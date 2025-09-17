יום רביעי, 17.09.2025 שעה 16:27
ליגת האלופות 25-26
31-31אוניון סט. ז'ילואז1
30-21ארסנל2
32-31קרבאח אגדם3
31-21ריאל מדריד4
30-11טוטנהאם5
14-41בורוסיה דורטמונד6
14-41יובנטוס7
00-00אייאקס8
00-00אטאלנטה9
00-00אתלטיקו מדריד10
00-00ברצלונה11
00-00באיירן מינכן12
00-00בודה גלימט13
00-00צ'לסי14
00-00קלאב ברוז'15
00-00פ.צ. קופנהאגן16
00-00איינטרכט פרנקפורט17
00-00גלאטסראיי18
00-00אינטר19
00-00קייראט20
00-00באייר לברקוזן21
00-00ליברפול22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-00מונאקו24
00-00נאפולי25
00-00ניוקאסל26
00-00אולימפיאקוס27
00-00פאפוס28
00-00פאריס סן-ז'רמן29
00-00סלביה פראג30
00-00ספורטינג ליסבון31
03-21בנפיקה ליסבון32
02-11מארסיי33
01-01ויאריאל34
03-11פ.ס.וו. איינדהובן35
02-01אתלטיק בילבאו36

גיבור בעל כורחו: ולאחוביץ' הפך לסמל של אופי

הוא כמעט עזב, אך סירב להישבר והפך שוב לתקווה של יובנטוס: 80 מיליון אירו, ספקות, ביקורות ולייק לבלינגהאם - ולבסוף הסרבי הפך לסופר סאב מרשים

|
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

נדמה היה אתמול כי סיכוייה של יובנטוס אפסו אתמול כאשר חלפו כבר 3 דקות בתוך זמן הפציעות. היא פיגרה 4:2 בטורינו מול דורטמונד אחרי שעשתה הרבה יותר מדי טעויות בהגנה, אבל דושאן ולאחוביץ' ממש לא התכוון להיכנע. 

הסרבי, שנכנס כמחליף במהלך המחצית השנייה, כבר כבש שער שוויון זמני כאשר קבע 2:2, ואת תרומתו החשובה ביותר הוא השאיר כדי להנדס את אחת הדרמות המרהיבות של ליגת האלופות בשנים האחרונות. בדקה ה-94, הוא הגיע בתזמון נכון לכדור הרוחב של פייר קאלולו, כבר את שערו השני במשחק, צימק את התוצאה וסימן לחבריו להזדרז כדי להציל נקודה. 

הדבר ההגיוני ביותר בנסיבות אלה מבחינת חלוץ מרכזי היה לדהור שוב לרחבה כדי לנסות להשלים שלושער, אבל החושים של ולאחוביץ’ רמזו לו לפעול אחרת לגמרי. איכשהו, הוא הלך לאגף הימני, קיבל את הכדור שם, והגביה אותו בשלמות לכיוונו של לויד קלי. ההגנה של הגרמנים חלמה, המגן האנגלי נגח פנימה – והנה לכם 4:4 הזוי ביותר. הגברת הזקנה, שניצחה את אינטר 3:4 בשבת בנסיבות חריגות, גילתה שוב אופי, והפעם ולאחוביץ' היה במרכז הבמה על תקן סופר סאב.

סופר סאב. ולאחוביץסופר סאב. ולאחוביץ' (IMAGO)

17 נגיעות בכדור היו לו אמש, וזה הספיק כדי להצטיין עם צמד ובישול. העניין הוא כי הסרבי רגיל להיכנס כמחליף כדי להביא ליובה את התוצאה הנדרשת. במחזור הראשון בליגה, כאשר נותרה הקבוצה בנחיתות מספרית לקראת סיום המפגש מול פארמה, היה זה ולאחוביץ' שקבע 0:2 והבטיח את הנקודות. במחזור השני, בעוד חבריו מתקשים מאוד לפרוץ את הבונקר של גנואה, הוא שולב ונגח פנימה את השער היחיד מכדור קרן של בן ארצו פיליפ קוסטיץ', מחליף אף הוא. במצטבר, יש לו 150 דקות על הדשא העונה, והוא הבקיע כבר 4 שערים. עם מאזן כזה, האוהדים עשויים להתאהב בו מחדש.

במהלך הקיץ, הם השתוקקו לראות אותו עוזב. ולאחוביץ', שהוחתם בינואר 2022 מפיורנטינה על תקן הסקורר המוביל החדש בארץ המגף תמורת 80 מיליון אירו, לא תמיד עמד בציפיות, וככל שחלף הזמן כך גבר התסכול מחוסר היציבות. לדעת הקהל, הוא לא הצדיק את סכום ההעברה הגבוה, וגם לא את שכר עתק בגובה 12 מיליון אירו לעונה. חוזהו מסתיים ביוני 2026, והוא סירב במשך זמן לא מבוטל להאריך אותו בתנאים מפליגים פחות. לפיכך, החליט המועדון למכור אותו כל עוד זה אפשרי, אפילו אם מדובר במחיר מבצע.

היה קרוב לעזוב. ולאחוביץהיה קרוב לעזוב. ולאחוביץ' (IMAGO)

העניין הוא כי זה לא היה טריוויאלי כלל. מבחינת ולאחוביץ' עצמו השתלם הרבה יותר להמשיך עונה נוספת בטורינו, ואז להשתחרר ללא תמורה כדי לקבל שוב שכר מצוין. בגיל 25, יש לו זמן, והוא לא ממהר לשום מקום. את ההצעה של פנרבחצ'ה, שם היה מעוניין בו ז'וזה מוריניו, הוא דחה כי אין לו חשק לקבור את עצמו בליגה הטורקית, גם אם אפשר להבקיע שם יותר. וכך, התנהלו המגעים מול מנצ'סטר יונייטד ומילאן בתקווה שיבשיל משהו, אך בפועל הכל היה תקוע. סוכנו של החלוץ הציע לפי הדיווחים לבטל את חוזהו מראש תוך תשלום שכר מופחת, כדי שהוא יהפוך לשחקן חופשי כבר עכשיו, אבל יובנטוס לא הייתה מוכנה לכך, כמובן. 

