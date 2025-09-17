ליאור רביבו חתם ל-3 שנים בנוער של מכבי נתניה

קבוצת הנוער של מכבי נתניה מקבלת לידיה את ליאור רביבו, הבלם בן ה-18, שחקנה של מכבי פתח תקווה בשמונה השנים האחרונות. את עונת 2025/26 פתח במועדון, כשחקן נוער, כשהתכבד ב-45 דקות משחק מול הפועל ניר רמת השרון בסוף השבוע החולף ועתה נפרד הוא מהמועדון שהיה לו לבית מאז שנת 2017. חתם לשלוש שנים קדימה, בנוכחות בני לם, המנהל המקצועי וצחי שלטי, נציגו של השחקן.

משפחתו של רביבו הצעיר החליטה לפדות את כרטיסו ועד אתמול (שלישי), טרם החתימה בנתניה, היה לשחקן חופשי אחריו רדפו מספר קבוצות ליגת העל, כשבסופו של דבר חתם אצל היהלומים, שקבוצת הנוער שלהם מוליכה את טבלת ליגת העל לנוער, יחד עם בית"ר ירושלים, כששתיהן היחידות שהשיגו, עד כה, תשע נקודות.

באוגוסט 2023 היה חלק מהסגל של גדי ברומר בנבחרת ישראל עד גיל 17, שיצאה לטורניר ידידות בפינלנד, שם שיחקה מול איי פארו, שבדיה ופינלנד, המארחת. רשם שלוש הופעות מלאות, בניצחון 0:3 על איי פארו ובצמד ההפסדים לשבדיה ופינלנד. בעונה החולפת, עונת 2024/25, הניף את גביע המדינה לנוער יחד עם חבריו, לאחר ניצחון 1:3 על הפועל חדרה.

בעונת 2026/17 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, כשחבר למחלקת הנוער של עירוני באר יעקב. לאחר 20 משחקים עזב והגיע למכבי פתח תקווה שהייתה לו לבית, כאמור, במשך שמונה שנים. מאז אוקטובר 2017 רשם במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה 199 הופעות ושמונה שערים מגיל ילדים א' ומעלה.