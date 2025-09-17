עמותת מצוינות כדורסל אשקלון בדרך לשיקום

עו"ד ליזה חדש, המנהלת המיוחדת של עמותת לטיפוח מצוינות כדורסל באשקלון, הגישה לבית המשפט המחוזי בב"ש דוח מיוחד, ובו מתווה מפורט להמשך שיקומה של העמותה.

שיקום תחת אש ותנופת צמיחה מחודשת

העמותה נכנסה להליכי פירוק בערב פסח האחרון, לאחר בקשת פירוק שהוגשה נגדה על חובות של מיליוני שקלים. אלא שבמהלך החודשים שחלפו, דווקא בצל המצב הביטחוני בדרום ומבצעי "חרבות ברזל" ו"עם כלביא", התהפך הגלגל. עו"ד חדש, בסיוע עיריית אשקלון וגורמים נוספים, הובילה הליך שיקום יוצא דופן שהחזיר את העמותה למסלול פעילות יציב.

כיום מפעילה העמותה 14 קבוצות נוער לצד 16 קבוצות בית ספר לכדורסל בהן לוקחים חלק כ־390 ילדים ובני נוער. התקציב השנתי עומד על כ־5.4 מיליון ש"ח, יותר מפי שניים מהנדרש בליגה הלאומית.

הנהלה חדשה והשקעה בדור העתיד

במסגרת ההליך אושרו מינויים מרכזיים: שופט הכדורגל גל לייבוביץ' כמנכ"ל וגיא גודס כמנהל מקצועי. לצידם צורפו מאמנים מובילים ומנהל מקצועי למחלקת הנוער, אדיר אמר, בעל ניסיון בינלאומי. לראשונה גויס גם תזונאי קליני לליווי הנוער, ונרכשו מערכות טכנולוגיות מתקדמות לניטור ביצועי השחקנים בעלות של מאות אלפי שקלים.

גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)

העמותה חיזקה את הקשר עם הקהילה והמערכת החינוכית, בין היתר באמצעות פתיחת מרכז מצוינות לנוער באולם ששופץ בעיר, קייטנות קיץ מסובסדות, ושיתופי פעולה עם מכללת אשקלון וחברת אלדן לליווי לימודי לשחקנים.

במקביל להתייצבות הניהולית, החלה העירייה יחד עם העמותה בשיפוץ מסיבי של היכל הספורט העירוני בהיקף של כ־5.4 מיליון ש"ח. המהלך כולל הרחבת האולם ב־700 מושבים, חידוש הפרקט, התקנת ציוד מתקדם והוספת מתקנים בהתאם לדרישות ליגת העל.

בנוסף, הוסב אולם נטוש בבית הספר "עירוני ד'" למרכז מצוינות מודרני המיועד לנוער, המצויד בטכנולוגיות אימון מתקדמות וחדר כושר חדשני.

שאלת החובות: מו"מ ופשרות

לצד ההצלחות, נותרה סוגיית החובות. החוב המרכזי כ־2 מיליון ש"ח הינו לנושה משה חיים ז'אן, שתמך בעמותה לאורך כל הדרך ואף העמיד ערבות של מיליון ש"ח לבקרה התקציבית. בנוסף, הוגשו תביעות עבודה על ידי רחמים ועידן דניאל, בסכומים של מאות אלפי שקלים, אותן מבקשת המנהלת המיוחדת להסדיר במסגרת ההליך ולא בערכאות חיצוניות.

עו"ד ליזה חדש מסכמת בדו"ח כי העמותה בשלה לצאת לדרך עצמאית חדשה, תחת מנגנוני פיקוח מתאימים. לדבריה, "שורת הצעדים שננקטו הפכו את המשבר להזדמנות. המתווה הנוכחי מאזן בין אינטרס השיקום לטובת הקהילה לבין זכויות הנושים. במבחן התוצאה – זהו הנתיב הטוב ביותר להבטחת עתיד העמותה".