כל הסאגה הזו הפכה את ולאחוביץ' למעמסה לא רצויה בעיני האוהדים. הוא נתפס כאדם שמעמיד את טובתו האישית לפני טובת הקבוצה – האשמה די מוזרה כי אלה השיקולים של רוב הכדורגלנים. לכך התווספה תקרית שצבעה את הסרבי בטונים לא מחמיאים עוד יותר. אחרי ההדחה בשמינית גמר גביע העולם למועדונים בידי ריאל מדריד, סימן ולאחוביץ' לייק באינסטגרם לפוסט הניצחון של ג'וד בלינגהאם. המעשה נתפס כהבעת זלזול בקבוצתו, ואולי גם כמחאה על כך שהמאמן איגור טודור הותיר אותו על הספסל במשך כל המשחק.

איגור טודור (רויטרס)איגור טודור (רויטרס)

לוולאחוביץ' היו דווקא כמה רגעים טובים בטורניר בארצות הברית. הוא מצא את הרשת גם מול וידאד המרוקאית וגם בתבוסה למנצ'סטר סיטי, אולם מול ריאל לא היה לו מקום על הדשא כי רנדל קולו מואני פתח בחוד. למעשה, היה זה המצב במהלך כל החודשים הראשונים של 2025, והשאלתו של הצרפתי מפריז סן ז'רמן נתפסה כהבעת אי אמון בסרבי. ואולי הוא לא המשיך במועדון ומצא את עצמו בסופו של דבר בהשאלה נוספת בטוטנהאם, אבל הגברת הזקנה מצאה פתרון יציב לטווח ארוך באמצעות החתמתו של ג'ונתן דייויד כשחקן חופשי.

הסקורר הקנדי שסיים 5 שנים בליל הובא לאיטליה על מנת להיות הכוכב המרכזי בחוד, וזה היה רמז עבה מאוד עבור ולאחוביץ' כי ימיו במועדון ספורים. ואם זה לא מספיק, הרי שלקראת סגירת חלון ההעברות הגיע בהשאלה מלייפציג לואיס אופנדה הבלגי, אותו התחייבה יובה לרכוש בתנאי שישתתף במספר משחקים מסוים.

אלא שוולאחוביץ' הוא פייטר. הוא לא תמיד מרוכז, ואחוז ניצול ההזדמנויות שלו לא תמיד היה טוב, אבל הוא לא נוטה להרים ידיים בשום סיטואציה. את האופי החזק ניתן היה לראות כבר כאשר ערך הופעת בכורה במדי פרטיזן בלגרד בגיל 15. במובן מסוים, הוא גילה אותו גם כאשר לא היסס לגרום לזעם מצד האוהדים בפירנצה ולעבור באמצע העונה ליריבה הכי שנואה והכי מושבעת של הסגולים. כעת הוא החליט להישאר ביובנטוס, והוא בוודאי לא עושה זאת רק בשביל הכסף. הוא נחוש להוכיח את עצמו, והתחרות העזה עושה לו טוב. אם צריך, הוא יעשה את המקסימום גם כשהוא עולה מהספסל.

שחקני יובנטוס (רויטרס)שחקני יובנטוס (רויטרס)

"המאמן מחליט מי משחק. אני עובד קשה בכל אימון ומוכן לעשות את מה שמבקשים ממני. כל אחד רוצה לפתוח בהרכב, אבל צריך לכבד את הבחירות המקצועית", הוא אמר אחרי ההצגה הגדולה אתמול. "הקיץ לא היה פשוט, ו-99 אחוזים ממה שנכתב היה רחוק מהמציאות. זה עלול להוציא אדם משיווי משקל, אבל לי זה הוסיף עוצמה. אני רעב יותר. אני אף פעם לא מרוצה מעצמי. הציפיות תמיד גבוהות, וזה גורם לי לרצות להשתפר. אני משחק באחד המועדונים החשובים בעולם, ולא יכול להתלונן. תמיד תהיה ביקורת. היה לי קשה יותר להתמודד איתה כשהייתי צעיר יותר, ולמדתי לעשות את זה טוב יותר עכשיו", הוא הוסיף.

כעת, ניצב יובנטוס בפני אתגר לא פשוט. ולאחוביץ' בגרסתו הנוכחית הוא נכס, ויהיה חבל עוד יותר לאבד אותו ללא תמורה בקיץ הבא. המשימה, אם כך, תהיה לנסות להחתימו על חוזה חדש, גם אם הוא לא ישלים אותו ויימכר בסופו של דבר. מאידך, הסרבי ישחק גם למען עתידו. ככל שיהיה טוב יותר ויועיל יותר לגברת הזקנה, הוא ישפר את סיכוייו לחתום על חוזה שמן יותר במועדון גדול יותר כאשר יהיה שחקן חופשי. הוא ישמח לעשות זאת שוב כסופר סאב עוד פעמים רבות, עד שטודור יבין שעדיף להשתמש בשירותיו משריקת הפתיחה. ויש יסוד סביר להניח שאתמול לא הייתה הדרמה האחרונה לה יהיה אחראי העונה.

הוספת תגובה



