמו כן עוד מציינים בסביבת הקבוצה כי הם אלו שמנעו מהורה להתלונן כלפיו על תקרית אלימה עם הילד של ההורה.

בקבוצה ציינו כי הם העבירו את הטיפול לעורך הדין של הקבוצה.