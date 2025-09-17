"מבקשים שהמשחק מול הפועל ירושלים יבוטל"

השם ישראל לא מפסיק לעלות לכותרות בספרד. ההפגנות הפרו פלסטיניות והבלגן סביב מרוץ וואלטה אספנייה, כבר התרחבו מזמן מחוץ לגבולות האופניים. עכשיו, גם הכדורסל נכנס לתמונה, כאשר ארגוני האוהדים של יריבת הפועל ירושלים ביורוקאפ, דורשים לבטל את המשחק מול הקבוצה של יונתן אלון.

מדובר על מנרסה הקטלונית, שהוגרלה לבית A של הירושלמים במפעל האירופי. על פי הצהרה רשמית מצד ארגוני האוהדים של הקבוצה מהליגה הספרדית: “הכדורסל לא יכול לחיות בבועה, מבודדת מהמציאות. נוכחותה של קבוצה ישראלית כאן בזמן שמדינת ישראל מבצעת רצח עם היא בלתי מקובלת לחלוטין. המסר שלנו ברור ותקיף – חיי אדם חשובים לאין שיעור מכל אירוע ספורט”.

הקהל של מנרסה הוסיף: “מסיבות אלה, אנו מבקשים שהמשחק מול הפועל ירושלים לא ייערך. אנו קוראים לגופים הרלוונטיים לפעול בהתאם ולנקוט באמצעים הדרושים כדי לשקף ערכים יסודיים אלה”. המועדון עצמו אגב, טרם הוציא תשובה רשמית ולטענת ‘מארקה’ הספרדי שדיווח על העניין, במנרסה בוחרים “לנקוט אמצעי זהירות בנושא”.

אוהדי מנרסה (IMAGO)

עוד בתקשורת הספרדית הגדילו לומר: “מה שקורה עם מנרסה ועם האוהדים שלה ביורוקאפ, יכול להיות משכפל במקרים מסוימים ביורוליג (עם מכבי תל אביב והפועל תל אביב) ועם הפועל חולון בליגת האלופות של פיב"א”. המשחק עצמו של האדומים מהבירה במנרסה, עתיד להתקיים באמצע אוקטובר במסגרת המחזור השלישי.