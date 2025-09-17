יום רביעי, 17.09.2025 שעה 12:14
כדורגל ישראלי

יבנה ויתרה, רוסלן קוזניצוב חתם במ.כ כפר סבא

חלוצה בן ה-29 של הפועל הרצליה בעונה החולפת יצטרף לעידן דוד, אותו הוא מכיר היטב. מכבי יבנה ויתרה עליו מסיבה שאיננה ברורה. בית"ר נורדיה מחכה

|
רוסלן קוזניצוב (יונתן גינזבוררג)
רוסלן קוזניצוב (יונתן גינזבוררג)

במכבי יבנה ויתרו ובמ.כ כפר סבא, קבוצת האוהדים הירוקים מהשרון, התנפלו על המציאה והרוויחו בענק. רוסלן קוזניצוב, החלוץ בן ה-29, שחקנה של הפועל הרצליה בעונה החולפת, מי שהניף עם חבריו לקבוצה את גביע האזורים, תחת הדרכתו של עידן דוד, חוזר לשתף איתו פעולה והפעם בקבוצה שחולמת ללכת רחוק. חתם באמצעות נציגו, עידו ירמלובסקי.

מ.כ כפר סבא פתחה את עונת 2025/26 ברגל ימין, יחד עם 1:1 מול הפועל הרצליה ועוד 0:3 חלק על מכבי עירוני אשדוד מהסופ"ש האחרון. בשישי הקרוב, רוסלן צפוי לעלות למחצית השנייה, בתקווה להבקיע שער ראשון העונה, אחרי שבמכבי יבנה לא קיבל הזדמנות ולו הקטנה ביותר ועל כן החליט שצריך להתקדם הלאה ובצדק.

קוזניצוב שיחק ארבע שנים רצופות בהפועל הרצליה, עמה הניף פעמים את גביע האזורים של ליגה א'. התכבד ב-36 שערים בשנים הללו בהפועל הרצליה, בין אם תחת הדרכתו של ארז בנודיס ובין אם תחת הדרכתו של עידן דוד, אליו חובר פעם נוספת בכדי לפתוח, מבחינתו, עונה ברגל ימין כבר בשישי הקרוב (14:20) מול בית"ר נורדיה ירושלים בעמק הארזים.

