ליגת העל לנוער 25-26
93-143מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
73-83מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
54-53הפועל ב"ש5
45-63הפועל רעננה6
43-43מכבי חיפה7
45-43הפועל חיפה8
43-23בני יהודה9
48-33עירוני ק"ש10
36-73הפועל ת"א11
35-63הפועל כפ"ס12
33-33הפועל ראשל"צ13
37-63מ.ס. אשדוד14
37-43הפועל פ"ת15
38-43מכבי הרצליה16
17-23הפועל עכו17
011-43הפועל רמה"ש18

ליאור רביבו חתם ל-3 שנים בנוער של מכבי נתניה

הבלם בן ה-18 פדה את כרטיסו ממכבי פ"ת, אותה עזב לאחר 8 שנים רצופות. יחבור לסגל של סשה פלדמן בליגת העל. בשבת, צפוי לקבל דקות מול ראשון לציון

|
בני לם, ליאור רביבו וצחי שלטי (באדיבות מכבי נתניה)
בני לם, ליאור רביבו וצחי שלטי (באדיבות מכבי נתניה)

קבוצת הנוער של מכבי נתניה מקבלת לידיה את ליאור רביבו, הבלם בן ה-18, שחקנה של מכבי פתח תקווה בשמונה השנים האחרונות. את עונת 2025/26 פתח במועדון, כשחקן נוער, כשהתכבד ב-45 דקות משחק מול הפועל ניר רמת השרון בסוף השבוע החולף ועתה נפרד הוא מהמועדון שהיה לו לבית מאז שנת 2017. חתם לשלוש שנים קדימה, בנוכחות בני לם, המנהל המקצועי וצחי שלטי, נציגו של השחקן.

משפחתו של רביבו הצעיר החליטה לפדות את כרטיסו ועד אתמול (שלישי), טרם החתימה בנתניה, היה לשחקן חופשי אחריו רדפו מספר קבוצות ליגת העל, כשבסופו של דבר חתם אצל היהלומים, שקבוצת הנוער שלהם מוליכה את טבלת ליגת העל לנוער, יחד עם בית"ר ירושלים, כששתיהן היחידות שהשיגו, עד כה, תשע נקודות. 

באוגוסט 2023 היה חלק מהסגל של גדי ברומר בנבחרת ישראל עד גיל 17, שיצאה לטורניר ידידות בפינלנד, שם שיחקה מול איי פארו, שבדיה ופינלנד, המארחת. רשם שלוש הופעות מלאות, בניצחון 0:3 על איי פארו ובצמד ההפסדים לשבדיה ופינלנד. בעונה החולפת, עונת 2024/25, הניף את גביע המדינה לנוער יחד עם חבריו, לאחר ניצחון 1:3 על הפועל חדרה.

בעונת 2026/17 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, כשחבר למחלקת הנוער של עירוני באר יעקב. לאחר 20 משחקים עזב והגיע למכבי פתח תקווה שהייתה לו לבית, כאמור, במשך שמונה שנים. מאז אוקטובר 2017 רשם במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה 199 הופעות ושמונה שערים מגיל ילדים א' ומעלה. 

