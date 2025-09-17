תחנה חדשה: עילאי ביטון הושאל לבית"ר טוברוק

לאחר שמונה שנים רצופות במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, עילאי ביטון, הקשר האחורי הצעיר, שיחגוג בחודש אוקטובר הקרוב את יום הולדתו ה-17, הושאל לבית"ר טוברוק ויהיה חלק מהסגל של רון קלר, בעונתו הראשונה בגיל נוער, בקבוצה ששואפת לחזור כבר העונה לליגת העל לנוער. חתם בנוכחות יוסי טוויל, המנהל המקצועי ובאמצעות סוכנות Play It ואורן שטרלינג.

מאז החל לשחק כדורגל, תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, עילאי חבר למחלקת הנוער של הפועל באער שבע, בעונת המשחקים 2017/18. מאז? לא עזב אותם לרגע, לא ימינה ולא שמאלה. היה כל כולו כחלק מהמועדון הגדול בדרום הארץ, לו קבוצת בוגרים בליגת העל. עתה, מושאל לקבוצה שאינה הפועל באר שבע, בכדי לצבור דקות משחק ולהפוך טוב יותר ואיכותי יותר.

מאז 20 באוקטובר 2017 רשם בהפועל באר שבע 189 הופעות בסך הכל והעונה, למרות השאלתו, צפוי לחלוף על פני ה-200 הופעות בקריירה שלו בכדורגל הישראלי, במחלקות הנוער. ביום שבת (20/09) צפוי להיות חלק מהסגל של רון קלר, לראשונה מבחינתו, כשהקבוצה תצא למשחק חוץ מול בני סכנין, אף היא יורדת טרייה מליגת העל לנוער.