הסיבה להחלטת ריאל והשלט העצום בבילבאו

ליגת האלופות יצאה אתמול (שלישי) לדרך והציגה את הגישה השונה של המועדונים ביחס לסממנים פלסטינים באצטדיונים, זאת כמובן בצל למלחמה בעזה. בזמן שאוהדי מארסיי נאלצו לוותר על הדגלים הפלסטיניים שלהם בכניסה לסנטיאגו ברנבאו לפני המשחק מול ריאל מדריד, באצטדיון סן מאמס נפרסה כרזה ענקית של תמיכה בפלסטין במהלך המשחק של אתלטיק בילבאו מול ארסנל.

על פי דיווחים בתקשורת הספרדית, אנשי האבטחה של ריאל מדריד החרימו את כל הדגלים הפלסטיניים מאוהדי מארסיי עוד בטרם כניסתם ליציעים, תוך שהם חוזרים שוב ושוב על ההנחיה: "הדגל אסור". הבלאנקוס בעצם חששו מעונש וסנקציות מצד אופ"א, שכבר בעבר הענישה מועדונים כמו סלטיק על פריסת דגלים פלסטינים.

לפי ריאל, מדובר ביישום של תקנון אופ״א שאוסר הצגת מסרים פוליטיים באירועיה. "התקנון של אופ״א לא מתיר ביטויים פוליטיים במהלך משחקים", נמסר מהמועדון לעיתון ‘אס’. גם ב’מארקה’ דווח שריאל הדגישה כי מותר להציג סמלים הקשורים לעידוד הקבוצה בלבד, וכל מסר פוליטי, מסחרי או חברתי אחר – אסור בהחלט – אך בפועל, כאמור, הבלאנקוס פשוט חששו מעונש.

אוהד סורב להכניס דגל פלסטין

גישה אחרת נראתה במשחק בין בילבאו לארסנל. בצל המחאות הקשות של פרו פלסטינים במרוץ הוואלטה אספניה, שהגיעו לשיאן בבילבאו, האוהדים הבאסקים הציגו לפני המשחק מול התותחנים דגל עצום שנפרס לכל אורך היציע שמאחורי השער.

"נהיה לצדכם מהיום ועד היום האחרון", נכתב על השלט שהיה בצבעי הדגל הפלסטיני מלווה במספר דגלים פלסטינים. המסר קיבל הד תקשורתי גדול, ועתה נשקלת האפשרות כי המועדון הבאסקי ייענש על כך על ידי אופ״א.

הפער בין המקרים מציף את העובדה שכל מועדון בוחר כיצד לפרש את תקנות אופ״א, כאשר ההחלטה אם לאכוף את הכללים באופן מחמיר תלויה במדיניות של הקבוצה המקומית. בעוד ריאל בחרה להפעיל אפס סובלנות כלפי כל סממן פוליטי, אתלטיק בילבאו איפשרה תצוגת תמיכה גלויה – וייתכן שתשלם על כך בהמשך.

התמיכה הבאסקית בפלסטינים לא מפתיעה. עוד הרבה לפני אירועי הוואלטה אספניה, אוהדי קבוצות באסקיות הרבו להציג דגלי פלסטין ביציעים וזה חזר על עצמו גם מול ארסנל.