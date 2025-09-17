יום רביעי, 17.09.2025 שעה 12:09
ליגה טורקית 25-26
151-155גלאטסראיי1
102-74פנרבחצ'ה2
102-45טרבזונספור3
92-75גוזטפה4
95-65אנטליהספור5
99-75גאזישיר גאזיינטפ6
74-94קוניאספור7
73-54אלאניספור8
74-54סמסונספור9
64-43בשיקטאש10
46-24ריזספור11
49-45איופספור12
36-44קסימפשה13
37-34קייסריספור14
37-24פתיח קארגומרוק15
23-23בשאקשהיר16
18-25קוצ'איליספור17
09-35גנצ'לרבירליג'י18

מוריניו בדרך לחזרה סנסציונית לבנפיקה ליסבון

דיווח: לאחר פיטוריו של ברונו לאז' בעקבות ההפסד המפתיע לקרבאח בליגת האלופות, המאמן הפורטוגלי עשוי לשוב לקבוצה שאצלה הכל התחיל, והסיכום מתקרב

|
מוריניו (IMAGO)
מוריניו (IMAGO)

בןפיקה ליסבון פיטרה הלילה (בין שלישי לרביעי) את המאמן ברונו לאז', לאחר ההפסד המפתיע לקרבאח בליגת האלופות והמעידה מול סנטה קלרה בליגה. נשיא המועדון רוי קוסטה כינס מסיבת עיתונאים חריגה בשעה 1:20 לפנות בוקר והודיע כי הצדדים הגיעו להסכם על סיום ההתקשרות.

קוסטה הדגיש כי מאמן חדש יעמוד על הקווים כבר במשחק הקרוב מול וילה דאס אבס בשבת, אך סירב לאשר או להכחיש את השמועות החזקות על כך שמדובר בז’וזה מוריניו. המאמן הפורטוגלי, שפתח את הקריירה כמאמן ראשי בבנפיקה בשנת 2000 והמשיך בהמשך לקריירה מפוארת בפורטו, צ’לסי, אינטר, ריאל מדריד וקבוצות נוספות, עשוי לחזור למועדון שבו הכל התחיל.

“הפרופיל של המאמן הבא חייב להיות של מאמן מנצח”, הסתפק קוסטה באמירה כללית, אך זמן קצר לאחר סיום מסיבת העיתונאים דיווח ערוץ ‘CMTV’ הפורטוגלי כי הכל סגור וכי מוריניו כבר סיכם את תנאיו ויחזור לאצטדיון האור.

מוריניו ולאזמוריניו ולאז' (IMAGO)

ההתפתחויות הדרמטיות מתרחשות על רקע הבחירות לנשיאות המועדון שייערכו בעוד כחודש, כשקוסטה מפגר בסקרים אחרי ז’ואאו נורוניה לופס. אין ספק שמינוי של מוריניו, דמות אייקונית בכדורגל העולמי, עשוי לא רק להחזיר את ההצלחה הספורטיבית לבנפיקה אלא גם לחזק את סיכוייו של קוסטה להישאר בתפקידו. על פי דיווחים, מוריניו מעוניין לשוב לאמן באופן מיידי ופתוח מאוד לחזרה למועדון נעוריו. ההסכם בין הצדדים עשוי להיחתם כבר בימים הקרובים.

