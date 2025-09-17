יום רביעי, 17.09.2025 שעה 12:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
72-54מכבי הרצליה5
74-44הפועל כפ"ס6
63-94מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

אחרי שפוטר מיפו: אלון זיו יחתום בנוף הגליל

משחק הכיסאות בלאומית נמשך. הצפוניים שמשוועים לניצחון ונפרדו מאורי גוטמן, ימנו את מי שאימן אצל הבולגרים. הבכורה מול כפר שלם, מה הקל על המו"מ?

|
אלון זיו (חגי מיכאלי)
אלון זיו (חגי מיכאלי)

הכיסאות המוזיקליים בסוגיית המאמנים בליגה הלאומית נמשכים גם הבוקר. רק לפני יומיים, סיים אלון זיו את תפקידו כמאמן מכבי יפו, כשכבר היום (רביעי) הוא יהפוך למאמנה החדשה של הפועל נוף הגליל.

כזכור, בקבוצה מהצפון החליטו על סיום דרכו של אורי גוטמן, כאשר היום כאמור, יחתום זיו רשמית וינסה להוציא את הקבוצה שכרגע במקום האחרון אחרי ארבעה הפסדים, לדרך חדשה.

זיו, קיבל פיצוי בעבור עזיבתו את יפו, מה שהקל על המו”מ עם נוף הגליל, שמשוועת לניצחון בכורה בליגה הלאומית. משחק הבכורה יהיה ביום ראשון מול הפועל כפר שלם.

נוף הגליל פתחה את העונה עם הפסד 2:1 לעירוני מודיעין, אחר כך הפסד נוסף בדמות 2:1 למ.ס קריית ים, לאחר מכן ספגה 4:1 ממכבי הרצליה ובמחזור האחרון נכנעה 1:0 להפועל ראשון לציון.

