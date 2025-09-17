ממפיס: מפיצים שקרים נגדי, בקרוב אדבר על הכל

כוכב נבחרת הולנד וחלוצה של קורינתיאנס הברזילאית, ממפיס דפאיי, עלה לכותרות במולדתו ובברזיל אחרי שהתפרץ אמש (שלישי) ברשתות החברתיות ותקף בחריפות את התקשורת ואת מה שהוא מתאר כ"מסע מתמשך של שקרים" נגדו. "מפיצים הרבה שקרים, והקמפיין נגדי ממשיך", כתב ממפיס בטוויטר, "למה? כדי להסית אנשים נגדי? כדי ליצור חיכוך ביני לבין האוהדים? כדי לבנות דימוי שלילי עליי? אני אומר לכם - יגיע הרגע שבו אדבר על כל זה, והרגע הזה קרוב מאוד".

ממפיס שבחודשים האחרונים נקלע לעימותים גם עם אנשי תקשורת וגם עם אוהדי קבוצתו, המשיך את דבריו בטון תקיף: "אני מדבר על אנשים שמשתמשים בשמי כדי לנהל דיונים פוליטיים, ועל כלי תקשורת שממשיכים להזכיר את שמי סביב שקרים. הגעתי עד לכאן בחיים כי אני עומד על מה שנכון. הקרמה תגיע אליכם".

מאחורי הזעם עומדת שורה של בעיות מתמשכות בין ממפיס לקורינתיאנס, בה הוא משחק מאז ספטמבר 2024, לאחר שעזב את אתלטיקו מדריד. לפי דיווחים בהולנד, קורינתיאנס חייבת לממפיס סכום של כ-1.7 מיליון אירו בגין שכר שלא שולם, מה שהוביל אותו לסרב להתאמן עם הקבוצה בתקופה האחרונה. צעד זה הביא עליו את זעם חלק מהאוהדים, שחלקם אף השחיתו את קירות מתקן האימונים של הקבוצה עם כתובות נגדו.

יחזור לאירופה? ממפיס במדי אתלטיקו (עמוד הטוויטר של אתלטיקו מדריד)

המועדון הברזילאי, שנחשב לאחד הגדולים בדרום אמריקה, נמצא במשבר כלכלי קשה עם חובות שעומדים על כ-370 מיליון אירו. בצל הבעיות הפיננסיות והמתיחות הגוברת בין השחקן להנהלה, נראה שעתידו של ממפיס בקורינתיאנס בסימן שאלה.

למרות הסערות הרבות מחוץ למגרש, ממפיס רשם החודש רגע היסטורי כאשר הפך לכובש המוביל בכל הזמנים של נבחרת הולנד, לאחר שכבש מול ליטא. אך כפי שציין בעצמו בפוסט, הוא רואה עצמו יותר מאשר כדורגלן בלבד: "מאז שהחלטתי לא להיות 'עבד ספורטיבי' ולעמוד על שלי, מנסים לשחק איתי - אבל אלוהים שומר עליי. אתם ממשיכים לשחק, אבל הקרמה אמיתית - והיא בדרך".