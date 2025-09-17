יבנה ויתרה, רוסלן קוזניצוב חתם במ.כ כפר סבא

במכבי יבנה ויתרו ובמ.כ כפר סבא, קבוצת האוהדים הירוקים מהשרון, התנפלו על המציאה והרוויחו בענק. רוסלן קוזניצוב, החלוץ בן ה-29, שחקנה של הפועל הרצליה בעונה החולפת, מי שהניף עם חבריו לקבוצה את גביע האזורים, תחת הדרכתו של עידן דוד, חוזר לשתף איתו פעולה והפעם בקבוצה שחולמת ללכת רחוק. חתם באמצעות נציגו, עידו ירמלובסקי.

מ.כ כפר סבא פתחה את עונת 2025/26 ברגל ימין, יחד עם 1:1 מול הפועל הרצליה ועוד 0:3 חלק על מכבי עירוני אשדוד מהסופ"ש האחרון. בשישי הקרוב, רוסלן צפוי לעלות למחצית השנייה, בתקווה להבקיע שער ראשון העונה, אחרי שבמכבי יבנה לא קיבל הזדמנות ולו הקטנה ביותר ועל כן החליט שצריך להתקדם הלאה ובצדק.

קוזניצוב שיחק ארבע שנים רצופות בהפועל הרצליה, עמה הניף פעמים את גביע האזורים של ליגה א'. התכבד ב-36 שערים בשנים הללו בהפועל הרצליה, בין אם תחת הדרכתו של ארז בנודיס ובין אם תחת הדרכתו של עידן דוד, אליו חובר פעם נוספת בכדי לפתוח, מבחינתו, עונה ברגל ימין כבר בשישי הקרוב (14:20) מול בית"ר נורדיה ירושלים בעמק הארזים.