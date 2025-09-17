אחרי שפוטר מיפו: אלון זיו יחתום בנוף הגליל

הכיסאות המוזיקליים בסוגיית המאמנים בליגה הלאומית נמשכים גם הבוקר. רק לפני יומיים, סיים אלון זיו את תפקידו כמאמן מכבי יפו, כשכבר היום (רביעי) הוא יהפוך למאמנה החדשה של הפועל נוף הגליל.

כזכור, בקבוצה מהצפון החליטו על סיום דרכו של אורי גוטמן, כאשר היום כאמור, יחתום זיו רשמית וינסה להוציא את הקבוצה שכרגע במקום האחרון אחרי ארבעה הפסדים, לדרך חדשה.

זיו, קיבל פיצוי בעבור עזיבתו את יפו, מה שהקל על המו”מ עם נוף הגליל, שמשוועת לניצחון בכורה בליגה הלאומית. משחק הבכורה יהיה ביום ראשון מול הפועל כפר שלם.

נוף הגליל פתחה את העונה עם הפסד 2:1 לעירוני מודיעין, אחר כך הפסד נוסף בדמות 2:1 למ.ס קריית ים, לאחר מכן ספגה 4:1 ממכבי הרצליה ובמחזור האחרון נכנעה 1:0 להפועל ראשון לציון.