יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:32
כדורסל ישראלי

"מבקשים שהמשחק מול הפועל ירושלים יבוטל"

אוהדי מנרסה מספרד, יריבת הירושלמים ביורוקאפ, קראו בהצהרה רשמית: "הכדורסל לא יכול לחיות בבועה, לא רוצים ישראלים כאן. חיי אדם חשובים מהספורט"

|
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

השם ישראל לא מפסיק לעלות לכותרות בספרד. ההפגנות הפרו פלסטיניות והבלגן סביב מרוץ וואלטה אספנייה, כבר התרחבו מזמן מחוץ לגבולות האופניים. עכשיו, גם הכדורסל נכנס לתמונה, כאשר ארגוני האוהדים של יריבת הפועל ירושלים ביורוקאפ, דורשים לבטל את המשחק מול הקבוצה של יונתן אלון.

מדובר על מנרסה הקטלונית, שהוגרלה לבית A של הירושלמים במפעל האירופי. על פי הצהרה רשמית מצד ארגוני האוהדים של הקבוצה מהליגה הספרדית: “הכדורסל לא יכול לחיות בבועה, מבודדת מהמציאות. נוכחותה של קבוצה ישראלית כאן בזמן שמדינת ישראל מבצעת רצח עם היא בלתי מקובלת לחלוטין. המסר שלנו ברור ותקיף – חיי אדם חשובים לאין שיעור מכל אירוע ספורט”.

הקהל של מנרסה הוסיף: “מסיבות אלה, אנו מבקשים שהמשחק מול הפועל ירושלים לא ייערך. אנו קוראים לגופים הרלוונטיים לפעול בהתאם ולנקוט באמצעים הדרושים כדי לשקף ערכים יסודיים אלה”. המועדון עצמו אגב, טרם הוציא תשובה רשמית ולטענת ‘מארקה’ הספרדי שדיווח על העניין, במנרסה בוחרים “לנקוט אמצעי זהירות בנושא”.

אוהדי מנרסה (IMAGO)אוהדי מנרסה (IMAGO)

עוד בתקשורת הספרדית הגדילו לומר: “מה שקורה עם מנרסה ועם האוהדים שלה ביורוקאפ, יכול להיות משכפל במקרים מסוימים ביורוליג (עם מכבי תל אביב והפועל תל אביב) ועם הפועל חולון בליגת האלופות של פיב"א”. המשחק עצמו של האדומים מהבירה במנרסה, עתיד להתקיים באמצע אוקטובר במסגרת המחזור השלישי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */