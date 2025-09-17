יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:54
כדורגל ישראלי

שחקני מכבי חיפה ארזו מאות חבילות מזון לחג

לקראת ראש השנה, נציגים מהסגל הירוק חברו לעמותת "יד עזר לחבר" עבור ניצולי שואה ומשפחות מעוטות יכולת. מיכאל אוחנה: "העוצמה האמיתית של המועדון"

שחקני מכבי חיפה אורזים מזון (יוסף הירש)
שחקני מכבי חיפה אורזים מזון (יוסף הירש)

בכמיטב המסורת ובשיתוף פעולה  כבר שנים רבות עם עמותת "יד עזר לחבר" שבחיפה, לקראת ראש השנה נרתמו שחקני מועדון הכדורגל מכבי חיפה, כדי להיות חלק מהעשייה החברתית והנתינה. אלה, התייצבו אתמול (שלישי) במרכז המזון הלוגיסטי בעיר על מנת מנת לארוז חבילות מזון לראש השנה שרובן כבר חולקו לניצולי שואה, קשישים ומשפחות מעוטות יכולת ברחבי העיר חיפה והצפון.

בין השחקנים שהגיעו ניתן היה לראות את החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ', הקשר קנג'י גורה, סוף פודגוראנו, הקשר מיכאל אוחנה ואיאד חלאילי. במהלך אריזת חבילות המזון אמר שחקן מכבי חיפה, מיכאל אוחנה: “העוצמה האמיתית של מכבי חיפה היא לא רק על המגרש, אלא גם ביכולת שלנו להיות שם בשביל הקהילה. אנחנו גאים לקחת חלק במבצע חשוב שכזה, ביחד עם עמותת "יד עזר לחבר" שהוא מפעל החיים רב השנים המבורך של מנכ"ל העמותה שמעון סבג, ומקווים שכל משפחה תוכל לחגוג את החג בכבוד ובשמחה, מאחל שנה טובה ומבורכת לכולם”.

בשעתיים בלבד, צברו שחקני המועדון הירוק הספק אדיר ועצום כשהם ארזו קרוב ל-280 חבילות מזון למשפחות מעוטות יכולת לראש השנה. למעלה מחודשיים שעמותת "יד עזר לחבר" בראשותו של מייסד ומנכ"ל העמותה שמעון סבג, כבר עומלת וטורחת לילות כימים במבצע ענק וחסר תקדים במרתון של קרוב לאריזת 8,000 חבילות מזון לראש השנה וחגי תשרי.

קנגקנג'י גורה וג'ורג'ה יובאנוביץ' (יוסף הירש)

במהלך אריזת חבילות המזון לחג, הודה לשחקנים מייסד ומנכ"ל עמותת "יד עזר לחבר" שמעון סבג על המחווה היפה והנפלאה בהתנדבותם ואף העניק לשחקנים מגן הוקרה: “קבוצות מכבי חיפה לא מובילות את הליגות רק על המגרש. תחת ניהולם של יעקב שחר והמנכ"ל איציק עובדיה, קבוצות המועדון אימצו כבר שנים רבות את הבית החם של ניצולי השואה.

שחקני קבוצות המועדון מגיעות לעיתים קרובות לסייע במבצעי אריזת חבילות מזון לניצולי שואה בימי חג, אבל לא רק. המעמד כאן היום היה מרגש במיוחד, לראות את גיבורי הכדורגל והספורט הירוקים שלנו, לובשים את מדי הנתינה ומוכיחים כי ערכי החסד והערבות ההדדית הם חלק בלתי נפרד מרוח מועדון הכדורגל מכבי חיפה”.

שחקני מכבי חיפה באריזת חבילות המזון (יוסף הירש)שחקני מכבי חיפה באריזת חבילות המזון (יוסף הירש)
