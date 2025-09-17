יום רביעי, 17.09.2025 שעה 20:14
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 בית א' 
4134-1702הפועל ירושלים
4228-2333מכבי ראשל"צ
4273-2133עירוני רמת גן
3154-1732הפועל ב"ש/דימונה
 בית ב' 
4129-2172הפועל ת"א
3188-1772עירוני קריית אתא
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
3143-1512אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
3161-1742הפועל העמק
3167-1612בני הרצליה
3162-1552מכבי רעננה

רבע 2, 04:10: הפועל ב"ש - הפועל י-ם 36:26

גביע ווינר, מחזור 3: התמודדות צמודה בקונכיה, הדרומיים פתחו טוב עם ריצת 0:7, אך החבורה מהבירה חזרה למשחק. רמי הדר יצליח להפתיע את יונתן אלון?

|
ג'ארד הארפר (אורן בן חקון)
ג'ארד הארפר (אורן בן חקון)

קרב ישיר על ראשות בית א’. בשעה זו, הפועל באר שבע/דימונה מארחת בקונכיה את הפועל ירושלים, כאשר שתי הקבוצות רוצות להשיג ניצחון ולהעפיל לרבע גמר גביע ווינר ישירות מהפסגה. המשחק המוקדם באותו הבית בין מכבי עירוני רמת גן להפועל ראשון לציון, קבע כי רמת גן ניצחה 75:83.

הדרומיים פתחו את דרכם במפעל עם ניצחון גדול בדמות 65:101 על רמת גן, אך במחזור השני נכנעו 89:72 לראשל”צ. חניכיו של רמי הדר פוגשים משוכה קשה במיוחד הפעם, אך מקווים להפתיע כדי לסיים הכי גבוה שאפשר בדרך למעמד הנוקאאוט. 

מנגד, החבורה של יונתן אלון עדיין מושלמת לאחר שני ניצחונות – 69:73 על ראשל”צ ו-65:97 פחות סולידי על רמת גן. מול הביתיים, הקבוצה מהבירה יודעת שאי אפשר למעוד, כשפניה גם לקראת תחילת הדרך שלה ביורוקאפ מול המבורג הגרמנית.

מבחינת ההצטלבויות להמשך התחרות: זו שתסיים ראשונה בבית, תפגוש את המנצחת במשחק הפליי אין בין בני הרצליה לאליצור נתניה. למי שתסיים שנייה כבר מחכה אתגר קשה מאוד – הפועל תל אביב האדירה והנוצצת.

רבע ראשון: 20:20

חמישיית הפועל באר שבע:  ג'יילן טייט, נטע סגל, סי ג'יי אלבי, מייקל פוסטר ג'וניור, קודי דמפס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג'ארד הארפר, אוסטין ווילי, קשיוס ווינסטון, אנתוני לאמב, יובל זוסמן.

הפועל באר שבע פתחה טוב את המשחק עם ארבע נקודות רצופות. הפתיחה המרשימה של הדרומיים הגיעה עד יתרון 0:7 לאחר ארבע וחצי דקות מפתיחת המשחק. הקבוצה מהבירה חזרה עם ריצת 0:7 מהירה משלה, שלוש התקפות מצויינות שהסתיימו בנקודות של ג'ארד הארפר וקשיוס ווינסטון. 

יובל זוסמן חדר נהדר אל הצבע וסיים בלייאפ נהדר. אקילי וינינג שמר את היתרון של המארחת עם שלשה נהדרת. השלשות לא המשיכו להיכנס גם מהעבר השני, כשהפעם היה זה רועי הובר שצלף מחוץ לקשת. הפועל ירושלים עלתה ליתרון לראשונה במשחק לאחר שרועי הובר מסר אסיסט נהדר לדמיטרו סקפינצב שסיים מתחת לסל.

רבע שני:

הרבע נפתח עם הליאופ נהדר שהארפר מסר לסקפינצב שסיים. ירושלים המשיכה בפתיחה הטובה שלה עם ארבע נקודות רצופות של הובר שפתח נהדר כשהוביל את רשימת הקלעים במגרש. הפועל באר שבע עצרה ריצת 0:8 של הירושלמים כשמייקל פוסטר ג'וניור קלע סל וסחט עבירה, אך החטיא מקו העונשין. ארבע דקות בתוך הרבע והדרומיים לא קלעו עדיין מקו העונשין לאחר שלושה ניסיונות. מתפרצת נהדרת של ב”ש הסתיימה בדאנק של סי ג’יי אלבי שצימק את היתרון הירושלמי לשש נקודות.  

