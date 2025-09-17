מוריניו בדרך לחזרה סנסציונית לבנפיקה ליסבון

בןפיקה ליסבון פיטרה הלילה (בין שלישי לרביעי) את המאמן ברונו לאז', לאחר ההפסד המפתיע לקרבאח בליגת האלופות והמעידה מול סנטה קלרה בליגה. נשיא המועדון רוי קוסטה כינס מסיבת עיתונאים חריגה בשעה 1:20 לפנות בוקר והודיע כי הצדדים הגיעו להסכם על סיום ההתקשרות.

קוסטה הדגיש כי מאמן חדש יעמוד על הקווים כבר במשחק הקרוב מול וילה דאס אבס בשבת, אך סירב לאשר או להכחיש את השמועות החזקות על כך שמדובר בז’וזה מוריניו. המאמן הפורטוגלי, שפתח את הקריירה כמאמן ראשי בבנפיקה בשנת 2000 והמשיך בהמשך לקריירה מפוארת בפורטו, צ’לסי, אינטר, ריאל מדריד וקבוצות נוספות, עשוי לחזור למועדון שבו הכל התחיל.

“הפרופיל של המאמן הבא חייב להיות של מאמן מנצח”, הסתפק קוסטה באמירה כללית, אך זמן קצר לאחר סיום מסיבת העיתונאים דיווח ערוץ ‘CMTV’ הפורטוגלי כי הכל סגור וכי מוריניו כבר סיכם את תנאיו ויחזור לאצטדיון האור.

מוריניו ולאז' (IMAGO)

ההתפתחויות הדרמטיות מתרחשות על רקע הבחירות לנשיאות המועדון שייערכו בעוד כחודש, כשקוסטה מפגר בסקרים אחרי ז’ואאו נורוניה לופס. אין ספק שמינוי של מוריניו, דמות אייקונית בכדורגל העולמי, עשוי לא רק להחזיר את ההצלחה הספורטיבית לבנפיקה אלא גם לחזק את סיכוייו של קוסטה להישאר בתפקידו. על פי דיווחים, מוריניו מעוניין לשוב לאמן באופן מיידי ופתוח מאוד לחזרה למועדון נעוריו. ההסכם בין הצדדים עשוי להיחתם כבר בימים הקרובים.