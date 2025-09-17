המדיניות של רפאלוב בחיפה: שני חלוצים בכירים

במכבי חיפה ינסו עד תום מועד העברות ב-21 לחודש לעשות את ההתאמות האחרונות לגיבוש הסגל לפחות עד ינואר ונראה שמלבד עמית ארזי הצעיר מספר שחקנים נוספים ימצאו את עצמם מחוץ לסגל. אחד השחקנים שבקבוצה לא מוכנים לדון על שחרורו הוא הקשר מיכאל אוחנה, שהתאושש מפציעה ואמור להיות גיבוי למתיאס נהואל.

מי שבמכבי חיפה מקווים מאוד לשחרר הוא את גיא מלמד, שגם חזר לאחרונה להתאמן. ליאור רפאלוב, כחלק מהמדיניות שלו, רוצה להשאיר בסגל את טרבינטה סטויארט, ג'ורג'יה יובאנוביץ' ועומר דהן. לדעת רפאלוב, שלושת החלוצים האלה מספיקים לסגל ואין צורך בשלושה חלוצים בכירים אלא בשניים דוגמת סטיוארט ויובאנוביץ', ועוד אחד מבית כמו עומר דהן.

הדבר הובהר למלמד ובמכבי חיפה מקווים להשתחרר מהחוזה שלו שעומד עם 100 אלף שקלים נטו בחודש, שזה 200 אלף ש”ח עלות מעביד. כרגע, מלמד ממשיך לשדר שהוא נשאר בהתאם לחוזהו למרות שאינו נכלל בתוכניות המקצועיות, אבל במכבי חיפה מקווים שעד תום מועד העברות הם יתבשרו כי מלמד מצא קבוצה, גם כזו שתבוא מעבר לים.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

הרצון של מכבי חיפה הוא להשאיר בסגל את איאד חלאילי, עומר דהן ואלעד אמיר. החתמתו של פיטר אגבה עשויה לשנות כללים ולדחוק לא מעט שחקנים לאחור. בין השחקנים שמן הסתם יזכו בפחות דקות משחק הוא גוני נאור שמסיים חוזה בתום העונה, וכפי המסתמן מכבי חיפה לא תאריך את חוזהו.

על גוני נאור יזכו בעדיפות עלי מוחמד ואגבה, כמו גם איתן אזולאי. אגבה יהיה בסגל לראשונה בדרבי הקרוב, אבל לא יפתח בהרכב. עלי מוחמד ואזולאי ימשיכו לקבל קרדיט. אגב, במכבי חיפה מאשרים שכדורגלן נבחרת בולגריה ולבסקי סופיה מרין פטקוב נמצא ברשימות של ליאור רפאלוב, אבל כמו פטקוב יש עוד מועמדים שלפחות בשלב זה לא נראה שיגיעו עד תום מועד העברות הנוכחי.